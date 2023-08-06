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۱۵ مرداد ۱۴۰۲، ۸:۰۵

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف خبر داد؛

پیش بینی برداشت ۲۹۰۰ تن انگور در شهرستان خوسف

پیش بینی برداشت ۲۹۰۰ تن انگور در شهرستان خوسف

بیرجند- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف از پیش بینی برداشت دو هزار و ۹۰۰ تن محصول از تاکستان های این شهرستان تا اواخر شهریور ماه خبر داد.

سید مهدی خبیری در گفت و گو با مهر با اشاره به آغاز دومین ماه از فصل تابستان برداشت انگور در خوسف بیان کرد: برداشت انگور از ۳۷۰ هکتار از باغ‌های شهرستان آغاز شده و تا اواسط شهریور ادامه دارد.

وی از کشت هفت رقم انگور در خوسف خبر داد و گفت: عسکری، یاقوتی زابلی، شاهرودی، سفید بی دانه، صاحبی و سیاه دانه دار از مهمترین ارقامی کشت شده است.

خبیری با بیان اینکه هزار و ۲۱۵ بهره بردار انگور در خوسف فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: روستاهای تقاب و معصوم آباد قطب تولید این محصول در شهرستان خوسف است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف بیان کرد: در راستای افزایش سطح زیر کشت این محصول کارگاه‌های هرس درختان، نظارت بر کاشت اصولی محصول و داربستی کردن در سطح ۲۵ هکتار انجام شده است.

کد مطلب 5854594

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