به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد مهدی پور در نشست هم اندیشی با مدیران مسئول کانون‌های تبلیغاتی آذربایجان شرقی که در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد، اظهار داشت: ما هیچ رسانه‌ای نداریم که به اندازه حوزه تبلیغات، مخاطب عمومی داشته باشد و این موضوع، اهمیت تبلیغات را نمایان می‌سازد که هر فرد در هر سطحی می‌تواند با آن ارتباط برقرار کند.

وی ادامه داد: با شیوه‌های تبلیغاتی رایج نمی‌توان در خصوص دهه‌های آینده صحبت کرد چرا که به مرور زمان، تبلیغات تحت تأثیر پیشران‌های فناوری قرار گرفته و فناوری‌هایی مثل هوش مصنوعی، نحوه انتقال پیام‌ها را تغییر می‌دهد.

مهدی پور، گفت: هم اکنون وارد یک عصر جدیدی از تولید محتوا می‌شویم که این شکل از تولید محتوا نمی‌تواند با شیوه‌های قدیمی صورت بگیرد و برای شناخت این تغییرات نیاز به انواع دوره‌های آموزشی داریم.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به صدور مجوز برای کانون‌های تبلیغاتی ادامه داد: در حال حاضر درگاه ملی مجوزها، برای مجوز کانون‌ها فعال شده و به صورت شفاف و در یک چارچوب عمومی، مجوزهای موردنیاز را صادر می‌کنیم.

وی همچنین از بازنگری قانون تبلیغات خبر داده و افزود: ظرفیت کمیته تبلیغات استان باید مورد استفاده قرار گیرد چرا که این کمیته، تمامی اختیارات لازم را داراست.

مهدی پور از اتخاذ تصمیمات لازم برای آغاز رتبه بندی کانون‌های تبلیغاتی خبر داد و گفت: همانطور که به مدل مناسبی برای رتبه بندی پایگاه‌های خبری و سایر رسانه‌ها رسیده ایم، در تلاش هستیم تا مدلی مناسب برای رتبه بندی کانون‌ها نیز ایجاد کنیم.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: برخی مناسبت‌ها و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در کشور داریم که کانون‌ها می‌توانند همراهی لازم را در این نوع برنامه‌ها داشته باشند.

وی همچنین از تصمیم گیری ها در خصوص طراحی یک رویداد ملی در حوزه کانون‌های تبلیغاتی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجانی شرقی نیز در این نشست از پیشنهاد برخی صاحبان کانون‌های تبلیغاتی مبنی بر تشکیل انجمن مربوطه استقبال کرده و افزود: برای تقویت فعالیت کانون‌های تبلیغاتی، برنامه ریزی لازم برای برگزاری جلسات هم اندیشی به صورت فصلی را در برنامه کاری خود داریم.

سیدمحمدحسین بلاغی، تقویت و پشتیبانی از هسته‌های مردمی فرهنگ و حمایت از فعالیت کانون‌های تبلیغاتی را از اولویت‌های این اداره کل عنوان کرد.

در این نشست جمعی از مدیران مسئول کانون‌های تبلیغاتی به بیان دیدگاه‌ها و مسائل پیرامون فعالیتی خود پرداختند.