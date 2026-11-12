به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر پنجشنبه در آیین اهدای کتاب نویسندگان بوشهری به کتابخانه بانو مصلحیان در شهر بوشهر اظهار کرد: بوشهر پایتخت کتاب و فرهنگ است و تاریخ فرهنگی این سرزمین همواره با نام نویسندگان، شاعران و بزرگان ادب پیوند خورده است.

وی با گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی و قدردانی از نویسندگان و پژوهشگران استان افزود: این رویداد فرصت ارزشمندی برای پاسداشت سرمایه‌های فرهنگی و ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه است.

فرماندار بوشهر با اشاره به نقش نویسندگان در ارتقای سطح فرهنگی جامعه تصریح کرد: نویسندگان و پژوهشگران چراغ‌داران فرهنگ و اندیشه هستند و آثار آنان سرمایه‌ای ماندگار برای نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

مظفری اهدای کتاب به کتابخانه‌ها را اقدامی مؤثر در غنی‌سازی منابع مطالعاتی دانست و گفت: این حرکت فرهنگی علاوه بر توسعه دسترسی عمومی به آثار نویسندگان، نشان‌دهنده پیوند عمیق اهالی قلم با جامعه و مسئولیت‌پذیری آنان در قبال اعتلای فرهنگ است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کتابخانه بانو مصلحیان بیان کرد: این کتابخانه از مراکز مهم فرهنگی شهر بوشهر محسوب می‌شود و با بازسازی انجام‌شده، فضای مناسب و دلنشینی برای حضور علاقه‌مندان به کتاب و مطالعه فراهم کرده است.

مظفری ادامه داد: این مجموعه می‌تواند به پایگاهی فعال برای اجرای برنامه‌های فرهنگی متنوع و مستمر تبدیل شود و زمینه ارتباط بیشتر مردم با کتاب و اهالی قلم را فراهم کند.

فرماندار بوشهر همچنین از اهدای تعدادی از آثار تألیفی خود به این کتابخانه خبر داد و اظهار کرد: کتاب‌های «زلال و باران»، «از آب تا برات»، «ناقص حیات داوودی» و چند مجموعه نمایشنامه با عنوان «تئاتر بیرونی» را به کتابخانه بانو مصلحیان اهدا کردم و امیدوارم مورد استفاده علاقه‌مندان قرار گیرد.

وی از نویسندگان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی استان و شهرستان بوشهر دعوت کرد با اهدای آثار خود به کتابخانه‌های عمومی، در غنی‌سازی منابع فرهنگی و گسترش فرهنگ کتابخوانی مشارکت کنند.

در این آیین که با دبیری آشوری‌نژاد و همکاری اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر و با حضور جمعی از نویسندگان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به کتاب برگزار شد، شماری از نویسندگان بوشهری آثار تألیفی خود را به کتابخانه بانو مصلحیان اهدا کردند.

همچنین مقرر شد این حرکت فرهنگی با برگزاری برنامه‌های مشابه به‌صورت فصلی یا ماهانه تداوم یابد.