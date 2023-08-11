مهاجرت نیروهای پزشکی وحشتناک است/ نباید از مهاجرت پزشکان غفلت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا لاری پور، مشاور رئیس سازمان نظام پزشکی کل کشور در این برنامه با اشاره به اهمیت مهاجرت نیروی انسانی از کشور، گفت: مهاجرت نیروی انسانی یعنی اینکه فرد تحصیل کرده‌ای که می‌تواند برای کشور منشأ خیر و برکات باشد، به راحتی از دست می‌رود در حالی که می‌توانستیم، آن فرد را در کشور نگه داریم.

وی با بیان اینکه شاید آمار مهاجرت کادر درمان نسبت به سایر رشته‌ها از جمله مهندسی، خیلی بارز و معنی دار نباشد، گفت: روند و شتاب نیروهای درمانی در سال‌های گذشته، تُند و رو به افزایش بوده که مسأله‌ای بسیار جدی است. کادر درمان، نیروی ارزشمندی است و همه کشورها به نیروهای بهداشتی و درمانی، نیاز دارند بنابراین تمام تلاش خود را می‌کنند که از نیروهای توانمند و متخصص سایر کشورها که ارزان قیمت هم هستند، استفاده کنند که این مساله هم بر رشد و شتاب مهاجرت این نیروها، دامن زده است.

لاری پور تصریح کرد: مهاجرت نیروهای انسانی فقط مخصوص پزشک، دندانپزشک و داروساز نیست بلکه سایر حرَف پزشکی مانند ماما، پیراپزشک، فیزیوتراپ و بینایی سنج و سایر شاغلین، این حرفه در زمره مهاجرین قرار دارند. پدیده مهاجرت، اصلاً آسان نیست و فقط جنبه اقتصادی و معیشتی برای مهاجران مطرح نیست بلکه علقه های فرد در کشورش، بسیار زیاد است و پدیده مهاجرت، علاوه بر آسیب‌های روحی و روانی برای فرد مهاجر، کار بسیار دشواری است. وظیفه خدمتگزاران کشور است که طوری برنامه ریزی کنند تا مهاجران، در کشور بمانند و در همین کشور، ارائه خدمات کنند و از ارائه خدمات خود، لذت ببرند.

وی یادآور شد: گواهی حُسن سابقه کار یا عدم سو پیشینه از سوی سازمان نظام پزشکی کل کشور برای مهاجران، صادر می‌شود که از آخرین مراحل مهاجرت نیروهای انسانی است اما هر فردی که این گواهی را دریافت می‌کند، منجر به مهاجرت دائمی در خارج از کشور نیست.

دریافت گواهی حسن سابقه کار دو برابر سال‌های قبل از کرونا

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی کل کشور، روند مهاجرت نیروهای درمانی قبل از دوران همه گیری کرونا را با شتاب بالا ندانست و گفت: در دوران کرونا که حمل و نقل و رفت و آمد بین کشورها، دشوار بود، آمار دریافت گواهی حسن سابقه کار و مهاجرت این نیروها کاهش یافت اما بعد از آن، شاهد آمار افزایشی و بیش از گذشته هستیم و رشد مهاجرت نیروهای درمانی، دو برابر سال‌های قبل از کرونا شده است.

لاری پور با تاکید بر اینکه باید مشوق‌هایی برای ماندگاری نخبگان در کشور تعریف شود، یادآور شد: یکی از تسهیلات و مشوق‌هایی که می‌توان به نخبگان کشور ارائه کرد، خودروهای با کیفیت و ایمن به آنهاست. رتبه معمولی که امسال بدون سهمیه در رشته پزشکی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، پذیرفته می‌شود حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار است چون ورودی رشته پزشکی در کنکور امسال حدود ۱۱ هزار است.

مخالفت ۴ رکن تخصصی با افزایش ظرفیت پزشکی غیراصولی

وی با اشاره به مخالف ۴ رکن تخصصی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سازمان نظام پزشکی، فرهنگستان علوم پزشکی و وزارت بهداشت با افزایش ظرفیت پزشکی به صورت غیراصولی اثرگذار نیست، گفت: در حال حاضر با در نظر گرفتن سهمیه، حتی ممکن است تا رتبه ۱۰۰ هزار هم در رشته پزشکی، پذیرفته شوند که زمان‌های قبل، اینگونه نبود و در حال حاضر، پزشکی تنها نقطه خوداتکایی کشور بوده است چون نه در حوزه صنعت، کشاورزی و اقتصاد قابل اتکا نداریم و تنها مواردی که نقطه خوداتکایی داریم، امنیت و دفاعی و سلامت است.

مشاور رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه امروز برای هیچ اقدام پزشکی، نیازمند خارج از کشور نیستیم، افزود: در خیال هیچ ایرانی این فکر خطور نمی‌کند که باید برای عمل قلب یا چشم باید به خارج از کشور سفر کنم در حالی که ۳۰ تا ۳۵ سال پیش، چنین اتفاقی رخ می‌داد اما در آینده بسیار نزدیک ممکن است به وضع دهه‌های گذشته مبتلا شویم.

لاری پور گفت: تحقیقاتی در مورد علل مهاجرت نیروی انسانی انجام شده و خیلی افراد هنوز میانگین دریافتی جامعه پزشکی را نمی‌دانند. ۱۵ هزار رزیدنت، ۱۵ هزار نیروی طرحی، ۲۰ هزار عضو هیأت علمی، بیش از ۹۰ هزار پزشک عمومی و حدود ۶۰ هزار پزشک متخصص در کشور، فعالیت می‌کنند. ممکن است حدود ۴۵ هزار نفر از پزشکان خارجی از حیطه کار اصلی خود خارج شده اند. میانگین دریافتی جامعه پزشکی، حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان است که اکثر مردم این را نمی‌دانند و تصور می‌کنند این اعداد، نجومی است.

ایران بهشت دلالان است نه بهشت پزشکان

وی با بیان اینکه ایران بهشت دلالان است نه بهشت پزشکان، خاطرنشان کرد: حقوق و دریافتی رزیدنت‌ها تا دو سال پیش، حدود دو تا ۴ میلیون تومان بود و برای افزایش آن، دستور مقام معظم رهبری لازم بود تا تغییر کند. در حق نخبگان، اجحاف می‌کنیم. دریافت مبلغ برای آزادسازی مدرک، افزایش یافته است اما جلوگیری از خروج نخبگان از کشور، روشی شکست خورده است. کشورهای خارجی کم کم به مدرک هم توجهی ندارند و برای جذب مهاجران، شرط داشتن مدرک زبان را برداشته اند و با امتحان، مهارت و شایستگی فرد مهاجر را می‌سنجند و به او کار می‌دهند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی یادآور شد: این سازمان تمامی علل و عوامل مهاجرت پزشکان و نیروهای درمانی را جمع آوری و به همه مراجع ذی صلاح و تصمیم گیر، ارائه کرده است و در حوزه مهاجرت، بیش از ۴ تا ۵ دستور رئیس جمهور داریم که به معاونین و وزرای مختلف این دستورات، داده شده است.

لاری پور تصریح کرد: پزشک جوان ما با ۱۲ میلیون تومان، از پس هزینه‌های زندگی بر نمی‌آید بنابراین از نظر اقتصادی و معیشتی، مشکلات جدی دارند. اولین عامل مهاجرت نیروهای انسانی در حوزه پزشکی و درمان، اقتصادی و معیشتی، دومین عامل، کم توجهی به جایگاه حرفه‌ای و هجمه‌های رسانه‌ای، سوم عامل، دلایل شخصی و خانوادگی و چهارمین عامل، عوامل سیاسی و فرهنگی است.

سفره مسئولان ما در حوزه درمان با مردم عادی جدا است

وی به ارائه راهکارهایی به منظور جلوگیری از مهاجرت گسترده نیروهای درمانی از کشور پرداخت و گفت: اولین راهکار، فهم درست و عمیق سیاستگذاران از مسائل حوزه سلامت و حوزه پزشکی است چون سفره سیاستمداران و مسئولان کشور در حوزه درمان با مردم عادی جداست و مسئولان ما برای دریافت خدمات به فلان آقا یا خانم دکتر مراجعه می‌کنند که محیط و درآمد او، متفاوت از سایر همکارانش است.

مشاور رئیس کل سازمان نظام پزشکی تعداد پزشکان در کشور را مناسب اما توزیع آنها را نامناسب دانست و افزود: از نظر عدد و رقمی، کمبود پزشک در کشور نداریم بلکه توزیع جغرافیایی آنها، نامتوازن است. جراحی عروق یکی از رشته‌های ضروری و لازم برای خدمات تروما است و در کل کشور، باید جراحان عروق، حضور داشته باشند اما آیا توزیع آنها، متوزان است؟

لاری پور از حفظ شأن و کرامت علم و جامعه پزشکی، اجرای قوانین و اسناد بالادستی حوزه سلامت، تسهیل فضای کسب و کار و وضع تعرفه‌های واقعی مانند سایر اقشار، ارائه بسته‌های تشویقی به فارغ التحصیلان جوان برای افزایش ماندگاری در کشور و مناطق محروم و همچنین بهبود وضعیت دانشجویان و دستیاران جهت ادامه تحصیل از دیگر راهکارهای جلوگیری از مهاجرت جامعه پزشکی است.

وی تاکید کرد: تعرفه اقشار مختلف از جمله طلافروش و وکلا را چه کسی تعیین می‌کند؟ تنها تعرفه‌ای که اجباری تعیین می‌شود، تعرفه خدمات پزشکی است و آن هم بر مبنای واقعیت دیده نمی‌شود که در این صورت، از شفافیت، دور می‌شود.

مشاور رئیس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: در سال‌های گذشته مثلاً در سال ۹۰ حدود ۹۴ درصد، تب تخصص گرایی موج می‌زد و همه دوست داشتند، متخصص و فوق تخصص شوند. چه می‌شود که استقبال نسبت به آزمون دستیاری که مهمترین آزمون پزشکی و تخصص است، اینقدر کاهش می‌یابد؟

تغییر روند مهاجرت و افزایش جمعیت مهاجرت پزشکان متخصص و فوق تخصص

وی ادامه داد: پزشکان عمومی در سنوات گذشته، بیشترین تعداد درخواست کنندگان گواهی حسن سابقه کار برای مهاجرت بودند اما امروز متخصص و فوق تخصص‌ها، درخواست‌های زیادی برای دریافت این گواهی و مهاجرت دارند و میانگین سنی جامعه پزشکی در دریافت این گواهی، قبلاً ۲۵ سال و در حال حاضر ۳۵ سال است. مهاجرت به خارج از مهاجرت درون کشور و از یک شغل به یک شغل دیگر و یا رشته به رشته‌ای دیگر، کمتر است.

لاری پور با بیان اینکه آزمون رزیدنتی، با تعداد شرکت کننده‌های کافی برگزار نمی‌شود، افزود: در رشته‌های بیهوشی، اطفال و طب اورژانس، بالای ۵۰ درصد ظرفیت رزیدنتی، خالی می‌ماند. کدام رئیس دانشگاه علوم پزشکی می‌گوید اگر رزیدنت یا دستیار در دانشگاهش پذیرش شود، رقیبی برای آینده او خواهد بود؟

مشاور رئیس کل سازمان نظام پزشکی، مهاجرت را پدیده‌ای بد ندانست و گفت: منظور ما از افزایش مهاجرت جامعه پزشکی، نفی بلد یا تبعید اجباری است. سربازی در کشور، یک امر اجباری است اما پزشک عمومی و متخصص و فوق تخصص، وقتی فارغ التحصیل شد، باید به طرح اجباری برود.

وی با تاکید بر اینکه باید رزیدنتی را شغل محسوب کنیم، گفت: رزیدنتی که مسئولیت دارد، دیه می‌پردازد و قصور را به گردن می‌گیرد، به تنهایی کار می‌کند و گاهاً تا ۲۰۰ یا ۳۰۰ ساعت در بیمارستان حضور دارد، چرا شغل محسوب نمی‌شود؟ دستورالعمل ماندگاری خدمت پایدار در کشور نوشته شده و ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان می‌خواهد با تأخیر پرداخت شود که باعث نارضایتی می‌شود. همچنین مرگ خودخواسته دستیاران پزشکی در یکسال گذشته، بسیار جدی بوده که حتماً باید به آن توجه شود.

نباید از مهاجرت پزشکان غافل شویم

مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز مهاجرت نیروی انسانی را دارای تنوع زیاد دانست و گفت: به همراه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات به مشهد سفر کرده بودیم و در محل اسکان، دو نفر از دانشجویان پرستاری خودم را دیدم که قصد مهاجرت به آلمان را داشت و پیامک‌های متعددی برای ما ارسال می‌شود که نیروها قصد مهاجرت دارند بنابراین اگر غافل شویم، اصلاح امور انجام نمی‌شود.

وی تصریح کرد: اینکه آیا نیروهای درمانی ایرانی را بعد از مهاجرت، در خارج از کشور تحویل می‌گیرند یا خیر، شاید نتوان به آسانی آن را تحلیل کرد چون بررسی نکرده ایم و یا زمان کافی نبوده که بررسی کنیم که مشکلات فرد مهاجر چیست. مثلاً یکی از دانشجویان ما می‌گفت همسرم در شهرمان، معلم است و تا دو سال هم نمی‌تواند مهاجرت کند که به معنی فروپاشی خانواده است.

باید به خروج سرمایه انسانی از کشور بدبین باشیم

ویس کرمی با بیان اینکه در مساله مهاجرت نیروی انسانی که سرمایه عظیمی از کشور خارج می‌شود، بهتر است بدبین باشیم، گفت: وقتی درون کیف، چیز ارزشمندی دارید، آن کیف را به راحتی یکجا رها نمی‌کند و وقتی در کارت بانکی تان، مقدار پول زیادی است و یا طلا را بهتر از یک سنگ معمولی، مراقبت می‌کنید. وقتی ذخایر علمی و ژنتیکی کشور، مهاجرت می‌کنند، باید بسیار بدبین باشیم و هدف وزیر بهداشت از اینکه گفته به نیروهای پزشکی مهاجر ایرانی در خارج از کشور، شغل نمی‌دهند، ایجاد دافعه برای سایر افرادی باشد که قصد مهاجرت دارند اما اگر وزیر بهداشت، چنین تفکر و رویکردی داشته باشد و یا ما در مجلس، نگران نباشیم، خیلی خطرناک است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با هشدار جدی نسبت به روند رو به رشد مهاجرت نخبگان نیروهای درمانی ایران به خارج از کشور، خاطرنشان کرد: گفته می‌شود در برخی کشورها، مدرک پزشکی هم نیاز ندارند و وقتی مطمئن شوند که فرد، پزشک است حتی اگر ریزنمره و مدرک به همراه نداشته باشد، او را پذیرش می‌کنند.

وی با بیان اینکه در خروج سرمایه‌های انسانی باید سختگیر و نگران و بدبین باشیم، گفت: یکی از دوستان ما که جراح قابلی است به بنده گفت اگر نماینده مردم در مجلس شدی، از تو تقاضا دارم که مصوب کنید که یک خودرو خوب به پزشکانی که فوق تخصص و کمیاب هستند، بدهند و می‌گفت مثلاً فلان پزشک که تنها جراح عروق غرب کشور بوده، به وسیله یک خودرو پراید، از بین رفته است. بنابراین باید به محافظت از نخبگان به عنوان یک امر ضروری، توجه کنیم.

برخورد نامناسب دولت و مجلس در مقاطعی، مهاجرت پزشکان را تشدید کرد

ویس کرمی تاکید کرد: متأسفانه در مقطعی، مجلس و دولت با نخبگان، دانشگاهیان و پزشکان، برخورد مناسبی نداشتند و شاید این مساله، مهاجرت پزشکان را تشدید کرد و عناوینی مانند حقوق نجومی بدون توجه به محل خدمت و نوع خدمات ارائه شده، که مصداق آن هم معلوم نیست، در رسانه‌ها مطرح می‌شد.

وی، پزشکان را متعهد به انقلاب و اسلام دانست و افزود: وقتی دریافتی برخی پزشکان را برای ما می‌نویسند، نگران می‌شویم چون این افراد نه غربگرا و نه ضد ولایت و ضد انقلاب هستند اما وقتی از دریافتی شأن سخن می‌گویند، نگرانی ما بیشتر می‌شود. خروج پزشکان از بخش دولتی به بخش خصوصی هم نوعی مهاجرت داخلی است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: یکی از جراحان به ما مراجعه و از قوانین پرداختی، گله کرد. او می‌گفت برای پرداخت حقوق به پزشک در تأمین اجتماعی، دو قانون وجود دارد که قانونی انتخاب می‌شود که دریافتی ما کمتر باشد. این جراح با ۱۸ تا ۲۰ سال سابقه کار، حقوق ۱۲.۵ میلیون تومانی داشت. در استان لرستان، یک نفر جراح قلب، فعالیت دارد و مگر این فرد چقدر می‌تواند کار کند؟

ویس کرمی با بیان اینکه سبک زندگی و نگاه به زندگی، می‌تواند یکی از علل مهاجرت جامعه پزشکی باشد، افزود: اگر کشور، بهشت هم باشد اما برخی افراد دوست دارند مهاجرت کنند. چرا شهید چمران پیشنهاد کرسی استادی در آمریکا را رد می‌کند و به لبنان و کشورمان می‌آید؟ در تربیت نیروی انسانی از رسالت مقدس پزشکی، فاصله می‌گیریم؛ در حالی که پزشکی، از راه‌های تقرب به خداوند بوده است و حتی گاهی برخی پزشکان، گرفتن دستمزد را با اکراه انجام می‌دادند که در دانشگاه‌ها، کمتر الگوسازی و الگوهای موفق برای دانشجویان، تبیین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: چرا مردم با هزار دردسر، فرزندان خودشان را برای تحصیل به خارج از کشور می‌فرستند در حالی که برخی از خانواده‌ها، وضعیت مالی خوبی هم ندارند؟ نگاه ما به پزشکی، اقتصادی شده و برخی افراد برای پولدار شدن، رشته پزشکی را انتخاب می‌کنند. یک پزشک پس از فارغ التحصیلی، حدود ۲۷ سال سن دارد در حالی که در دانشگاه تربیت معلم، از ۱۸ سالگی حقوق و بیمه دارد و از ۲۲ سالگی، دانشجویان برای تدریس و معلمی، کار می‌کنند و ۵۰ سالگی هم بازنشسته می‌شوند. این نگاه که پزشکی، شغل پردرآمدی است مشکلاتی را ایجاد کرده اما سختی‌های تحصیل در رشته پزشکی، بسیار زیاد است که گاهی مورد غفلت قرار می‌گیرد.

در فضای مجازی از خارج از کشور بهشت ساخته اند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه در فضای مجازی، از خارج از کشور، بهشت ساخته اند و پزشکان فارغ التحصیل که اکثراً مجرد و فاقد مسکن هستند و با حقوق پایین باید کار کنند، ترغیب به مهاجرت می‌شوند. خیلی‌ها باور نمی‌کنند که یک پزشک متخصص، ۱۲.۵ میلیون تومان حقوق دارد و پایه حقوق یک جراح در تأمین اجتماعی، ۱۲.۵ میلیون تومان است و اگر کارانه و کا به حقوق او اضافه نشود، مشکلات زیادی دارد.

کمبود نیروی انسانی و مهاجرت آنها تهدید کننده حیات جامعه است

زهرا شیخی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت توجه به نیروی انسانی در کشور، از نیروهای انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه‌های نظام سلامت همانند سایر نظام‌ها و دستگاه‌ها یاد کرد و گفت: کمبود نیروی انسانی و مهاجرت آنها، تهدید کننده حیات و کل جامعه است و بار مادی و معنوی زیادی به کشور تحمیل می‌کند. ساده انگاری نسبت به مهاجرت و خالی شدن کشور از نیروی انسانی، از تهدید جامعه هم خطرناک‌تر است.

وی با اشاره به جلسات متعدد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با سازمان نظام پزشکی با موضوع بررسی مهاجرت نیروهای درمانی، خاطرنشان کرد: آمار مهاجرت نیروهای درمانی از کشور، وحشتناک است و به مرکز پژوهش‌های مجلس سپرده شد که دلایل این مسئله، بررسی شود. خیلی از اظهارات مراجع تخصصی، باید شنیده و جدی گرفته شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی در جامعه پزشکی، واقعی نبودن تعرفه‌های خدمات پزشکی است و جامعه پزشکی، صادقانه می‌گویند با مردم کاملاً همراه هستیم. در مجلس تاکید داریم که مردم باید همیشه مورد توجه باشند و حوزه سلامت نباید به گونه‌ای باشد که مردم تصور کنند عده‌ای از آن کسب درآمد می‌کنند و به فکر مردم نیستند.

شیخی با این پرسش که دستگاه اجرایی چه اقدامی برای واقعی شدن تعرفه‌های خدمات پزشکی کرده است، گفت: بر اساس قانون باید پرداختی از جیب مردم، کاهش یابد. مهاجرت نیروهای درمانی علل زیادی دارد و یکی از آنها، همراه نبودن برخی همکاران ما در مجلس با جامعه پزشکی است. وقتی می‌گوئیم مالیات پزشکان مناطق محروم باید برداشته شود تا انگیزه ماندگاری و خدمت ایجاد شود اما برخی همکاران ما در صحن علنی، عنوان می‌کنند که نگاه ما، صنفی است و در عین حال با تذکرات متعدد نمایندگان روبرو می‌شویم که از کمبود پزشک، سخن می‌گویند.

وی ادامه داد: از یک بیمارستان در اصفهان بازدید کردیم و رئیس بیمارستان می‌گفت یکی از معضلات اصلی ما این است که دانشجویان، همه حواس شأن به مهاجرت است و الان هم مهاجرت ساده‌تر شده و امتحانات سخت قبلی از جمله زبان خارجی، دیگر در سایر کشورها برگزار نمی‌شود. با چند نفر از رزیدنت‌ها برای چندین ساعت، صحبت کردم اما حرف یکی از آنها که ذهن بنده را درگیر و صحبت همه شأن انگار بود، این سوال بود که چرا نرویم و مهاجرت نکنیم؟ مسئولان اجرایی کشور برای این سوال، چه پاسخ‌هایی دارند؟ برخی از این رزیدنت‌ها عنوان می‌کنند که ساختار اجرایی کشور نه بر اساس ضوابط بلکه با روابط، اداره می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: اغلب نخبگان کشور اولین رشته انتخابی شأن، پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی است که باید رتبه پایین باید داشته باشند و وقتی با هزاران امید و آرزو شروع به تحصیل می‌کند، تازه باید امتحان علوم پایه و پره انترنی را بگذرانند که امتحان ساده ای نیست که همانند کنکور ورودی دانشگاه است و شاهدیم که خیلی از دانشجویان موفق به عبور از این مرحله نمی‌شوند.

نیروی پزشکی را برای کشورهای دیگر تربیت می‌کنیم

شیخی به مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی به میزان سالانه ۲۰ درصد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و گفت: کمیسیون بهداشت و درمان خیلی تاکید کرد که مراقبت کنید تربیت دانشجویان پزشکی همانند سایر رشته‌ها نیست و محیط خاصی برای آموزش نیاز است و دانشجویان باید بر بالین بیماران، حاضر شوند و نیاز به زیرساخت‌های آموزشی، نیروی انسانی و خوابگاهی دارد. وزارت بهداشت مکرراً اعلام کرد که زیرساخت برای افزایش ظرفیت نداریم. نگرانی کمیسیون بهداشت و درمان این است که نیروی انسانی در حوزه سلامت را برای کشورهای دیگر تربیت می‌کنیم.

نگران برگشت به عقب هستیم

وی تاکید کرد: تا قبل از کرونا، بیشتر جمعیت مهاجران جامعه پزشکی، پزشک عمومی بودند اما زنگ خطر به صدا درآمده چون حجم متخصصان و فوق تخصص‌هایی که قصد مهاجرت دارند، به شدت رو به افزایش و وحشتناک است. نگرانیم که دوباره برگشت به عقب داشته باشیم و دوباره شاهد حضور پزشکان خارجی برای فعالیت در کشورمان باشیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: نگرانیم که فرزندان ایران در سایر کشورها به فعالیت پزشکی و درمانی بپردازند اما در کشور شاهد حضور پزشکان خارجی باشیم. الان مقاصد مهاجرتی نیروها، محدود به کانادا و آمریکا نیست بلکه در کشورهای حوزه خلیج فارس، هم شاهد مهاجرت نیروهای ایرانی هستیم. در برخی رشته‌های تخصصی در آزمون‌های دستیاری و فوق تخصص، هیچ فردی متقاضی نیست و یا بسیار اندک و در حد یک یا دو نفر است.

شیخی با بیان اینکه نباید به مهاجرت رو به افزایش نیروهای پزشکی، رویکرد ساده انگارانه داشت، افزود: در کمیسیون بهداشت و درمان برای مهاجرت پزشکان، فریاد زده ایم. این کمیسیون عامل افزایش حقوق دستیاران بود و دستیاران مرتب به نمایندگان مراجعه و عنوان می‌کردند که ما، پزشک هستیم و کشیک می‌دهیم اما حقوق ما، یک و نیم میلیون تومان است اما مقام معظم رهبری با تاکید بر امیدآفرینی و هدر نرفتن جامعه نخبگان، حقوق دستیاران اضافه و دوبرابر شد.

بخشی از آمار مهاجرت طبیعی است

محمد خدابخشی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود پزشک در برخی مناطق محروم کشور، گفت: در چند سال اخیر در حد امکان به حوزه بهداشت و درمان کمک کرده ایم و اعتقاد داریم که این حوزه را باید در برنامه‌های توسعه و بودجه سنواتی، به صورت ویژه ببینیم چون یکی از وظایف حاکمیتی دولت‌ها، تأمین سلامت، امنیت و آموزش است.

وی افزود: نفی نمی‌کنم که در برخی موارد رفتار ما در مجلس و دولت و همچنین محدودیت‌های ایجاد شده، بر مهاجرت پزشکان، اثرگذار بوده است. ممکن است برخی همکاران کم تجربه ما، رویکرد مثبتی نسبت به پزشکان و اعضای هیأت علمی نداشته باشند و شرایط مهاجرت این گروه‌ها را فراهم کند. بخشی از آمار مهاجرت، طبیعی است اما وقتی تعداد زیاد شود، باید بررسی‌های مختلف و کارشناسی انجام شود.