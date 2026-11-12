به گزارش خبرنگار مهر،علی‌حسین احدی عالی عصر پنجشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان اردبیل با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: صادرات بخش کشاورزی استان در سال گذشته ۲۵۰ میلیون دلار بود که ۱۴۶ میلیون دلار آن، یعنی بیش از ۵۰ درصد حجم صادرات استان را شامل می‌شد. سهم اشتغال بخش کشاورزی ۳۴ درصد است و نزدیک به ۱۳۰ هزار بهره‌بردار در این بخش فعالیت می‌کنند. حدود ۵۰ درصد گردش سرمایه استان نیز در بخش کشاورزی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان افزود: در استان اردبیل در بخش کشاورزی تعطیلی نداریم و ۱۲ ماه سال تولید داریم؛ زیرا سه دشت بزرگ مغان، اردبیل و مشگین‌شهر با سه اقلیم متفاوت از گرمسیری تا سردسیری در استان وجود دارد. زمانی که در یک منطقه محصول برداشت می‌شود، هم‌زمان در منطقه دیگر داشت و در منطقه‌ای دیگر برداشت انجام می‌شود. این یکی از بزرگ‌ترین افتخارات استان است و در تاب‌آوری کشور در برابر مشکلات نقش بسزایی دارد؛ چرا که سالانه چهار میلیون تن تولید داریم، یعنی ۴ درصد تولید کل کشور، در حالی که تنها ۱.۶ درصد جمعیت کشور را داریم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل افزود: خوشبختانه در دولت چهاردهم اتفاقات بسیار خوبی در سطح استان رخ داده است؛ از جمله تکمیل سد خداآفرین و بزرگ‌ترین گلخانه کشور که در استان اردبیل قرار دارد و با همت دولت، سطح آن در حال افزایش است.

وی با اشاره به عملکرد دولت گفت: سال گذشته ۱۳۸ طرح به بهره‌برداری رسید و هم‌اکنون ۳۷ هزار و ۳۰۷ طرح در حال احداث و تکمیل است که با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۶ همت و ۱۶۰ میلیون دلار پیش‌بینی‌شده به بهره‌برداری خواهد رسید.

احدای عالی ادامه داد: سهم اشتغال بخش کشاورزی به صورت نمودار ارائه شده است. سهم ارزش افزوده فرآوری محصولات کشاورزی در استان به ۶۸.۳۵ رسیده است؛ این روند از سال ۱۳۹۵ آغاز شده و به‌طور مستمر ادامه دارد. با برگزاری همایش‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سفر رئیس‌جمهور، رشد سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال آینده جهشی خواهد بود.

وی ارتقای بهره‌وری آب در بخش کشاورزی را از مهم‌ترین اولویت‌ها دانست و گفت: با اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های مقابله با تنش‌ها، برآورد ما این است که میزان تولید به ازای هر مترمکعب آب از ۱.۷ به ۲.۵ کیلوگرم برسد که در صورت تحقق، جهشی مناسب خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل افزایش طرح‌های توسعه زنجیره‌های ارزش را از اهداف دولت در استان عنوان کرد و افزود: در همه محصولات، از جمله محصولات غالب منطقه مانند گوشت سفید، زنجیره ارزش تکمیل شده است و برای سایر محصولات از جمله سیب‌زمینی، ذرت و پنبه نیز این برنامه‌ها در نظر گرفته شده است.

وی در پایان با دعوت از وزیر و شرکت‌های زیرمجموعه برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان گفت: استان اردبیل در بخش کشاورزی و تولیدات آن مستعد است. از شما و شرکت‌های زیرمجموعه برای حضور در بخش سرمایه‌گذاری دعوت می‌کنیم و آمادگی خود را برای میزبانی سرمایه‌گذاران اعلام می‌داریم. امیدواریم با حضور شما، طرح‌ها و تفاهم‌نامه‌های بخش صنایع شیر استان که متأسفانه تاکنون به انجام نرسیده است، پررنگ شود و جهش مناسبی در بخش کشاورزی ایجاد شود. همچنین درخواست دارم به موضوع بیمه‌های روستایی و عشایری توجه شود؛ این عزیزان با مشکلاتی روبه‌رو هستند و لازم است برای آنان امنیت روانی و مالی در دوران بازنشستگی فراهم شود.