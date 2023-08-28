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۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۸:۴۶

هفته چهارم لیگ بیست و سوم؛

ترکیب استقلال برای دیدار با استقلال اعلام شد!

ترکیب استقلال برای دیدار با استقلال اعلام شد!

سرمربی تیم فوتبال استقلال ترکیب تیمش برای دیدار هفته چهارم برابر استقلال خوزستان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته چهارم بیست و سومین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز دوشنبه در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی به مصاف تیم استقلال خوزستان خواهد رفت.

از سوی جواد نکونام ترکیب آبی پوشان به شرح زیر اعلام شد:

سیدحسین حسینی، صالح حردانی، محمدحسین مرادمند، روزبه چشمی، ایمان سلیمی، مهرداد محمدی، مهدی مهدی پور، کوین یامگا، آرمان رمضانی، سیدابوالفضل جلالی، آرش رضاوند.

استقلال خوزستان نیز با این ترکیب به میدان خواهد رفت:
گروسیان، محمد طیبی، خشکفا، عقیل کعبی، بارانی، ساکی، شوشتری، احمدی، دهقانی، آقایی پور، سالاری.

کد مطلب 5873330

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