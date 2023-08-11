آیا ادعیه «صحیفه سجادیه» از خود امام سجاد(ع) است؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، ویژه برنامه «سرگذشت» عنوان یکی از ویژه برنامه‌هایی است که در ایام شهادت اهل بیت (ع) روی آنتن می‌رود، این برنامه در قالب مستند با شعار «نام‌آوران دین و معنویت را بیشتر بشناسیم» شنوندگان را با بزرگان دین آشنا می‌کند.

این برنامه روز شنبه ۲۱ مرداد به مناسبت شهادت امام سجاد (ع) با موضع صحیفه سجادیه راهی آنتن می‌شود.

در «سرگذشت» با حجت‌الاسلام سرلک و حجت‌الاسلام فاطمی‌نیا درباره اهمیت دعا و جایگاه صحیفه سجادیه در زندگی افراد گفتگو شده است و به این موضوع پرداخته می‌شود که «منبع صحیفه سجادیه از کجاست؟ آیا دعاهای صحیفه سجادیه از خود امام سجاد (ع) است یا منابع دارد؟»

«سرگذشت» روز شنبه ۲۱ مرداد به تهیه‌کنندگی و گویندگی انسیه شمس الهی ساعت ۱۳ راهی آنتن صبا می‌شود.