به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالفضل شکارچی شامگاه شنبه در نشست خبری با تاکید بر اینکه وظیفه خطیر رسانهها در شرایط کنونی این است که تحلیل درستی از مسائل روز قبل از انتقال آن به عموم جامعه داشته باشند، گفت: اگر بخواهیم به رسانهها مشروعیت ببخشیم، بیتردید این مشروعیت زمانی محقق خواهد شد که اصحاب رسانه بتوانند ضمن صیانت از هویت ملی و اسلامی کشور، هجمه قابل توجهی در قبال هویت کاذب و دروغین دشمنان داشته باشند.
وی با بیان اینکه امروز رسانهها باید با تحلیل درست مسائل روز، نقش واقعی خود را در تبیین شرایط ایفا کنند، تصریح کرد: برای اینکه رسانهها بتوانند در جایگاه واقعی خود قرار گیرند، ضرورت دارد که ابتدا به ساکن اشرافیت کامل اطلاعاتی به مسائل داشته و تحلیل درست را در خروجی خود قرار دهند، به همین خاطر اگر همه این موارد رعایت شود، مردم قادر خواهند بود از رسانه همانند یک مدرسه سیار بهرهمند شده و آگاهی لازم را کسب کنند.
این مسئول با یادآوری اینکه برخورداری از وحدت و انسجام در جامعه مطبوعاتی کشور یک ضرورت انکارناپذیر به شمار میرود، ادامه داد: تجربه نشان داده است که دشمن برای اینکه بتواند در حوزه رسانه در خط مقدم قرار گیرد، به تکتک رسانهها هجوم خواهد برد اما وقتی بین رسانهها وحدت و انسجام لازم برقرار باشد، بیتردید هجوم به این عرصه برای دشمن کار دشواری خواهد بود، در نتیجه اگر به دنبال دستیابی به موفقیت و پیشرفت هستیم، باید این انسجام را حفظ کنیم.
رفتار روشنبینانه یکی از ضرورتهای مقابله با جنگ شناختی دشمن است
سردار شکارچی با اشاره به اینکه یکی از اهداف امروز دشمن در قالب جنگ شناختی این است که مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی را افرادی دروغگو در نزد عموم جلوه دهد، خاطرنشان کرد: دشمن به خوبی میداند که همه قوت و نیروی جمهوری اسلامی بر پایه مردم است، از این رو تلاش کرد تا در اغتشاشات سال گذشته با کشتهسازی به گونهای اقدام کند که نیروهای امنیتی کشور اقدام به کشتن مردم میکنند و این یکی از راهبردهای دشمن در این جنگ شناختی بود.
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، رفتار روشنبینانه را یکی از ضرورتهای مقابله با جنگ شناختی دشمن عنوان کرد و افزود: با توجه به این شرایط، رسانهها باید در خط مقدم رفع شبهات بوده و قادر باشند پاسخ قانعکنندهای به مخاطبان خود ارائه دهند، از این رو در جنگ ترکیبی دشمن که هر روز چهره عوض میکند، رسانهها به عنوان فرماندهان و افسران جنگنرم، جایگاه ویژه و تعیین کنندهای در این زمینه دارند.
وی با بیان اینکه برداشتن نقاب دروغین از چهره دشمن، یکی دیگر از وظایف خطیر رسانهها در شرایط کنونی به شمار میرود، عنوان کرد: برای اینکه بتوانیم در شرایط کنونی جامعه، هویت دروغین دشمن را از بین برده و چهره واقعی آن را نمایان کنیم، باید از توان و ظرفیت نیروهای جوان و انقلابی استفاده کنیم و در این بین رسانهها نیز باید بیش از گذشته در برملا کردن چهره واقعی دشمن گام بردارند.
ایران اسلامی در شرایط بسیار حساسی قرار دارد
سردار شکارچی با تاکید بر اینکه همه ما امروز به این موضوع اشراف داریم که ایران اسلامی در شرایط بسیار حساسی قرار دارد، اضافه کرد: امروز جهان در حال دگرگونی بوده و آمریکا که از آن به عنوان شیطان بزرگ یاد میشود نیز کاملاً به این موضوع واقف است و مدام در حال دست و پا زدن است، غافل از اینکه نظام سلطه به هر میزان که دست و پا بزند، بیشتر در باتلاق فرو خواهد رفت.
این مسئول با یادآوری اینکه جنگ هشت ساله یکی از سنگینترین و مهمترین تهاجمات دشمن بود که به جمهوری اسلامی تحمیل شد، اظهار کرد: در این جنگ هشت ساله به چشم خود دیدیم که سلطهگران با تحریک رژیم بعث عراق تلاش کردند تا با انجام حمله نظامی به ایران، انقلاب اسلامی نوپا را زمین بزنند، غافل از اینکه ایمان راسخ رزمندگان اسلام اجازه نداد رژیم بعث عراق به اهداف شوم خود که در واقع اهداف سلطه جهانی بود، دست یابد، به همین خاطر این جنگ تحمیلی به هشت سال دفاعمقدس تبدیل شد.
سخنگوی ارشد ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه با اشاره به اینکه پیشرفت کشور بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست، یادآور شد: فراموش نکنیم که دشمن هیچگاه این پیشرفتها را برنتابیده و تلاش میکند همه آنچه که تا به امروز محقق شده است را وارونه جلوه کند، از این رو باید با اولویت قرار دادن جهاد تبیین، تلاش کنیم دشمن در رسیدن به این هدف شوم خود نیز ناکام بماند، لذا یکی از اقدامات ما در این زمینه، افزایش تأثیرگذاری رسانههای داخلی است، این در حالی است که دشمن تلاش میکند این تأثیرگذاری را از بین ببرد.
وی یکی از ترسهای دشمن در شرایط کنونی را پیشرفتهای چشمگیری ایران اسلامی برشمرد و گفت: با توجه به همه این پیشرفت، دشمن به شدت ترسیده و به دنبال ایجاد جنگ شناختی است و این جنگ یکی از پیچیدهترین جنگها بوده که فارغ از اینکه خون و خونریزی در آن دیده نمیشود اما ویرانگری چند برابری نسبت به سایر جنگها دارد که نمونه بارز برخی از همین جنگهای ترکیبی دشمن، وجود برخی ناهنجاریها در جامعه است.
سردار شکارچی با بیان اینکه هیچگاه منکر وجود برخی مشکلات در کشور نیستیم، افزود: بدون شک اگر قرار باشد همه این مشکلات داخلی مرتفع شود، تحقق این موضوع با یاری و پشتیانی خود مردم در داخل کشور انجام خواهد شد و همه ما میدانیم که مردم ایران لایق دریافت بهترین خدمات از سوی مسئولان هستند و مسئولان نیز تلاش دارند تا با وجود همه مشکلات، صادقانه به مردم خدمت کنند، به همین خاطر نباید جمهوری اسلامی را متهم به خیانت به مردم کرد.
درگیر یک جنگ جهانی شناختی علیه نظام جمهوری اسلامی هستیم
سردار شکارچی در ادامه سخنان خود افزود: ما درگیر یک جنگ جهانی شناختی علیه نظام جمهوری اسلامی هستیم و دشمن به صورت منسجم، هوشمندانه و هدفمند در حال تهاجم به کشور است و مهلت نمیدهد.
وی با اشاره به اینکه برخی افراد وابسته به سلطه و خودفروش قادر هستند به کشور ضربه بزنند، خاطرنشان کرد: ما هم به خوبی از عواقب وجود چنین افرادی در جامعه مطلع هستیم؛ چرا که این افراد با فریاد بردگی نظام سلطه هیچگاه دلسوز ملت نخواهند بود اما نباید فراموش کنیم که تعداد این افراد که گاهاً هم در بدنه اجرایی کشور نفوذ کردهاند بسیار کم بوده و اکثر خدمتگزاران کشور صادقانه و به طور شبانهروزی در حال خدمت به مردم هستند.
این مسئول با تاکید بر اینکه دشمن تلاش دارد تا خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی را افرادی نالایق جلوه داده و با این اقدام، ناامیدی را در جامعه ترویج دهد، تصریح کرد: امروز دشمن برای اینکه بتواند هویت ملی و دینی ایرانیان را از بین ببرد، از هیچ کوششی فروگذار نیست، از این رو معتقدیم رسانهها در این زمینه نقش و جایگاه ویژهای دارند و باید بتوانند در تنویر افکار عمومی موفق عمل کنند.
نظر شما