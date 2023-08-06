داوطلبان نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی پیش ثبت نام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مهاجر صبح یکشنبه در نشست خبری با اشاره به ابلاغ راهبردهای چهارگانه مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، اظهار کرد: رقابت، سلامت، امنیت و مشارکت راهبردهای چهارگانه است که توسط مقام معظم رهبری برای انتخابات، در تاریخ ۱۵ فروردین امسال ابلاغ شد که این موضوع در دستور کار ستاد انتخابات استان قرار گرفته است.

وی افزود: در تاریخ ۳۱ اردیبهشت امسال ستاد انتخابات استان در قالب ۸ کمیته، ۳ کارگروه، ۶ حوزه انتخابیه اصلی و ۸ حوزه انتخابیه فرعی، تشکیل شد.

رئیس ستاد انتخابات گلستان با اشاره به اینکه فرآیند ۳۲ گانه انتخابات با پیش ثبت نام از داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۱۶ مرداد آغاز می‌شود، گفت: داوطلبان تا یکشنبه ۲۲ مرداد از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ عصر فرصت دارند از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir پیش ثبت نام کنند.

وی یادآور شد: بر اساس قانون جدید انتخابات، همه داوطلبان باید پیش ثبت نام کنند و در غیر این صورت، فرصت شرکت نخواهند داشت.

مهاجر اظهار کرد: افرادی که مدیر هستند باید ۶ ماه قبل از زمان انتخابات استعفا دهند و اگر فرد استعفا داده باشد اما همچنان شاغل باشد به وزارت کشور معرفی می‌شود.

وی از ساماندهی بیش از ۷ هزار ناظر در استان خبر داد و گفت: از همه ظرفیت‌ها در شبکه مردمی نظارت برای انجام نظارت و حفظ سلامت انتخابات استفاده می‌کنیم.

رئیس ستاد انتخابات گلستان گفت: افزایش بیش از ۲ برابری زمان رسیدگی به صلاحیت‌ها و همچنین ساماندهی تبلیغات و ستادهای تبلیغاتی در فضای حقیقی و مجازی نیز در قانون جدید دیده شده است.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، اسفند امسال برگزار خواهد شد.