میزان ذخیره سازی آب شرب شهرستان بوموسی افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید حمزه پور عصر شنبه در نشست مشترک با فرماندار شهرستان بوموسی با اشاره به اینکه طرح های توسعه ای با هدف پایداری آب شهرستان ابوموسی ادامه دارد، تصریح کرد: در حال حاضر دو پروژه فعال در شهرستان ابوموسی با هدف تامین آب پایدار ابوموسی به ارزش اعتباری ۶۰۰ میلیارد ریال در حال اجراست.

حمزه پور افزود: در این راستا دو باب مخزن با گنجایش هر کدام ۲ هزار متر مکعب در شهر بوموسی و تنب بزرگ با پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصد در حال احداث است که با تکمیل آن میزان ذخیره سازی آب تولیدی آب شیرین کن افزایش خواهد یافت.

به گفته مدیرعامل آبفا، این دو مخزن در قالب جهاد آبرسانی در حال احداث است که پیش بینی می شود پائیز امسال به بهره برداری برسد.

وی در عین حال به افزایش ظرفیت شیرین سازی آب در دو سایت آب شیرین کن تنب بزرگ و شهر بوموسی خبر داد و گفت: ظرفیت هر کدام از این سایت ها، یک هزار متر مکعب در شبانه روز افزایش خواهد یافت.

حمزه پور همچنین به اصلاح و بازسازی شبکه توزیع بوموسی اشاره کرد و گفت: برای اجرای این پروژه ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

در این نشست همچنین مرتضی احتشام فرماندار بوموسی با اشاره به اقدامات آبفا، اجرای این پروژه ها را در تامین نیاز آبی بوموسی را مهم ارزیابی کرد و گفت: با افزایش ذخیره آب مورد نیاز در دو سایت آب شیرین کن تنب بزرگ و شهر بوموسی، شاهد پایداری آب شهر بوموسی در آینده خواهیم بود.