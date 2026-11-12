به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، فرهاد حبیبی، در نشست هم‌اندیشی با اعضای انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی ایران، با اشاره به شرایط اقتصادی و احتمال بروز مجدد درگیری‌های نظامی اظهار کرد: در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی و محدودیت‌های مختلف مواجه است، حفظ چرخه تولید، تأمین نیازهای مردم و صیانت از اشتغال، جهادی مقدس محسوب می‌شود.

وی افزود: مجموعه‌های تولیدی که در حوزه‌های دارو، فرآورده‌های غذایی و تجهیزات پزشکی، با وجود دشواری‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند، نیروی انسانی را حفظ می‌کنند و مانع تعدیل نیرو می‌شوند، نقش مهمی در تأمین معیشت خانواده‌ها و عبور کشور از شرایط دشوار دارند. ازاین‌رو، بخش‌های نظارتی و تولیدی باید با نگاه ملی و همکاری متقابل، برای استمرار تولید تلاش کنند.

حبیبی، حرکت به سمت نظارت‌های هوشمند، علمی و مبتنی بر ریسک و کاهش بروکراسی اداری را از اولویت‌های سازمان غذا و دارو برشمرد و تصریح کرد: تسهیل فرآیندهای اداری باید به‌گونه‌ای دنبال شود که به مأموریت‌های نظارتی و الزامات سلامت آسیب وارد نشود.

جانشین رئیس سازمان غذا و دارو همچنین بر ضرورت ثبات در ضوابط و دستورالعمل‌ها تأکید کرد و گفت: فعالان صنعت برای برنامه‌ریزی و استمرار فعالیت به مقررات شفاف و قابل پیش‌بینی نیاز دارند و باید از تصمیمات دفعی، ناگهانی و تغییرات مکرر و متناقض در دستورالعمل‌ها پرهیز شود.

وی، حمایت از تولیدکنندگان قانون‌مدار را از رویکردهای سازمان دانست و افزود: واحدهایی که در چارچوب ضوابط فعالیت می‌کنند باید از حمایت جدی برخوردار باشند و در مقابل، با تخلفات نیز برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد؛ به‌گونه‌ای که تولیدکننده سالم، سازمان غذا و دارو را پشتیبان فعالیت قانونی خود بداند.

حبیبی با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی اظهار کرد: تجربه و دانش فعالان صنعت می‌تواند در شناسایی موانع، اصلاح فرآیندها و تصمیم‌سازی‌های کارشناسی مورد استفاده قرار گیرد و تعامل مستمر با این تشکل‌ها به حل مؤثرتر مسائل تولید کمک کند.

جانشین رئیس سازمان غذا و دارو در پایان با تأکید بر مسئولیت اجتماعی صنایع فرآورده‌های گوشتی خاطرنشان کرد: فعالان این صنعت علاوه بر توجه به تداوم فعالیت اقتصادی و سودآوری، باید نقش خود در تأمین امنیت غذایی و صیانت از سلامت مردم نیز مورد توجه قرار دهند.