به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی‌امین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، محمد خراسانی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای سیاستگذاری سی‌امین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، با صدور احکامی جداگانه اعضای شورای سیاستگذاری این جشنواره را منصوب کرد.

بر این اساس، اعضای شورای سیاستگذاری سی‌امین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران به ترتیب حروف الفبا عبارتند از: روح‌الله ابوالفضلی (هنرمند رشته خوشنویسی)، شعیب حسینی مقدم (دبیر هیئت‌های اندیشه‌ورزی اداره کل هنرهای تجسمی)، مجید خسرو انجم (هنرمند رشته کارتون و کاریکاتور)، محمدرضا دوست‌محمدی (هنرمند رشته تصویرسازی)، محمد زرویی نصرآباد (سرپرست مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری)، زینب شاهی (هنرمند رشته نگارگری)، صابر شیخ‌رضایی (هنرمند رشته طراحی گرافیک)، مینا محمدی وکیل (هنرمند رشته هنرهای جدید)، مهران هوشیار (هنرمند رشته سفال و سرامیک)، سید شهاب‌الدین واجدی (هنرمند رشته عکاسی) و جعفر واحدی (رئیس مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر).

در حکم خراسانی‌زاده خطاب به اعضای شورای سیاستگذاری این رویداد هنری آمده است: «آینده درخشان ایران اسلامی، نیازمند نقش‌آفرینی هنرمندانی چیره‌دست، خلاق، پرانگیزه و آشنا به آداب و فنون است که با تولید هنرمندانه آثار هنری مبتنی بر حقیقت، پیشران حرکت عمومی مردم به سوی آرمان‌های والای انقلاب اسلامی باشند و نور ایمان و امید را برای مردمان سرزمین پرافتخارشان و برای تمام حقیقت‌جویان جهان، به ارمغان آورند. از این منظر، جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، بستری بی‌بدیل در تعامل چهره به چهره و آموزش استاد-شاگردی به نسل آینده هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی کشور است که با نگاه راهبردی درست، سیاستگذاری دقیق و جهت‌دهی مناسب، می‌تواند برای آینده جمهوری اسلامی ایران بسیار مؤثرتر از قبل باشد.

لذا بدین‌وسیله جناب‌عالی به واسطه تخصص، دانش و دغدغه‌ای که در این زمینه دارید، به عنوان عضو شورای سیاستگذاری سی‌امین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران منصوب می‌شوید.

امیدوارم ذیل عنایات پروردگار متعال و توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) ارواحنا فداه، در تعیین چارچوب‌های محتوایی و سیاست‌های رویکردی و عملیاتی این رویداد مهم و آینده‌ساز، موفق و پیروز باشید».

سی‌امین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران به همت اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با مشارکت مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و ادارات‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها، شهریور سال جاری برگزار می‌شود.