صعود ۹ تیم ملی والیبال قطعی شد/ برنامه آخرین روز مرحله مقدماتی

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا با حضور ۱۷ تیم که از روز گذشته (شنبه ۲۸ مرداد) در شهر ارومیه آغاز شده و امروز با برگزاری شش مسابقه در دو سالن غدیر و آهندوست پیگیری شد.

در دیدارهای روز دوم، ایران، ژاپن، اندونزی، قطر، پاکستان و چین‌تایپه بر حریفان خود پیروز شدند.

از میان مسابقات برگزار شده باز هم یک مسابقه سالن شهیدان آهندوست به ست پنجم کشیده شد.

نتایج کامل دومین روز مسابقات قهرمانی مردان آسیا به شرح زیر است:

ژاپن ۳ – ازبکستان صفر (۲۵ بر ۸، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۴)

اندونزی ۳ – قزاقستان یک (۲۴ بر ۲۶، ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۲۱)

قطر ۳ – افغانستان صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۹)

پاکستان ۳ – بنگلادش صفر (۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۴ و ۲۵ بر ۲۱)

بحرین ۲ چین‌تایپه ۳ (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۲، ۲۱ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵ و ۱۱ بر ۱۵)

ایران ۳ هنگ‌کنگ صفر (۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۶)

رتبه‌بندی تیم‌ها در پایان روز دوم به شرح زیر است:

گروه A

۱- ایران یک برد و ۳ امتیاز

۲- عراق یک برد و ۲ امتیاز

۳- هنگ‌کنگ صفر برد و یک امتیاز

گروه B

۱- ژاپن ۲ برد و ۶ امتیاز

۲- تایلند بدون برد و امتیازآورترین بازیکن

۳- ازبکستان بدون برد و امتیاز

گروه C

۱- اندونزی یک برد و ۴ امتیاز

۲- چین یک برد و ۲ امتیاز

۳- قزاقستان بدون برد و امتیاز

گروه D

۱- چین‌تایپه ۲ برد و ۵ امتیاز

۲- بحرین یک برد و ۴ امتیاز

۳- مغولستان بدون برد و امتیاز

گروه E

۱- قطر ۲ برد و ۶ امتیاز

۲- هند بدون برد وامتیاز

۳- افغانستان بدون برد وامتیاز

گروه F

۱- پاکستان یک برد و ۳ امتیاز

۲- کره‌جنوبی یک برد و ۳ امتیاز

۳- بنگلادش بدون برد و امتیاز

به این ترتیب تیم‌های ایران، عراق، ژاپن، بحرین، چین‌تایپه، قطر، اندونزی، پاکستان و کره‌جنوبی صعود خود را قطعی کردند.

دیدارهای روز سوم مسابقات (دوشنبه ۳۰ مرداد) به شرح زیر است:

سالن غدیر

ازبکستان – تایلند ساعت ۱۳:۱۵

کره‌جنوبی – پاکستان ساعت ۱۶:۱۵

ایران – عراق ساعت ۱۹:۱۵

سالن شهیدان آهن‌دوست

قزاقستان – چین ساعت ۱۳:۱۵

هند – افغانستان ساعت ۱۶:۱۵

بحرین – مغولستان ساعت ۱۹:۱۵