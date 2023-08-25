«شب شرقی و ایستگاه هفتم» منتشر شد/ چیرگی توهم بر منطق زندگی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه «شب شرقی و ایستگاه هفتم» اثر ناصح کامگاری توسط نشر نی منتشر شد. این کتاب که به ۲ نمایشنامه از مجموعه آثار نمایشی این نویسنده اختصاص یافته است، سی و ششمین کتاب از مجموعه فاخر «جهان نمایش» در نشر نی است که زیر نظر رضا رضایی و با همکاری رحمان سهندی به بازار کتاب عرضه شده است.

این کتاب دهمین کتاب این نویسنده و دومین مجموعه نمایشنامه‌ اوست که در سال ۱۴۰۲ منتشر می‌شود. کتاب پیشین او «در فراق فرهاد و ۲ نمایشنامه دیگر» نیز که در بهار امسال انتشار یافت با استقبال مواجه شد. ناصح کامگاری در عرصه نمایشنامه‌نویسی نامی شناخته شده است و در حوزه داستان‌نویسی نیز فعالیت مستمر دارد که علاوه بر انتشار چند کتاب داستانی، داستان‌های کوتاه مینی‌مالیستی او در چندین سایت و نشریه ادبی نیز منتشر می‌شوند.

هر ۲ نمایشنامه کتاب «شب شرقی و ایستگاه هفتم» کم پرسوناژ هستند و همچون اکثر آثار این نویسنده مضمونی اجتماعی دارند، که در رده تئاتر سیاسی می‌گنجند.

در بخشی از مقدمه کتاب آمده است:

مفهوم شرق و غرب مفهومی قراردادی است و یادگار دورانی که محوریت اروپا ملاک و مبنای دوری و نزدیکی در نظر گرفته می‌شد. اروپای ثروت اندوخته به مدد استعمار، که امروز نیز با تسلط رسانه‌ای، توسعه و سعادت را در گرو اقتصاد بازار آزاد می‌خواند تا چون الگویی آرمانی به دیگر ملل تلقینش کند و توهمی بیافریند از جنس همه توهمات خودفریبکارانه بشر. همان اوهامی که آدمی در سراچه ذهن می‌پرورد و خود اسیر و مقهور باورشان می‌شود. غافل از آن که جهش و پیشرفت، میراث خردورزی عهد نوزایی است و محصول انقلاب صنعتی. آن هم در اوانی که به روایت تاریخ، خشکسالی پیاپی طبیعی و خشک‌مغزی مستبدانه سلطانی، ما را از مبادلات تجاری در جاده ابریشم بازداشت، تا عقب‌ماندگی در گردونه رقابت جهانی جبران نشود و رشد و رفاه عمومی و رفع فقر، رویای نامحقق این مُلک بماند و اکنون مَلک مغبون، این عاشق مجنون، غرق خلسه و رخوت، وصال بخت مساعد را به خواب ببیند!

نمایشنامه «شبِ شرقی» می‌کوشد ترجمان همین جدال بین حلاوت تصورات موهوم با صعوبت تلخ واقعیات، در فضایی رعب‌آور و در عین حال رمانتیک باشد. صراحت واقعیت، با گزندگی سخره‌آمیزی، در «ایستگاه هفتم» نیز بازگویی می‌شود تا چیرگی خطرناک توهمات بر منطق آشکار و بدیهی زندگی به تصویر درآید.

اما این همه، قرار است در صحنه‌ای نمایانده شود که مخاطب حظ و لذت ببرد و توامان، با تعمق و اندیشه، سرگرم شده و با شور و سرزندگی، تماشاگر لحظات فرحبخش هنر فرهنگ‌ساز تئاتر باشد. تئاتری جسور که متکی بر عرف و اخلاق است و حاصل آفرینندگی جمعی. از سنگ بنایی که نویسنده در گام نخست می‌نشاند تا روحی که کارگردان به کلمات متن می‌دمد و حیاتی که بازیگر می‌باوراند و طراح تجسم می‌بخشد.»

کتاب «شب شرقی و ایستگاه هفتم» در قطع رقعی و در ۱۰۶ صفحه، با طرح جلدی از محسن حیدری و سیدجلال میرزایی و صفحه‌آرایی فرزاد قرائتی وارد بازار کتاب شده است.