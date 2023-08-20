۱۸ هزار لیتر مواد شوینده تقلبی در فردیس کشف شد

سرهنگ کامران ملکی در گفت‌گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت یک کارگاه تولید و پخش مواد شوینده غیر مجاز در شهر فردیس، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی‌های میدانی و اطمینان از صحت خبر، مأموران با هماهنگی مقام قضائی به کارگاه مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن ۱۸ هزار لیتر مواد شوینده تقلبی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فردیس با بیان اینکه در این خصوص یک نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد، اظهار کرد: برابر دستور مقام قضائی این کارگاه تا اطلاع ثانوی پلمب شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه ارزش مواد شوینده تقلبی توسط کارشناسان بیش از ۲ و نیم میلیارد ریال برآورد شده، خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشابه موضوع را از طریق شماره تماس ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند تا در اسرع وقت با افرادی که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازند برخورد قانونی صورت بگیرد.