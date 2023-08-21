مهلت ثبت نام در پنجمین دوره جایزه مصطفی تا ۱۰ شهریور ماه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ریوندی در نشست خبری «نهمین دوره برنامه تبادل تجربیات علم و فناوری» بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) که صبح دوشنبه ۳۰ مرداد در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری برگزار شد، اظهار کرد: پنجمین دوره جایزه مصطفی(ص) همزمان با میلاد حضرت ختمی مرتبت از ششم تا دوازدهم مهرماه برگزار می‌شود.

وی افزود: پنجمین آیین اعطای جایزه مصطفی(ص) ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. ضیافت رسمی شام پنجمین دوره جایزه مصطفی(ص) نیز روز دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲ برپا خواهد شد. علاقه‌مندان برای حضور در این رویدادها تا ۱۰ شهریور فرصت دارند با مراجعه به وبسایت جایزه مصطفی(ص) به نشانی https://www.mustafaprize.org فرم ثبت‌نام را تکمیل کنند.

متقاضیان شرکت در نهمین نشست برنامه تبادل تجربیات علم و فناوری (استپ) نیز می‌توانند با مراجعه به تارنمای www.step.mstfdn.org فرم ثبت‌ نام را تکمیل و ارسال کنند.

بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) با توجه به محدودیت ظرفیت پذیرش بر اساس شاخص‌های تعریف شده، افراد برتر را انتخاب و از طریق راه‌های ارتباطی تا ۲۰ شهریور به ثبت نام‌کنندگان اطلاع خواهند داد.