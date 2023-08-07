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۱۷ مرداد ۱۴۰۲، ۲:۱۱

اردوی جهادی کاروان سلامت «احسان» در دلفان برگزار شد

اردوی جهادی کاروان سلامت «احسان» در دلفان برگزار شد

نورآباد - اردوی جهادی کاروان سلامت «احسان» در شهرستان دلفان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی جهادی کاروان سلامت «احسان» با خدمات متنوع بهداشتی و درمانی در منطقه «کهریز» و «روشت» شهرستان دلفان به مدت یک هفته از ۱۵ لغایت ۲۲ مردادماه ۱۴۰۲ برگزار شد.

اردوی جهادی کاروان سلامت «احسان» در دلفان برگزار شد

در این اردو که باهمت بنیاد برکت نهاد وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان، شبکه بهداشت و بسیج جامعه پزشکی شهرستان دلفان در حال برگزاری است، خدمات تخصصی از جمله ویزیت متخصصین اطفال، زنان و زایمان، اعصاب و روان، طب اورژانس، پوست و مو و داخلی و همچنین خدمات دندانپزشکی، بینایی‌سنجی، شنوایی‌سنجی، مامایی، آزمایشگاه، مشاوره روان، مشاوره تغذیه، بهداشت محیط، بهداشت مبارزه با بیماری‌ها و تزریقات به‌صورت رایگان به مردم منطقه ارائه می‌شود.

کد مطلب 5856336

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