بازداشت ۱۷ نفر از مدیران شرکت پیش فروش خودرو در تاکستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صمدی در گفتوگو با خبر سیمای قزوین با اشاره به مشکل ایجاد شده در رابطه با یکی از شرکتهای پیش فروش خودرو در تاکستان اظهار کرد: تا به این لحظه ۱۷ نفر از مدیران شرکت دستگیر شدهاند و در مرحله انجام تحقیقات هستیم.
وی افزود: به دنبال شناسایی و توقیف اموال مالکین هستیم تا بتوانیم مطالبات سرمایه گذاران را پرداخت کنیم و این امر نیاز به زمان دارد.
دادستان تاکستان ادامه داد: اگر مالک و مدیران شرکت همراهی کرده و اموالی که مخفی کردهاند را معرفی کنند قطعاً در این روند تسریع خواهد شد.
وی با بیان اینکه یکی از دغدغههای دستگاه قضائی این است که سرمایههای مردم بازگردانده شود، بیان کرد: رسیدن مردم به مطالبات و دیون خود از اولویتهای کاری ما است و تمام تلاش خود را خواهیم کرد که مردم به حق و حقوق خود برسند
صمدی تصریح کرد: برخی افراد وارد با یک سرمایه خیلی کوچک وارد این شرکت شدهاند اما با سرمایههایی بالغ بر هزار میلیارد از آن خارج شدهاند.
وی در پایان یادآور شد: بازگرداندن مطالبات مردم نیازمند زمان و آرامش سرمایه گذاران است و امیدواریم همه ما را در این مسیر همراهی کنند.
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