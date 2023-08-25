به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه رادیویی صبا، حضور برخی از دولتمردان در برنامه رادیویی «صبح صبا» به مناسبت هفته دولت و یک نکوداشت رسانه‌ای برای تعدادی از هنرمندان درگذشته حوزه موسیقی از جمله برنامه رادیویی «رنگارنگ» در برنامه «کوک آوا» بخشی از فعالیت‌های رادیو صبا در هفته پیش رو را تشکیل می‌دهند.

«صبح صبا» یکی از برنامه‌های این شبکه رادیویی است که در بخش‌های مختلف هفته دولت را گرامی می‌دارد.

این برنامه در بخش‌های مختلف و در فضایی شاد به مناسبت هفته دولت به معرفی خدمات و دستاوردهای دولت می‌پردازد و گزارشی از خدمت رسانی، جوان گرایی، خدمات دولت الکترونیک و پاسخگویی به مردم در این دولت به شنوندگان ارائه می‌کند.

« صبح صبا» به مناسبت این هفته میزبان تلفنی دولتمردان و مسئولین می‌شود، که در گفتگو صمیمی شاد از شیرینی‌ها و سختی‌های کارشان برای مخاطبان می‌گویند.

این برنامه رادیویی در هفته پیش رو از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۶ صبح به گویندگی آرمان غفاریان و تهیه‌کنندگی امیر اکبری تقدیم شنوندگان می‌شود.

یادی از خالق گل‌های رنگارنگ در رادیو

«کوک آوا» هم یکی از برنامه‌های موسیقی محور این شبکه رادیویی است، که با ترکیب متن، ترانه و موسیقی بسته شنیداری جالبی را هر شب تقدیم شنوندگان می‌کند.

«کوک آوا» برنامه‌ای است که قطعات موسیقی باکلام را بر اساس یک مضمون مشترک انتخاب و بخش‌هایی از آنها را پخش می‌کند.

این برنامه در هر قسمت با انتخاب یک وجه مشترک، ترانه و موسیقی را به هم کوک می‌زند و اخیرا نیز به سراغ آهنگسازان می‌رود و گلچینی از آثار این هنرمندان را در موسیقی‌های بی‌کلام و ترانه‌ها تقدیم شنوندگان می‌کند.

این برنامه روز شنبه چهارم شهریور گلچینی از آثار روح‌الله خالقی اولین تهیه‌کننده برنامه «گل‌های رنگارنگ» رادیو را تقدیم شنوندگان می‌کند.

برنامه رادیویی «کوک آوا» شنبه تا چهارشنبه هر شب ساعت ۲۰:۳۰ به تهیه‌کنندگی انسیه شمس‌اللهی تقدیم مخاطبان رادیو صبا می‌شود.