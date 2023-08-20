به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری ظهر امروز یکشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل سابق و جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان اظهار کرد: این جلسه برای تکریم و معارفه سکان دار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان تشکیل شده است، لذا از تلاش‌ها و زحمات حجت الاسلام رضا کلاه کج که حدود ۲ سال سکان‌داری این اداره را برعهده داشته تشکر می‌کنم، همچنین برای مجید منادی که برای سکان‌داری اداره منصوب شده‌اند، تبریک گفته و آرزوی توفیق دارم.

وی با اشاره به حدیثی از امام صادق (ع) گفت: ۲ نوع پرستش الهی و شیطانی داریم و جریان سومی در جهان خلقت وجود ندارد، امام می‌فرمایند اگر شخصی به گوینده، سراینده و یا هر شخصی که نطق می‌کند، ایده و فرهنگی را ارائه می‌دهد به نوعی گوش کند می‌توان گفت که ایده‌اش را پرستیده است؛ لذا اگر ناطق ایده‌اش را از خداوند گرفته باشد یعنی آن مستمع خدا را پرستیده و اگر ناطق ایده خود را از ابلیس گرفته باشد، یعنی فرهنگ ضداخلاق و ارزش‌های الهی را ارائه دهد، آن مستمع خالق ایده که ابلیس بوده را پرستیده است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: امکان دارد ناطق حرفی بزند خوب یا بد اما برای استماع و جذب باید چه کار کرد؟ هیچ ناطقی چه الهی و چه ابلیسی، بدون استفاده از ابزار هنر امکان جذب مخاطب را ندارد. بنابراین هنر جنبه ابزاری دارد، به ذات خود اصالت ندارد و آن ایده و فرهنگ است که اصالت دارد؛ لذا هنر ابزاری است که در راستای فرهنگ باید به آن نگاه کرد.

آیت الله حیدری ادامه داد: هنر گاهی در خدمت ایده‌های الهی قرار می‌گیرد و متعالی می‌شود و گاهی در راستای ایده‌های شیطانی قرار می‌گیرد و مبتذل می‌شود، ضابطه تعالی و ابتذال هنر بستگی به این دارد که در خدمت چه ایده‌ای قرار گرفته شود که با توجه این حقیقت باید رابطه تنگاتنگی بین فرهنگ و هنر در نظر بگیریم.

وی با بیان اینکه فرهنگ بدون هنر قابل عرضه نیست، تصریح کرد: هنر اگر در راستای فرهنگ متعالی الهی قرار نگیرد، هنر نیست بلکه ابتذال است که باید دور ریخته شود؛ از این رهگذر به نظر می‌آید نام وزارت فرهنگ و ارشاد که فرهنگ و هنر بود به واقعیت نزدیک تر است که آقایان نهضت آزادی، هنر را حذف کرده و جای آن کلمه ارشاد را گذاشتند و این کار اشتباهی بود زیرا هنر باید در کنار فرهنگ باشد نه اینکه جدا از آن باشد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: هنر، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و همه چیز باید اسلامی باشد؛ اسلام یعنی تجسم و تجلی ایده‌ها و فرهنگ الهی، که عقیده ما مسلمانان این است و نظام مقدس جمهوری اسلامی که براساس آن قوانین اسلامی بنیان گذاری شده باید همه چیز آن اسلامی باشد بنابراین وزارت فرهنگ و هنر اسلامی بهترین نام است.

آیت الله حیدری عنوان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جایی توفیق پیدا کرده که هنر را در خدمت فرهنگ اسلامی قرار داده و در جایی شکست خورده و از اهداف مقدس الهی منحرف شده که به هنر اصالت داده است زیرا هنر اصالت ندارد و در استخدام فرهنگ ابلیسی قرار داده شده لذا میزان موفقیت و شکست این است.

وی اضافه کرد: به‌طور مثال، موسیقی، شعر، نقاشی، فیلم سازی و همه هنرها اگر در راستای فرهنگ قرآنی و الهی که همان فرهنگ اصیل انسانی است، قرار گیرند حتماً موفق است و افرادی که در خدمت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرند در خدمت خدا، قرآن و اهل بیت قرار می‌گیرند اما اگر به هنر با چشم اصالت نگاه شود، هنر برای هنر، موسیقی برای موسیقی، شعر برای شعر به‌طوری که خبری از ایده‌های اسلامی نباشد، آنگاه چه بخواهند و چه نخواهند در راستای شیطان قرار می‌گیرند زیرا شخصی که از خداوند منحرف شود خود به خود در دامن ابلیس قرار می‌گیرد و راه سوم در کار نیست.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: قرآن که بزرگ‌ترین و متعالی ترین فرهنگ متصور انسانی را پیاده کرده از همان روز اول هنر را مورد غفلت قرار نداده و با ابزار هنر، قرآن نازل شد. خداوند معانی بلند را که بشر نمی‌تواند آن را درک کند با ابزار هنر تنزل داده است و از این رهگذر همه ما می‌دانیم که اعجاز قرآن وجوه مختلفی دارد که اولین وجه آن فصاحت و بلاغت است و این یعنی هنر، بنابراین هنر را از فرهنگ قرآن و اسلام نمی‌توان جدا کرد.