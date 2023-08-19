زمان مراسم تشییع شهید مدافع امنیت «سعید پویان» اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حکیم عبداللهی شامگاه شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: مراسم تشییع پیکر مطهر شهید نظم و امنیت ستوان سوم «سعید پویان» در روز یکشنبه مورخ ۲۹ مرداد ماه ساعت ۹ صبح در مسجد جامع نمره یک واقع در شهرستان مسجدسلیمان برگزار خواهد شد.

وی افزود: مراسم خاکسپاری نیز روز دوشنبه مورخه ۳۰ مردادماه در شهرستان باغملک برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید انتظامی سعید پویان روز شنبه (۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲) در عملیات دستگیری سارق مسلح در شهرستان مسجدسلیمان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.