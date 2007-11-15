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۲۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۱۹

اسپیلبرگ جایزه افتخاری می‌گیرد

اسپیلبرگ جایزه افتخاری می‌گیرد

استیون اسپیلبرگ به خاطر "خدمات چشمگیر در حوزه سرگرمی" جایزه سسیل ب. دمیل جوایز گلدن گلوب سال 2008 را دریافت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد فیلمساز 60 ساله جایزه خود را در جریان مراسم شصت و پنجمین جوایز سالانه گلدن گلوب در روز 13 ژانویه (23 دی) در بورلی هیلتن دریافت می‌کند.

اسپیلبرگ شش جایزه گلدن گلوب از جمله برای فیلم "ئی. تی. موجود ماورای زمینی" و سه جایزه اسکار بهترین کارگردان و بهترین فیلم برای "فهرست شیندلر" و بهترین کارگردانی برای "نجات سرباز رایان" در کارنامه دارد. او در عین حال جوایز یک عمر دستاورد هنری انجمن کارگردانان آمریکا، آکادمی علوم و هنرهای سینمایی، موسسه فیلم آمریکا و کندی سنتر را دریافت کرده است.

اسپیلبرگ در حال حاضر مراحل پس از تولید فیلم "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین"، چهارمین فیلم مجموعه ماجرایی "ایندیانا جونز" را انجام می‌دهد که سال آینده اکران می‌شود. از برندگان قبلی جایزه سسیل ب. دمیل می‌توان وارن بیتی، آنتونی هاپکینز، آل پاچینو و مایکل داگلاس را نام برد.

ضمنا رومر ویلیس به عنوان "خانم گلدن گلوب" امسال انتخاب شده که در مراسم اعطاء جوایز به برگزارکنندگان کمک می‌کند. انجمن مطبوعات خارجی هالیوود که جوایز معتبر گلدن گلوب را اعطاء می‌کند، هر سال این عنوان را برای یک نفر که عموما دختر یا پسر یک چهره سرشناس است در نظر می‌گیرد. ویلیس 19 ساله دختر دمی مور و بروس ویلیس است.

جوایز گلدن گلوب یکی از مهم‌ترین جوایز سالانه سینمایی آمریکاست که از آن به عنوان پیش‌درآمدی بر جوایز اسکار یاد می‌شود. سال گذشته در شصت و چهارمین دوره اهدا این جوایز، "بابل" الخاندرو گونزالز ایناریتو در بخش بهترین فیلم درام و "دختران رؤیایی" به کارگردانی بیل کاندن در بخش بهترین فیلم موزیکال یا کمدی برنده جایزه شدند.

کد مطلب 586884

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