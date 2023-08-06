به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، فرح جمالزاده با اعلام این خبر گفت: از ابتدای طرح جمعآوری مراکز غیر مجاز تولید رمز ارز تا پایان خرداد امسال حدود ۸۸۷۶ مرکز غیرمجاز در کشور شناسایی و بالغ بر ۲۶۰ هزار دستگاه ماینر با ۷۱۷ مگاوات توان مصرفی از این مراکز جمعآوری شده است.
رئیس گروه بهرهوری و مدیریت مصرف انرژی توانیر تعداد مراکز غیرمجاز رمز ارز که از ابتدای امسال شناسایی شده است را ۹۹ مرکز عنوان کرد که منجر به جمعآوری ۷۴۴ دستگاه تولید رمز ارز با مجموع ۲ مگاوات توان مصرفی شده است.
جمالزاده بیشترین استقرار مراکز غیر مجاز رمز ارز در کشور را مربوط به استانهای اصفهان، تهران و خراسان رضوی عنوان کرد.
رئیس گروه بهرهوری و مدیریت مصرف انرژی توانیر؛
۸۸۷۶ مرکز غیر مجاز رمز ارز تا کنون جمعآوری شده است
رئیس گروه بهرهوری و مدیریت مصرف انرژی توانیر از جمع آوری ۸۸۷۶ مرکز غیر مجاز رمز ارز در سطح کشور از ابتدای اجرای طرح جمعآوری مراکز غیر مجاز تولید رمز ارز تا پایان خرداد امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، فرح جمالزاده با اعلام این خبر گفت: از ابتدای طرح جمعآوری مراکز غیر مجاز تولید رمز ارز تا پایان خرداد امسال حدود ۸۸۷۶ مرکز غیرمجاز در کشور شناسایی و بالغ بر ۲۶۰ هزار دستگاه ماینر با ۷۱۷ مگاوات توان مصرفی از این مراکز جمعآوری شده است.
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