به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سیامین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، پوستر این دوره از جشنواره که توسط مهران پندار، یکی از هنرجویان حاضر در بخش طراحی گرافیک دوره بیست و چهارم جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران به اجرا درآمده است، منتشر شد.
این پوستر متناسب با نام جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران طراحی شده و تلاش طراح بر این بوده است تا واژه «جوان» و شور و حال جوانی در آن منعکس شود.
استفاده از رنگ، فرم، نشانهها و ابزارهای مختلف هنری، همگی در کنار هم ترکیبی از امید، سرزندگی، شور و نشاط را تداعی میسازند.
سیامین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران با شعار «ایران دوستداشتنی» برای نخستین بار با تفکیک دو گروه سنی «جوان» و «نوجوان» از یکدیگر برگزار خواهد شد.
این رویداد هنری به دبیری مینا صدری، شهریور ماه سال جاری به میزبانی استان کردستان و شهر سنندج، در رشتههای تصویرسازی، خوشنویسی، سفال و سرامیک، طراحی گرافیک، عکاسی، کاریکاتور، مجسمهسازی، طراحی، نقاشی، نگارگری، گل و مرغ و تذهیب، برگزار میشود.
نوجوانان و جوانان علاقهمند به شرکت در سیامین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، تنها تا روز یکشنبه ۱۵ مرداد (حداکثر تا ساعت ۱۵) فرصت خواهند داشت تا با مراجعه به پایگاه اینترنتی yafestival.ir در این رویداد هنری ثبتنام کنند.
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