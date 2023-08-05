به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، یک نیروی امنیتی رژیم صهیونیستی در تل آویو پس از زخمی شدن در جریان تیراندازی در مرکز این شهر از پا درآمد.

صهیونیست کشته شده با نام «چن امیر»، ۴۲ ساله و نگهبان امنیتی شهرداری معرفی شده است.

بیمارستان ایچیلوف در مرکز تل آویو با تأیید کشته شدن این افسر نگهبان اعلام کرد که او پس از زخمی شدن جان خود را از دست داد.

ساعاتی پیش از این، منابع عبری زبان وقوع عملیات تیراندازی در مرکز شهر تل آویو را تأیید کردند. بر اساس اعلام منابع میدانی در این تیراندازی ۳ شهرک‌نشین صهیونیست زخمی شده بودند که اکنون یکی از آن‌ها کشته شده است.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز در این خصوص اعلام کرد که در این حادثه چند نفر زخمی شده‌اند.

منابع عبری زبان تأکید کردند که تیراندازی در منطقه «نحلا بنیامین» در مرکز شهر تل آویو انجام شده و حال برخی از مجروحان وخیم است.

ویدئویی که رسانه‌های عبری زبان از شلیک به سمت عامل تیراندازی در شهر تل آویو منتشر کردند؛ حکایت از آن دارد که احتمالاً عامل این عملیات مقاومتی نیز به شهادت رسیده است.

یک نهاد صهیونیست در این خصوص خبر داد: یکی از مجروحان عملیات تیراندازی در تل آویو از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته و وضعیت بسیار وخیمی دارد.

پایگاه خبری عبری زبان «مکور ریشون» اعلام کرد که عملیات تیراندازی در تل آویو با یک قبضه کلت کمری انجام شده است.

برخی منابع اعلام کردند که مجری عملیات تیراندازی در تل آویو یک جوان فلسطینی ۱۹ ساله بوده است.

منابع رسمی اما تا این لحظه خبر شهادت او را تأیید نکرده‌اند.

در حالی که برخی منابع از شهادت این جوان خبر دادند، برخی منابع نیز می‌گویند که وی مجروح و بازداشت شده ولی به شهادت نرسیده است.

حازم قاسم سخنگوی حماس امروز شنبه به عملیات ضدصهیونیستی در تل آویو که به زخمی شدن سه صهیونیست منجر شد، واکنش نشان داد.

وی اعلام کرد: عملیات تل آویو تأکیدی مجدد بر توان مقاومت برای به هم ریختن اشغالگران و تثبیت معادله واکنش به جنایات اشغالگران علیه ملت و مقدسات ما به ویژه مسجدالاقصی است.

در بیانیه حماس آمده است: این عملیات واکنشی به جنایات اشغالگران است که بر دامنه حملات خود به مردم ما در کرانه باختری افزوده‌اند و به سیاست اعدام در کرانه باختری از طریق ارتش و شهرک نشینان صهیونیست ادامه می‌دهند و جنگ دینی علیه مقدسات ما در شهر قدس اشغالی را تشدید کرده‌اند.

همچنین در پی عملیات تیراندازی امروز در تل آویو، ارتش رژیم صهیونیستی از ترس نفوذ مبارزان فلسطینی به سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸، سطح آماده‌باش نیروهای خود در ایست بازرسی‌های کرانه باختری را بالا برده است.

روز گذشته مرکز داده‌پردازی فلسطین «معطی» در گزارش ماهانه خود اعلام کرده بود که طی ماه جولای گذشته، ۱۱۳۲ عملیات مقاومتی در کرانه باختری و قدس اشغالی ضد نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی و شهرک‌نشینان صهیونیست به انجام رسیده است.

این مرکز گزارش داد که از مجموع این ۱۱۳۲ عملیات ضدصهیونیستی، ۹۷ مورد مربوط به عملیات‌های تیراندازی و درگیری مسلحانه با نظامیان اشغالگر صهیونیست بوده و ۳۳ مورد از آن‌ها در جنین به وقوع پیوسته است.

مبارزان مقاومت از سوم جولای گذشته و در نتیجه حمله گسترده رژیم صهیونیستی با بیش از ۱۰۰۰ نظامی عضو نیروهای ویژه ارتش این رژیم به شهر و اردوگاه جنین، نبرد «خشم جنین» را برای مقابله با تجاوز صهیونیست‌ها آغاز کردند و توانستند دشمن را در تحقق اهداف خود مبنی بر نابودی مقاومت و زیرساخت‌ها و سلاح‌های آن ناکام بگذارند.

مبارزان مقاومت در پاسخ به تجاوز صهیونیست‌ها، به سوی آنان تیراندازی کردند و از مواد منفجره برای مقابله با آنان استفاده کردند که در نتیجه اقدامات مبارزان مقاومت، یک نظامی صهیونیست به هلاکت رسید و چندین نظامی صهیونیست دیگر نیز زخمی شدند. علاوه بر این مبارزان مقاومت توانستند چندین خودروی زرهی ارتش رژیم صهیونیستی را از کار بیاندازند.