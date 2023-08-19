به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم احمدی شامگاه جمعه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: اکنون حدود هشت هزار دانشجوی دختر و پسر در چهار گروه آموزشی علوم انسانی، عمران و معماری، مکانیک و برق و کامپیوتر و زیرمجموعههای آنها در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند و از این تعداد سه هزار دانشجوی پسر و ۲ هزار و ۵۰۰ دانشجوی دختر در این دانشگاه و بقیه در دانشکده شماره ۲ و سایر شهرستانها تحصیل میکنند.
وی ادامه داد: دانشگاه فنی و حرفهای جزو دانشگاههای تولید فناوری، مهارت آموزی و تربیت تکنسینهای مورد نیاز در عرصههای مختلف بوده و در تأمین نیروی انسانی مجرب و توانمند جامعه نقش بسزایی ایفا میکند.
وی افزود: در زمان کنونی بیش از ۱۸۰ هزار دانشجو در ۳۱ دانشگاه و واحد استانی و ۱۸۴ دانشکده فنی و حرفهای در سطح کشور مشغول تحصیل هستند.
احمدی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ۷۰ درصد از دروس تحصیلی این دانشگاه به صورت کارگاهی و ۳۰ درصد به صورت نظری برگزار میشود، دانشجویان دانش آموخته در این دانشگاه به علت کسب مهارتهای فنی و عملی از توانمندی بالایی برخوردار شده و به راحتی وارد عرصه کار و فعالیت میشوند یا خودشان شرکت داری و تولید شغل میکنند.
سرپرست دانشگاه فنی و حرفهای آذربایجان شرقی گفت: المپیادهای فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای فنی و حرفهای سراسر کشور پس از هفت سال از ۲۸ مرداد تا ۱۱ شهریور به میزبانی این دانشگاه در تبریز برگزار میشود.
احمدی تاکید کرد: این المپیادها با هدف ایجاد نشاط و شور و هیجان در بین دانشجویان، همگانی کردن ورزش، تیم سازی برای انجام کارهای بعدی، ایجاد امید و تأمین سلامت جسمی و روانی دانشجویان دانشگاههای فنی و حرفهای برگزار میشود.
وی با بیان اینکه شعار این المپیادها، دانایی، توانایی و پویایی است، یادآور شد: معرفی پتانسیلها، ظرفیتها و توانمندیهای استان در حوزههای مختلف و در سطح ملی از دیگر اهداف این المپیادها است.
سرپرست دانشگاه فنی و حرفهای آذربایجان شرقی گفت: این المپیادها با اعتبار حدود ۳۷ میلیارد ریال برگزار میشود و تیمها و نفرات برتر آنها، سال آینده به المپیادهای دانشگاههای وزارت علوم راه مییابند.
احمدی ادامه داد: از بین ۴۲۸ ورزشکار دختر شرکت کننده در المپیاد دانشجویان فنی و حرفهای دختران، سهم استان ۷۲ ورزشکار و از بین ۵۲۰ پسر شرکت کننده در المپیاد دانشجویان پسر نیز سهم استان ۷۲ دانشجوی ورزشکار است.
هجدهمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر سراسر کشور به میزبانی این دانشگاه در تبریز آغاز میشود
مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه فنی و حرفهای کشور نیز در این نشست با بیان اینکه از فردا هجدهمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر سراسر کشور به میزبانی این دانشگاه در تبریز آغاز میشود، گفت: بیست و هفتمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر فنی و حرفهای سراسر کشور نیز به میزبانی این دانشگاه در تبریز برگزار میشود و در این المپیادها، ۹۴۸ ورزشکار دختر و پسر شرکت کرده اند.
مهدی شریعتی، با اشاره به اینکه در مجموع یک هزار و ۷۱ دانشجو، مربی و سرپرست در این المپیادها شرکت دارند، افزود: این تعداد از بین پنج هزار و ۸۰۰ دانشجوی شرکت کننده در ۱۰ منطقه در مرحله مقدماتی این المپیادها در اردیبهشت امسال، به مرحله نهایی راه یافته اند.
وی با بیان اینکه المپیادهای فرهنگی ورزشی دانشجویان فنی و حرفهای کشور بعد از هفت سال از سال ۹۵، امسال دوباره برگزار میشود، اظهار کرد: این المپیادها در ۲ رشته تیمی فوتبال و والیبال و هفت رشته انفرادی مدال آور ویژه دختران مانند دو و میدانی، بدمینتون، تیراندازی، شنا، تنیس روی میز، کاراته و تکواندو برگزار میشود.
مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه فنی و حرفهای کشور گفت: در هجدهمین المپیاد دانشجویان دختر، ورزشکاران از دانشگاههای فنی و حرفهای ۱۹ استان کشور شرکت کرده اند و این دانشگاه تنها دانشگاه وزارت علوم است که المپیاد درون دانشگاهی برگزار میکند.
شریعتی، ادامه داد: امسال برای اولین بار، اولین المپیاد ورزشهای ساحلی و دریایی و در بهمن ماه نیز المپیاد کارکنان دانشگاه فنی و حرفهای در یکی از شهرهای جنوب کشور برگزار میشود.
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