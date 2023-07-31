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۹ مرداد ۱۴۰۲، ۱۳:۱۳

در راستای بازسازی ذخایر آبزیان؛

طرح دریابست در صیدگاه‌های خوزستان اجرا می‌شود

طرح دریابست در صیدگاه‌های خوزستان اجرا می‌شود

اهواز - سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیلات خوزستان گفت: طرح دریا بست در صیدگاه‌های استان به منظور ایجاد شرایط مناسب برای بازسازی ذخایر آبزیان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فلامرز مزارعی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: طرح دریابست در آستانه فصل صید میگو، اجرا می‌شود و صیادان از رفتن به دریا منع می‌شوند.

وی افزود: شناورهای صیادی از فردا سه‌شنبه (۱۰ مردادماه سال‌جاری) تا زمان آزادی صید میگو اجازه تردد در صیدگاه‌های خوزستان را ندارند و در این بازه زمانی نیز مجوز صید صادر نمی‌شود.

مزارعی یادآور شد: هماهنگی‌های لازم با اداره کل شیلات استان بوشهر نیز صورت گرفته که در این فاصله زمانی به شناورهای خود اعلام کنند در صیدگاه‌های مشترک با استان خوزستان تردد و صیدی نداشته باشند.

کد مطلب 5850751

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