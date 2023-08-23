آغاز پیش ثبت نام خوابگاه دانشجویان فنی و حرفه ای از ۴ شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه امور دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای اعلام کرد: پیشثبتنام درخواست خوابگاه ویژه دانشجویان در سامانه سماد (saba.tvu.ac.ir ) از روز شنبه ۴ شهریورماه آغاز شده و تا روز چهارشنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۲ ادامه دارد.
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عنوان فرآیند اجرایی
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تمدید مهلت فعالسازی
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استان
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مسئول اجرا
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گام اول
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فعالسازی پیش ثبتنام در سامانه
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۳۰ مردادماه لغایت ۱ شهریورماه
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تمامی استانها
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توسط کاربر سامانه
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گام دوم
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ثبت درخواست خوابگاه
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۴ شهریورماه لغایت ۴ شهریورماه
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اصفهان ـ تهران ـ خراسان رضوی ـ فارس
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توسط دانشجویان متقاضی
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ثبت درخواست خوابگاه
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۵ شهریورماه لغایت ۸ شهریورماه
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تمامی استانها
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توسط دانشجویان متقاضی
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گام سوم
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تأیید پیش ثبت نامها
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۱۸ شهریورماه لغایت ۲۲ شهریورماه
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تمامی استانها
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توسط کاربران سامانه
از رؤسای دانشکدهها/آموزشکدهها انتظار میرود نسبت به اجرای تنظیمات زمان پیشثبت نام به شرح تقویم زمانبندی ذکر شده دستورات لازم را به همکاران ذیربط ارائه کنند.
لازم به ذکر است در این دوره پیشثبتنام، انتخاب اتاق در خوابگاه بر عهده دانشجویان است.
مسئولان ذی ربط نسبت به دریافت راهنما و فیلمهای آموزشی به منظور تسلط به این نرمافزار جامع مدیریتی خوابگاه اقدام کنند.
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