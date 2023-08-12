ورزش های هوازی موجب کاهش درد در مبتلایان به سرطان تخمدان می شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، اکنون، یک مطالعه جدید نشان میدهد که شش ماه ورزش هوازی ممکن است این عارضه جانبی ناخوشایند را کاهش دهد.
«لیا فروچی»، نویسنده ارشد این مطالعه و استادیار اپیدمیولوژی در دانشکده ییل کنتیکت، گفت: «نتایج این کارآزمایی پتانسیل تغییر مراقبتهای حمایتی برای بازماندگان سرطان تخمدان را با ارائه یک رویکرد جدید برای مدیریت CIPN [نوروپاتی محیطی ناشی از شیمیدرمانی] نشان میدهد.»
فروچی در ادامه افزود: «این یافتهها شواهد قانعکنندهای ارائه میدهند که یک برنامه تمرینی هوازی میتواند به طور قابل توجهی CIPN را در بازماندگان سرطان تخمدان که شیمیدرمانی را به اتمام رسانده اند، بهبود بخشد.»
برای این تحقیق جدید بر روی بیماران مبتلا به سرطان تخمدان که شیمی درمانی دریافت کردند، محققان تأثیر برنامه تمرینی را ارزیابی کردند و آن را با گروه کنترل از بیمارانی که در برنامه تمرینی نبودند مقایسه کردند.
بیماران در گروه مداخله ورزشی این مطالعه در پایان برنامه شش ماهه کاهش ۱.۳ امتیازی در علائم CIPN داشتند. کسانی که در گروه کنترل بودند، افزایش جزئی ۰.۴ امتیازی در علائم CIPN داشتند.
اثرات مثبت ورزش هوازی برای شرکت کنندگانی که علائم CIPN را هنگام ثبت نام در کارآزمایی داشتند، حتی قویتر بود. این زیر گروه کاهش ۲ امتیازی در شدت CIPN را تجربه کرد.
به گفته محققان، در حالی که مطالعات بیشتری برای تکرار این نتایج امیدوارکننده در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان و سایر انواع سرطان مورد نیاز است، اگر ثابت شود که ورزش هوازی یک درمان قابل اعتماد برای CIPN است، میتواند به طیف وسیعی از بازماندگان سرطان رویکرد بهتری برای مدیریت علائم نوروپاتی ارائه دهد.
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