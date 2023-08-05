به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان در بیست و هشتمین دوره سراسری طرح ولایت دختران دانشجو در دانشگاه علم و صنعت، با اشاره به نقش جریان دانشجویی در مبارزه با فساد، گفت: موضوع مبارزه با فساد در جنبش‌های دانشجویی و برای حرکت در جهت رسیدن به عدالت از این منظر اهمیت دارد که پایه انقلاب اسلامی بر عدالت است؛ در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نظام جمهوری اسلامی پرچم عدالت را بلند کرده است و مردم مجذوب همین شعار مهم و اساسی شده‌اند.

وی ادامه داد: پیش از اینکه در خصوص نقش جنبش دانشجویی در مبارزه با عوامل فسادزا صحبت کنیم، باید به این نکته اشاره کرده که امروز ما در مقطعی از انقلاب به سر می‌بریم که نه فقط دشمنان ما آن را تصور نمی‌کردند بلکه دوستداران انقلاب نیز در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب، امیدی به تداوم آن و رسیدن به این مرحله نداشتند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: صحبت از مبارزه با فساد در نظام جمهوری اسلامی به معنای نادیده گرفتن نعمت حاکمیت دینی نیست، بلکه به معنای این است که برای تداوم این نعمت الهی تکالیفی برعهده نیروهای انقلابی است و در کنار دستاوردهای مهمی که در طول بیش از ۴۰ سال گذشته داشته‌ایم. باید توجه کنیم که انقلاب اسلامی برای امری فراتر از اینها یعنی تحقق یافتن و زنده کردن حقیقت "کَلِمَةُ اللَّهِ هِیَ الْعُلْیَا" است.

وی با اشاره به نقطه تمایز انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب‌های دنیا، گفت: معیار انقلاب اسلامی پیروزی حق، رشد انسانیت، مبارزه با ظلم، فساد و بی عدالتی است، لذا موضوع فساد و مظاهر بی عدالتی یک امر مجزا از انقلابی‌گری است؛ البته باید توجه داشت عدالت خواهی و عدالتی که همراه با معنویت و توجه به آفاق معنوی عالم نباشد، به ریاکاری، دروغ، انحراف و ظاهرسازی تبدیل خواهد شد و به بیانی می‌توان گفت در نظام فکری جریان انقلابی معنویت و عدالت در هم تنیده شده است.

خضریان با اشاره به نقش جریان دانشجویی در مبارزه با فساد، اظهار کرد: گام مهم جریان دانشجویی حفظ و ارتقای توأمان روحیه عدالت خواهی و معنویت است. آنچه نباید باعث سرخوردگی نیروهای انقلاب در محیط دانشجویی آمیخته با روحیه جوانی و عدالت خواهی شود، درک این واقعیت است که با تمام دستاوردها و موفقیت‌ها همچنان در جامعه زندگی می‌کنیم که ظلم، فساد و سوءاستفاده از موقعیت‌ها در قدرت وجود دارد. در واقع هر کجا که انسان‌ها هستند، فساد و انحراف هم کم و بیش وجود دارد.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: در حکومت امیرالمومنین (ع) نیز که نماد عدل مطلق بود، چند استاندار و مسئول امور مالی، اجرایی و قضائی که برخی از آنها از نزدیکان امام علی (ع) بودند نیز، به خاطر دزدی از بیت المال، سوءاستفاده از قدرت و فساد نامشان در نهج البلاغه آمده است و حضرت علی (ع) از این نوع کارگزاران آنقدر شکایت داشت که خطاب به آنها فرمود: «اگر کاسه‌ای به یکی از شما بسپارم، دسته‌اش را می‌دزدد.»

خضریان افزود: زیاد بن ابیه از اینگونه کارگزاران بود. منذر بن جارود به جهت حیف و میل بیت المال مورد عتاب امام علیه السلام قرار گرفت. نعمان بن عجلان پس از بذل و بخشش بیت المال به افراد قبیله اش و تصرفات ناروا به نفع خود، مورد توبیخ حضرت علی (ع) قرار می‌گیرد. یزید بن حجٖیه، مصقلة بن هبیره، قعقاع بن شور از همین قماش بودند که به جهت حیف و میل کردن بیت المال مورد نکوهش امام (ع) قرار گرفتند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: حضرت علی (ع) خطاب به یکی از کارگزاران خود که پول‌ها را برداشته بود و همچون اختلاس‌گران امروز که به کانادا و آمریکا پناهنده می‌شوند، به معاویه پناهنده شده بود، فرمودند اگر دستم به تو برسد با همان شمشیری تو را خواهم زد که هر کسی را با آن زده‌ام به جهنم رفته است.

وی با اشاره به انحراف برخی از کارگزاران حکومت نیز گفت: این افرادی که از آنها یاد شد در حکومت اسلامی دارای خدمات و سوابق خوبی بودند اما رفته رفته فاسد شدند لذا یکی از نکات مهم در مبارزه با فساد گرفتار نشدن در تله توجیه گری به دلیل حمایت از انقلاب اسلامی و مقهور نشدن در فضای رسانه‌ای دشمنان است که اقدام به بزرگنمایی فساد با ابزار رسانه‌ای می‌کنند که این ها نیاز به هوشمندی و توجه دارد.

وی با تاکید بر نقش آفرینی مثبت جریان دانشجویی در شرایط جنگ نرم گفت: جنبش دانشجویی باید ضمن حفظ خود در شرایط جنگ نرم عموم مردم را نیز با حضور فعال و هدفمند در این جنگ حفظ کند.

خضریان اضافه کرد: فرق حکومت فاسد و غیر فاسد در این است که حکومت فاسد جامعه را به سمت فساد سوق می‌دهد اما حکومتی که فاسد نیست ممکن است گرفتار افراد فاسد و یا سازوکار فسادزا بشود ولی تلاش حکومت در مبارزه با فساد است. به عنوان مثال در زمان پهلوی برای اینکه دانشگاه‌ها از فکر در خصوص مبارزه با ظلم و فساد خارج شوند، اقدام به راه اندازی رقاص خانه‌ها در محیط دانشگاهی می‌کردند، اما در جمهوری اسلامی با سفارش و پیگیری شخص رهبر معظم انقلاب، شاهد طرح موضوع کرسی‌های آزاداندیشی و یا برگزاری دوره طرح ولایت برای ارتقای فکر و اندیشه هستیم.



وی در پایان با تأکید بر اهمیت شناسایی سازوکار فسادزا در مسیر مبارزه با فساد گفت: شناسایی سازوکارهای فسادزا به جای صرف وقت به جای مبارزه با فساد، به این جهت اهمیت دارد که با این کار ریشه‌های فساد رفع می‌شود و این موضوع برای جریان دانشجویی دارای اولویت است لذا حتی با شناسایی فاسد باید به سمت چرایی و چگونگی فساد رفت و نباید در مصداق فاسد باقی ماند. باید جامعه را ضمن هوشیار کردن نسبت به سیاه‌نمایی دشمنان برای مبارزه با فساد همراه کرد تا فساد موجب از بین رفتن ریشه‌های انقلاب نشود.