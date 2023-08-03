به گزارش خبرگزاری مهر، چهارصد و چهارمین شماره هفته‌نامه خط‌حزب‌الله، با عنوان «صدها هزار جوان، پیشران حرکت انقلاب» منتشر شد.

یادداشت هفته خط حزب‌الله در آستانه ۱۸ مردادماه، روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم به این پرسش پاسخ داده است که چرا رویش جوانانی همچون شهید مصطفی صدرزاده، نشانه بالندگی انقلاب و استمرار ارزش‌های آن به نسل‌های جدید است؟

خط‌حزب‌الله در گزارش این هفته خود با عنوان «واماندگی منافقین جلاد؛ از مرصاد تا لیبرتی» نگاهی به استیصال پی‌درپی و تاریخی گروهک تروریستی مجاهدین خلق داشته است.

شماره این هفته خط حزب‌الله به روح مطهر شهید علی ماهانی تقدیم می‌شود.