دوازدهمین شماره مجله گاه نقد منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین شماره مجله گاهِ نقد با عنوان «از شبهمدرنیسم آمرانه تا سقوط اجباری» بهتازگی منتشر شده و روی دکه نشریات آمده است.
مجمع ناشران انقلاب اسلامی در جدیدترین شماره مجله «گاه نقد» با استفاده از آثار منتشرشده در بازار نشر، به سراغ رضا پهلوی و جهتگیریهای کلان حکومت او رفته و از اقدامات او در راستای گسترش شبهمدرنیسم سخن گفته است.
دوازدهمین شماره مجله گاهِ نقد، پنجمین شماره از گروه تاریخ سامانه کارشناسی کتاب است که به پیامدهای کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ و دوران پادشاهی رضاخان میپردازد.
در ابتدا جعفر مراد حاصلی، سردبیر این شماره، در بخش گفتار نخست زمینه تاریخی قدرتیابی رضاخان پس از کودتای ۳ اسفند تا پادشاهی او را توضیح میدهد. سپس مهمترین اقدامات رضاشاه را برمیشمرد که موجب ایجاد دگرگونیهایی در جامعه ایران شد و در تقابل با فضای دینی جامعه قرار داشت.
در بخش نقدوار به موضوعات «نوسازی»، «کشف حجاب»، «شخصیت رضاخان»، «روابط خارجی» و «سقوط رضاخان» پرداخته میشود و کتابهای مهم در این زمینهها تحلیل میگردد. هدف این پروندهها توضیح این مطلب است که اقدامات مختلف دوران رضاخان در زمینههای فوق، همه در جهت استقرار و گسترش شبهمدرنیسم صورت گرفت. هدف نهایی رضاخان از اجرای این مدرنیزاسیون وسیع و همهجانبه پوشاندن اجباری، آمرانه، دستوری و کممایه لباس دنیای جدید بر تن جامعه سنتی و مذهبی ایران بود. این اقدامات رضاخان به خشنترین شکل ممکن و با اختناق کامل به اجرا درمیآمدند.
«رهیار» ۱۷ عنوان کتاب تازهانتشاریافته در موضوعات مربوط به پروندههای اصلی این شماره را نقادانه میسنجد.
بخش «دیدار» به سراغ بازخوانی و نقد کتاب «بازیگران عصر پهلوی» رفته است. هدف این بخش به نقد کشیدن بازیگران دوره پهلوی است.
«پیوست» واپسین بخش این شماره است و مجموعهای از کتابهای تاریخی را با هدف رسیدن به تصویری منطبق بر واقعیت از دوران رضاخان در اختیار خواننده قرار میدهد.
نظر شما