زیرساخت های قم با جایگاه مطلوب فاصله زیادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار استاندار قم، ابراز داشت: اولین گام شما به عنوان استاندار باید ایجاد و حفظ یک پیمان وثیق با خداوند و توسل و توجه به آل الله و کریمه اهل بیت علیهم السلام باشد تا در سختی‌ها به کمک شما بیایند.

وی افزود: امام صادق علیه اسلام در حدیثی، قم را حرم اهل بیت علیهم السلام معرفی می‌کنند و از همین رو، نگاه دنیای اسلام به این شهر است؛ اگرچه بعد از انتخاب قم به عنوان استان، امکانات و زیرساخت‌های فراوانی، به واسطه عنایات مقام معظم رهبری و توجه دولت‌ها، آماده شده است، ولی همچنان بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد، فاصله زیادی وجود دارد که از شما انتظار داریم در جهت کم کردن این فاصله حرکت کنید.

امام جمعه قم ضمن تأکید بر لزوم توجه به مسائل فرهنگی در سطح استان، خطاب به استاندار جدید اظهار داشت: شما علاوه بر مأموریت اداری، سیاسی و عمرانی، مأموریت فرهنگی نیز دارید؛ البته مردم نباید احساس کنند که قم چون شهری مذهبی است، پس از نظر پیشرفت باید محروم بماند. بنابراین باید نسبت به ایجاد کارخانجاتی که با هویت دینی و مذهبی قم سازگار است توجه داشته باشید تا جوانان قمی احساس بیکاری نداشته باشند و وضعیت اشتغال شهر سامان یابد.

وی جذب سرمایه گذار خصوصی را لازمه پیشرفت شهر قم ارزیابی کرد و خاطر نشان ساخت: باید در خلال ارتباط با وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌ها در صدد جذب امکانات و سرمایه گذار خصوصی برای پیشبرد و تعریف پروژه‌های کلان به منظور جبران کاستی‌ها و ارتقا جایگاه شهر قم باشید و تلاش کنید تا با استفاده از تمام ظرفیت‌هایی که قانون در نظر گرفته است، کارهای بنیادینی را برای این شهر انجام دهید.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه خطاب به استاندار قم تصریح کرد: ارتباط خود را با بیوت مراجع عظام تقلید و علما حفظ کنید و گزارش فعالیت‌های خود را به صورت دوره‌ای، توسط فضای مجازی و صدا و سیمای استان، برای مردم اطلاع رسانی کنید تا مردم از فعالیت‌های شما بی خبر نباشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن آرزوی موفقیت برای استاندار جدید، خاطر نشان کرد: ویژگی خیرخواهی، دلسوزی و همدلی باید در مجموعه مدیریت استان وجود داشته باشد؛ چرا که هرچه کارگزاران نظام موفق‌تر باشند، مردم خشنودتر می‌شوند و مطابق روایت نورانی «اَلْخَلْقُ عِیَالُ اَللَّهِ فَأَحَبُّ اَلْخَلْقِ إِلَی اَللَّهِ مَنْ نَفَعَ عِیَالَ اَللَّهِ،» مردم عیال خداوند هستند و محبوب‌ترین افراد در نزد خداوند کسی است که به عیال خدا سود رساند. بنابراین هرچه که کارگزاران نظام موفق‌تر باشند، خداوند خشنودتر خواهد بود.