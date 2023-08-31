۲۴ موکب کهگیلویه و بویراحمد در مسیر نجف تا کربلا مستقر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن حکمتیان بعدازظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ۱۲ موکب در گچساران، سه موکب در باشت، دو موکب در جاده پاتاوه دهدشت و شش موکب در شهرستان بویراحمد مستقر هستند.

وی بیان داشت: زائران از کشورهای پاکستان، افغانستان و استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان از کهگیلویه و بویراحمد عبور می‌کنند و این مسیر به طریق الکربلا معروف است.

حکمتیان تصریح کرد: موکب‌های استان کهگیلویه و بویراحمد با ۵۰ درصد افزایش از ۴۰ مورد در سال گذشته به ۶۰ موکب افزایش یافته است.

وی افزود: در این موکب ها، ۳۰۰۰ خادم در داخل و خارج از مرز ایران از زائران پذیرایی می‌کنند.

حکمتیان با بیان اینکه تجهیز موکب ها در کشور عراق و موکب‌های کشور انجام شده است، گفت: برای انتقال زائران به مرز شلمچه توسط بخش‌های متولی اقدامات لازم انجام شده است.