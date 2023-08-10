به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل توسلی شامگاه چهارشنبه در نشست صمیمی با جمعی از اعضای ستاد اربعین سیستان و بلوچستان که در سالن جلسات دانشگاه پیام نور برگزار شد، از برنامه‌ریزی این دانشگاه برای میزبانی از زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: در آستانه اربعین امام حسین (ع)، پرسنل دانشگاه پیام نور مصمم هستند تا با شرکت در این راهپیمایی عظیم اربعین، از نظر مادی و معنوی در این حرکت مردمی سهیم شوند.

وی بیان کرد: رسالت دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان علاوه بر آموزش و پژوهش، موضوعات اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر می‌گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه دانشگاه پیام نور در اکثر شهرستان‌های مهم استان دارای مرکز است، برای بهره گیری از ظرفیت و فرصت ماه محرم و اربعین، برنامه ریزی شده تا این دانشگاه با ارئه خدمات در حد توان علاوه بر اعزام دانشجویان به کربلای معلی، در خدمات رسانی به زائران حسینی ایفای نقش کند.

سرپرست دانشگاه پیام نور سیستان وبلوچستان با اشاره به اینکه دانشگاه پیام نور استان در تلاش است تا در اجتماع عظیم حسینی (اربعین) ایفای نقش داشته باشد، تاکید کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده، قرار است با موکب‌های برپا شده در واحدهای مختلف همکاری کنیم، همچنین در شهرهای زابل، زاهدان، ایرانشهر، نیکشهر و راسک موکب پذیرایی از عزاداران و زائران حسینی برپا خواهد شد و با سایر موکب ها همکاری خواهیم کرد، بالغ بر آن، در کربلای معلی نیز یک موکب راه اندازی کرده ایم تا این نهاد، در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی ایفای نقش کند.

این مسئول ادامه داد: دانشگاه پیام نور در راستای بهره گیری از فرصت ماه محرم و اربعین حسینی، هزینه‌ای برای استقرار و برپایی موکب ها به اندازه توان در نظر گرفته و در بحث منابع انسانی نیز با همکاری بسیج دانشجویی از ظرفیت دانشجویان و اساتید و پرسنل علمی و اداری استفاده خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: در زمینه اعزام دانشجویان به کربلای معلی نیز به متقاضیان شرکت کننده در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی تسهیلات کم بهره تا سقف پنجاه میلیون ریال اعطا خواهد ش.

شایان ذکر است در ادامه این جلسه اعضاید حاضر به بیان پیشنهادات و درخواست‌های خود پرداخته و در نهایت از تعدادی از فعالان حوزه اربعین حسینی استان، تجلیل شد.