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۲۳ مرداد ۱۴۰۲، ۱۰:۰۰

دکه نشریات؛

دوازدهمین شماره مجله گاه نقد منتشر شد

دوازدهمین شماره مجله گاه نقد منتشر شد

دوازدهمین شماره مجله گاهِ نقد با عنوان «از شبه‌مدرنیسم آمرانه تا سقوط اجباری» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین شماره مجله گاهِ نقد با عنوان «از شبه‌مدرنیسم آمرانه تا سقوط اجباری» به‌تازگی منتشر شده و روی دکه نشریات آمده است.

مجمع ناشران انقلاب اسلامی در جدیدترین شماره مجله «گاه نقد» با استفاده از آثار منتشرشده در بازار نشر، به سراغ رضا پهلوی و جهت‌گیری‌های کلان حکومت او رفته و از اقدامات او در راستای گسترش شبه‌مدرنیسم سخن گفته است.

دوازدهمین شماره مجله گاهِ نقد، پنجمین شماره از گروه تاریخ سامانه کارشناسی کتاب است که به پیامدهای کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ و دوران پادشاهی رضاخان می‌پردازد.

در ابتدا جعفر مراد حاصلی، سردبیر این شماره، در بخش گفتار نخست زمینه تاریخی قدرت‌یابی رضاخان پس از کودتای ۳ اسفند تا پادشاهی او را توضیح می‌دهد. سپس مهم‌ترین اقدامات رضاشاه را برمی‌شمرد که موجب ایجاد دگرگونی‌هایی در جامعه ایران شد و در تقابل با فضای دینی جامعه قرار داشت.

در بخش نقدوار به موضوعات «نوسازی»، «کشف حجاب»، «شخصیت رضاخان»، «روابط خارجی» و «سقوط رضاخان» پرداخته می‌شود و کتاب‌های مهم در این زمینه‌ها تحلیل می‌گردد. هدف این پرونده‌ها توضیح این مطلب است که اقدامات مختلف دوران رضاخان در زمینه‌های فوق، همه در جهت استقرار و گسترش شبه‌مدرنیسم صورت گرفت. هدف نهایی رضاخان از اجرای این مدرنیزاسیون وسیع و همه‌جانبه پوشاندن اجباری، آمرانه، دستوری و کم‌مایه لباس دنیای جدید بر تن جامعه سنتی و مذهبی ایران بود. این اقدامات رضاخان به خشن‌ترین شکل ممکن و با اختناق کامل به اجرا درمی‌آمدند.

«رهیار» ۱۷ عنوان کتاب تازه‌انتشاریافته در موضوعات مربوط به پرونده‌های اصلی این شماره را نقادانه می‌سنجد.

بخش «دیدار» به سراغ بازخوانی و نقد کتاب «بازیگران عصر پهلوی» رفته است. هدف این بخش به نقد کشیدن بازیگران دوره پهلوی است.

«پیوست» واپسین بخش این شماره است و مجموعه‌ای از کتاب‌های تاریخی را با هدف رسیدن به تصویری منطبق بر واقعیت از دوران رضاخان در اختیار خواننده قرار می‌دهد.

کد مطلب 5860630

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