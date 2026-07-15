به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان در آیین افتتاح پاسگاه انتظامی آقابرابر در محور سرپل‌ذهاب - قصرشیرین، از بهره‌برداری پنج طرح عمرانی انتظامی تا پیش از اربعین در مسیر کرمانشاه به مرز خسروی خبر داد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه اظهار کرد: پاسگاه انتظامی آقابرابر در زمینی به مساحت یک هزار و ۶۰۰ مترمربع و با زیربنای ۳۵۰ مترمربع احداث شده که برای اجرای آن ۲۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات پنج درصد استانی هزینه شده است.

وی افتتاح این پاسگاه را گامی در راستای تقویت زیرساخت‌های انتظامی، ارتقای امنیت و افزایش سرعت ارائه خدمات پلیسی در محور سرپل‌ذهاب - قصرشیرین دانست و افزود: توسعه این زیرساخت‌ها نقش مهمی در تأمین امنیت مسیرهای مواصلاتی استان دارد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی در مجموعه انتظامی استان گفت: در حال حاضر ۱۸ پروژه عمرانی با اعتباری بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان در نقاط مختلف استان در دست اجرا است.

حاجیان تصریح کرد: از این تعداد، پنج پروژه تا پیش از آغاز مراسم اربعین حسینی در مسیر کرمانشاه تا مرز خسروی به بهره‌برداری خواهد رسید که زمینه ارتقای امنیت، افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی و مدیریت بهتر تردد زائران را فراهم می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های انتظامی در مسیرهای منتهی به مرز خسروی، از برنامه‌های اولویت‌دار فرماندهی انتظامی استان برای ارائه خدمات مطلوب و تأمین امنیت زائران اربعین حسینی است.