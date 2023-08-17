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۲۶ مرداد ۱۴۰۲، ۱۰:۵۸

خزعلی؛

بانوان با مقاومت در جنگ اقتصادی موجب بالندگی و عزت ایران‌ هستند

بانوان با مقاومت در جنگ اقتصادی موجب بالندگی و عزت ایران‌ هستند

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: بانوان با مقاومت در جنگ اقتصادی، موجب بالندگی، ایستادگی، عزت و شرف ایران اسلامی و توسعه حرکت زاینده خودکفایی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در کنگره ملی بانوی ایرانی باور ضمن گرامیداشت سالروز آزادسازی اسرای دفاع مقدس، اظهار کرد: شما بانوان با مقاومت در جنگ اقتصادی موجب بالندگی، ایستادگی، عزت و شرف ایران اسلامی و توسعه حرکت زاینده خودکفایی هستید؛ لذا خود را مکلف به پشتیبانی از توانمندی زنانی که در توسعه و تحول کشور پیشگام، پیشرو و هدایتگر هستند می‌دانیم.

وی افزود: شما زنان توانمند ثابت کردید تدبیرگرانی هستید که در تدبیر مُدن و منزل سرفراز بوده و با یک دست چرخ جامعه و با دست دیگر خانواده را مدیریت می‌کنید.

خزعلی، با ذکر برخی فعالیت‌های این معاونت در راستای ایجاد کسب و کار پایدار خانواده محور که هم اکنون در ۲۱ استان کشور فعال است، خاطرنشان کرد: معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده آماده شنیدن طرح و ایده‌های شما در بخش‌های مختلف است.

کد مطلب 5863700

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