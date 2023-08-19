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۲۸ مرداد ۱۴۰۲، ۲۲:۳۸

زمان مراسم تشییع شهید مدافع امنیت «سعید پویان» اعلام شد

زمان مراسم تشییع شهید مدافع امنیت «سعید پویان» اعلام شد

اهواز - معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خوزستان گفت: مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر گل گون کفن شهید نظم و امنیت «سعید پویان» در شهرستان‌های مسجدسلیمان و باغملک برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حکیم عبداللهی شامگاه شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: مراسم تشییع پیکر مطهر شهید نظم و امنیت ستوان سوم «سعید پویان» در روز یکشنبه مورخ ۲۹ مرداد ماه ساعت ۹ صبح در مسجد جامع نمره یک واقع در شهرستان مسجدسلیمان برگزار خواهد شد.

وی افزود: مراسم خاکسپاری نیز روز دوشنبه مورخه ۳۰ مردادماه در شهرستان باغملک برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید انتظامی سعید پویان روز شنبه (۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲) در عملیات دستگیری سارق مسلح در شهرستان مسجدسلیمان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

کد مطلب 5865481

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