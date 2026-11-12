به گزارش خبرنگار مهر،‌ گودبرداری غیراصولی در روستای سرلیماک رامسر، با تخریب کامل یک ساختمان سه‌طبقه و وارد آمدن خسارات جدی به یک هتل این شهرستان همراه شد.

سید رامین معصومی، دادستان عمومی و انقلاب رامسر بعدازظهر پنجشنبه در بازدید میدانی از روستاهای سرلیماک و اربه‌کله، با حضور در محل حادثه گودبرداری، از نزدیک وضعیت ساختمان‌های آسیب‌دیده و ابعاد خسارات وارده را بررسی کرد.

دادستان رامسر در این بازدید بر ضرورت بررسی دقیق علت وقوع حادثه، شناسایی عوامل دخیل و تعیین مسئولیت قانونی اشخاص و دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد.

معصومی با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق عامه، حفاظت از جان و مال شهروندان و لزوم نظارت مستمر بر ساخت‌وسازها، رعایت استانداردهای فنی و مهندسی و ضوابط ایمنی در اجرای پروژه‌های عمرانی را ضروری دانست.

وی همچنین خاطرنشان کرد فعالیت‌های عمرانی باید در چارچوب قوانین و مقررات فنی و زیست‌محیطی انجام شود و از هرگونه اقدام پرخطری که امنیت شهروندان و ظرفیت‌های گردشگری منطقه را تهدید می‌کند، جلوگیری شود.

در این حادثه یک ساختمان سه‌طبقه به‌طور کامل تخریب شد. همچنین یک هتل با ۶ طبقه، یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا و ۱۳ واحد، دچار آسیب جدی شد و به‌دلیل ناایمن بودن، تخلیه و گاز آن قطع شد.