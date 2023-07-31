به گزارش خبرنگار مهر، فلامرز مزارعی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتوگویی رسانهای بیان کرد: طرح دریابست در آستانه فصل صید میگو، اجرا میشود و صیادان از رفتن به دریا منع میشوند.
وی افزود: شناورهای صیادی از فردا سهشنبه (۱۰ مردادماه سالجاری) تا زمان آزادی صید میگو اجازه تردد در صیدگاههای خوزستان را ندارند و در این بازه زمانی نیز مجوز صید صادر نمیشود.
مزارعی یادآور شد: هماهنگیهای لازم با اداره کل شیلات استان بوشهر نیز صورت گرفته که در این فاصله زمانی به شناورهای خود اعلام کنند در صیدگاههای مشترک با استان خوزستان تردد و صیدی نداشته باشند.
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