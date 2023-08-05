شهرداری اصفهان مجوزی برای تخریب مسجد کازرونی صادر نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسجد کازرونی اصفهان، واقع در محله عباس‌آباد در ساعت ۲۳:۴۵ شامگاه گذشته بدون مجوز، هدف تخریب قرار گرفت که البته حضور به موقع یگان حفاظت میراث فرهنگی این مسجد تاریخی را از خطر تخریب نجات داد.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان در این باره اظهار داشت: شهرداری اصفهان تاکنون هیچ مجوزی برای تخریب مسجد کازرونی صادر نکرده است و اگر این نهاد بخواهد مجوز تخریبی را نه تنها برای مسجد کازرونی بلکه برای هر بنای تاریخی دیگری صادر کند، مشروط به موافقت اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان است.

علی رضی‌زاده افزود: اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان تاکنون موافقتی مبنی بر تخریب و حتی توسعه مسجد کازرونی به شهرداری منطقه یک اعلام نکرده است و اقدام هیئت امنای مسجد برای تخریب و توسعه مسجد در شب گذشته غیرقانونی بوده است.

وی با تأکید بر اینکه شهرداری نمی‌تواند برای جلوگیری از تخریب مجدد این مسجد نگهبانی برای حفاظت از آن اختصاص دهد، اظهار کرد: با این حال به محض دریافت گزارش تخریب وظیفه شهرداری منطقه است که به موقع وارد شده و مانع از تخریب بنا شود.