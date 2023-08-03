آمریکا عامل همه مشکلات در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی در مراسم بزرگداشت علامه فقید شیخ عفیف نابلسی در ضاحیه بیروت به تمجید از علامه فقید پرداخت.

دبیر کل حزب الله لبنان وفات این عالم برجسته را به خانواده وی و مردم لبنان تسلیت گفت و تأکید کرد: النابلسی از دسته علمایی بود که از مبارزه خسته نشدند. وی در جوانی، با شهید باقر صدر آشنا شد و لذا هر که با صدر مسیر خود را آغاز کند، قطعاً به مکتب امام خمینی (ره) خواهد رسید.

وی تصریح کرد: کسانی که برای حمله صهیونیست‌ها به لبنان برنامه‌ریزی کرده بودند، محاسبات بسیار دقیقی کرده بودند تا بتوانند به اهدافی که مد نظر آمریکا و اسرائیل بود. از زمان شکل گیری مقاومت، شیخ عفیف نابلسی تا آخرین سالهای عمرش از هیچ کاری دریغ نکرد. در جریان جنگ ۳۳ روزه موضع شیخ عفیف نابلسی قاطع بود. منزلش در صیدا ویران شد اما این بر عزم و اراده او افزود. در تحولات منطقه و سوریه و یمن موضع روشن و آشکار داشت.

نصرالله در ادامه تاکید کرد: امروز سومین سالروز وعده آمریکاست و تاکنون برقی به لبنان نرسیده است و این به علت مانع تراشی آمریکا برای رسیدن گاز مصر و برق اردن به لبنان است.

وی در ادامه به مانع تراشی آمریکا در کمک ایران به لبنان هم اشاره کرد و افزود: همه رنج‌های سوریه به خاطر تحریم‌های آمریکا و قانون سزار آن است. باید خشم و فریاد خود را علیه شیطان بزرگ یعنی آمریکا که مانع رسیدن برق به ملت لبنان است، بلند کنید. آمریکا مانع از این می‌شود که عراق پول گاز ایران را بدهد تا برق عراق قطع شود و گفته شود که ایرانی‌ها برق عراقی‌ها را قطع کرده اند. هدفش این است که ایران گاز را قطع کند و آنگاه به ملت عراق بگوید نگاه کنید ایران با شما چه کار می‌کند.

دبیر کل حزب الله لنبان ادامه داد: مانع اصلی در برابر پایان جنگ در یمن آمریکاست. این آمریکاست که اجازه دسترسی دولت سوریه به میادین نفت و گازش در شرق فرات را نمی‌دهد و این منابع را غارت می‌کند. اگر قانون سزار نبود، سوریه به کمک‌ها برای پشت سرگذاشتن آثارجنگ نیازی نداشت. در سایه دخالت آشکار آمریکا در امور ریز و درشت شاهد فرهنگ و سیاست کرنش در برابر خواست آمریکا هستیم. مشکل اصلی در منطقه ما دخالت آشکار آمریکا در همه امور است.

وی درباره فلسطین هم گفت: راهکار دو دولتی متلاشی شده است. عامل رنج روزانه ملت فلسطین، آمریکاییها هستند.

سید حسن نصرالله تصریح کرد: ما هنگامی که می‌گوئیم در محور مقاومت هستیم به آن می‌بالیم زیرا مفهومش این است که ما بنده نیستیم و سرسپرده سفارت آمریکا نیستیم. این مقاومت موجب غافلگیری آمریکا و اسرائیلی بوده و همه ما شاهد پیشرفت و دستاوردهای آن بوده ایم.

دبیر کل حزب الله لبنان در ادامه به نقش مخرب سفارت آمریکا در لبنان اشاره کرد و افزود: اگر به دنبال راهکار در لبنان هستیم باید کرنش در برابر آمریکا تمام شود. باید اقدامات سفارت آمریکا و آمریکاییها تمام شود. در لحظات اول انفجار بندر بیروت برخی شبکه‌های پلید مدعی شدند که حزب الله این بندر را منفجر کرده است و مردم پس از آن متوجه ماجرا شدند. آنکه حقیقت را در موضوع انفجار بندر بیروت تباه کرد همانی بود که این موضوع را سیاسی کرد.

نصرالله گفت: آنانی که طراحی حمله اسرائیل به لبنان را کرده بودند، محاسباتشان دقیق بود و این حمله ممکن بود که اهدافش محقق شود. علت واقعی تباه شدن حقیقت در ماجرای انفجار بندر بیروت، روی آوردن برخی به ربط دادن آن به تحولات منطقه بود.

وی افزود: در سایه دخالت بزرگ و هیمنه آمریکا در لبنان، آمریکاییها ما را به سمت واقعیت دردناک و فاجعه بار سوق می‌دهند. برخی یعنی همان تلویزیونی که حزب الله را در انفجار بندر بیروت متهم کرد، می‌گوید که آنچه در اردوگاه عین الحلوه رخ می‌دهد، عاملش حزب الله است. ما مسئول درگیری عین الحلوه نیستیم ما مخالف این درگیری هستیم و در راستای حل و فصل و پایان درگیری تلاش می‌کنیم.

دبیر کل حزب الله لبنان گفت: از همه طرف‌ها می‌خواهیم به درگیری در اردوگاه عین الحلوه پایان دهند.

وی افزود: به روح شیخ نابلسی می‌گوئیم که برادران و فرزندانت در حزب الله به وصیت تو و وصایای همه شهیدان عمل خواهند کرد و مقاومت تو شاهد پیروزی‌های بیشتری خواهد بود و انشاالله ای شیخ عزیز، جوانان و فرزندانت در قدس نماز خواهند خواند.