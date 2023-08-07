اردوی جهادی کاروان سلامت «احسان» در دلفان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی جهادی کاروان سلامت «احسان» با خدمات متنوع بهداشتی و درمانی در منطقه «کهریز» و «روشت» شهرستان دلفان به مدت یک هفته از ۱۵ لغایت ۲۲ مردادماه ۱۴۰۲ برگزار شد.

در این اردو که باهمت بنیاد برکت نهاد وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان، شبکه بهداشت و بسیج جامعه پزشکی شهرستان دلفان در حال برگزاری است، خدمات تخصصی از جمله ویزیت متخصصین اطفال، زنان و زایمان، اعصاب و روان، طب اورژانس، پوست و مو و داخلی و همچنین خدمات دندانپزشکی، بینایی‌سنجی، شنوایی‌سنجی، مامایی، آزمایشگاه، مشاوره روان، مشاوره تغذیه، بهداشت محیط، بهداشت مبارزه با بیماری‌ها و تزریقات به‌صورت رایگان به مردم منطقه ارائه می‌شود.