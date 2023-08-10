به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، بخش روابط عمومی حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای توضیحاتی در خصوص شهادت یکی اعضای این حزب ارائه داد.

در این بیانیه آمده است: یک کامیون متعلق به حزب الله لبنان که از منطقه البقاع به سمت بیروت در حرکت بود در منطقه الکحاله واژگون شد. در حالی که سرنشینان این کامیون برای برقراری تماس و درخواست کمک تلاش می‌کردند چند تن از عناصر مسلح مستقر در این منطقه به سمت آنها آمدند و در ابتدا به سوی آنها سنگ پرتاب کرده و بعد شلیک کردند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: در جریان این تیراندازی یکی از نیروهای حزب الله که وظیفه محافظت از کامیون مذکور را برعهده داشت زخمی شد و بعد از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات وارده به شهادت رسید. در همین حین نیروهای ارتش لبنان وارد عمل شده و با عناصر مسلح درگیر شدند. نیروهای ارتش مانع آن شدند که عناصر مذکور به کامیون نزدیک شده یا آن را با خود ببرند.

در این بیانیه آمده است: حزب الله لبنان بدین وسیله شهادت «احمد علی قصاص» را که در جریان مأموریت جهادی خود به این درجه نائل شد، اعلام می‌کند.

نجیب میقاتی نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان نیز در جریان دیدار با ژوزف عون فرمانده ارتش این کشور در خصوص جزئیات این حمله در منطقه الکحاله گفتگو کرد. میقاتی در این نشست بر ضرورت تسریع روند تحقیقات درباره جزئیات کامل حمله صورت گرفته تاکید کرد.

وی از همگان خواست آرامش خود را حفظ کرده و منتظر نتایج تحقیقات جاری در این خصوص باشند. میقاتی اضافه کرد که ارتش لبنان به تلاش‌های خود برای بازگرداندن آرامش به منطقه و عدم وخیم‌تر شدن اوضاع ادامه می‌دهد.