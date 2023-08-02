برنامه چهار هفته اول لیگ برتر اعلام شد/ زمان دربی تهران مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست بیست و سومین دوره لیگ برتر فوتبال، چهارشنبه هجدهم و پنج شنبه نوزدهم مرداد برگزار می‌شود. پیش از این قرار بود در این تاریخ بازی‌های هفته دوم برگزار شود، اما به علت لغو بازی‌های هفته نخست این بازی‌ها با یک هفته تأخیر آغاز می‌شود و تا پیش از آغاز فیفا دی شهریور، ۴ هفته از مسابقات را برگزار می‌کنیم.

سهیل مهدی در این مورد گفت: بر اساس برنامه جدید، بازی‌های هفته پنجم که شهرآورد تهران هم یکی از آن‌ها است پس از برگزاری فیفا دی شهریور و در روزهای پایانی این ماه برگزار خواهد شد.

برنامه هفته اول تا چهارم رقابت‌های لیگ برتر بیست و سوم مشخص شد که به شرح زیر است:

هفته اول

چهارشنبه ۱۸ مرداد

* نساجی مازندران – پیکان تهران- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* گل‌گهر سیرجان – فولاد خوزستان- ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه شهیدسردار سلیمانی سیرجان

* پرسپولیس – آلومینیوم اراک- ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه آزادی تهران

* ملوان بندرانزلی – ذوب‌آهن اصفهان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه تختی انزلی

* استقلال خوزستان – شمس آذر قزوین- ساعت ۲۱:۳۰ - ورزشگاه غدیر اهواز

پنجشنبه ۱۹ مرداد

* فولادمبارکه سپاهان اصفهان – تراکتورتبریز- ساعت ۱۹- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

* هوادارتهران – مس رفسنجان- ساعت ۱۹- ورزشگاه پاس قوامین تهران

* صنعت نفت آبادان – استقلال- ساعت ۲۱:۳۰ - ورزشگاه تختی آبادان

هفته دوم

سه شنبه ۲۴ مرداد

* پیکان تهران – گل‌گهر سیرجان- ساعت ۱۹- ورزشگاه پاس قوامین تهران

* آلومینیوم اراک – استقلال خوزستان- ساعت ۲۰- ورزشگاه امام خمینی اراک مرکزی

چهارشنبه ۲۵ مرداد

* شمس آذر قزوین – هوادارتهران- ساعت ۱۹- ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌گردد.

* تراکتور تبریز – پرسپولیس- ساعت ۱۹- ورزشگاه یادگار امام تبریز

* مس رفسنجان – نساجی مازندران- ساعت ۲۰- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

* ذوب‌آهن اصفهان – فولادمبارکه سپاهان اصفهان- ساعت ۲۱ - ورزشگاه فولادشهر فولادشهر اصفهان

* فولاد خوزستان – صنعت نفت آبادان- ساعت ۲۱:۳۰ - ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

پنجشنبه ۲۶ مرداد

* استقلال – ملوان بندرانزلی - ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه آزادی تهران

هفته سوم

سه شنبه ۳۱ مرداد

* مس رفسنجان – شمس آذر قزوین- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

چهارشنبه اول شهریور

* هوادار تهران– آلومینیوم اراک - ساعت ۱۹- ورزشگاه پاس قوامین تهران

* ملوان بندرانزلی – فولاد خوزستان- ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه تختی انزلی

* فولادمبارکه سپاهان اصفهان – استقلال- ساعت ۲۰ - ورزشگاه نقش جهان اصفهان

* صنعت نفت آبادان – پیکان تهران- ساعت ۲۲:۳۰- ورزشگاه تختی آبادان

پنجشنبه ۲ شهریور

* پرسپولیس – ذوب‌آهن اصفهان- ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه آزادی تهران

* نساجی مازندران – گل‌گهر سیرجان- ساعت ۲۰ - ورزشگاه وطنی قائمشهر

شنبه ۱۱ شهریور

استقلال خوزستان – تراکتورتبریز- ساعت ۲۱:۳۰ - ورزشگاه غدیر اهواز (رقابت این دو تیم به دلیل حضور تراکتور در لیگ قهرمانان آسیا به این زمان موکول شد)

هفته چهارم

دوشنبه ۶ شهریور

* استقلال – استقلال خوزستان- ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه آزادی تهران

* تراکتورتبریز – مس رفسنجان- ساعت ۲۰ - ورزشگاه یادگار امام تبریز

سه‌شنبه ۷ شهریور

* نساجی مازندران – صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه وطنی قائمشهر

* پیکان تهران– فولادمبارکه سپاهان اصفهان - ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه پاس قوامین تهران

* گل‌گهر سیرجان – ملوان بندرانزلی- ساعت ۲۰- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

پنجشنبه ۹ شهریور

* ذوب‌آهن اصفهان – هوادارتهران - ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه فولادشهر فولادشهر

* آلومینیوم اراک – شمس آذر قزوین- ساعت ۲۰- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* فولاد خوزستان – پرسپولیس- ساعت ۲۱:۳۰ - ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

تذکر ضروری: برنامه‌های هفته پنجم به بعد از قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا اعلام می‌شود.