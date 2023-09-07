خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: دنیای عجیبی شده و هر روز آزادی بی‌حد و حصر و افسارگسیخته غربی، پدیده شگفتی‌سازی را رقم می‌زند و اینک نوبت به رونمایی از «Human Pups» یا «Human Dogs» در اروپا به ویژه بریتانیا، رسیده‌است؛ هزاران مرد بالغ که می‌خواهند «سگ» شوند!

این افراد که «انسان‌های سگ‌نما» نامیده می‌شوند، لباس‌هایی شبیه سگ از جنس لاتکس و چرم می‌پوشند و می‌خواهند زندگی سگی داشته باشند. تعداد افرادی که در این پدیده شرم‌آور درگیر هستند، تنها در بریتانیا به ۱۰ هزار نفر می‌رسد. افزایش شمار آنها باعث شد که مغازه‌هایی برای فروش لوازم و مربیانی برای آموزش آنها پیدا شود.

در این ارتباط روزنامه «ساوت چاینا مورنینگ پست» (SCMP) هنگ‌کنگ چین نوشت که تعداد ناشناخته‌ای از مردم در سراسر جهان دوست دارند کلاه‌های سگ مانند، یقه‌ها، دم‌ها، زانو بندهای محکم و لباس‌های چرمی یا لاستیکی را در خلوت بپوشند اما این فشار جدید برای گسترش بازی سگی و ارائه آن به فضای باز توسط بریتانیا هدایت می‌شود.

به نوشته این روزنامه، سازمان‌دهندگان ادعا می‌کنند که بریتانیا تا ۱۰ هزار انسان سگ‌نما و «هندلر» یا افرادی دارد که نقش محافظتی صاحبان یا مربی‌هایشان را بر عهده می‌گیرند.

«دیلی میل» نیز در گزارشی مشابه اما به صورت تصویری به جزئیات این پدیده البته در استرالیا اشاره کرد و نوشت که اعضا لباس‌های لاستیکی سگ می‌پوشند و خود را در قفس حبس می‌کنند. از طرفی، مربیان توله‌سگ‌های انسانی به آنها ترفندهایی را در طول جلسات ماهانه آموزش می‌دهند.

طنز تلخ آنجا است که به نوشته «دیلی میل»، اعضای این گروه استرالیایی از جامعه پزشکان، کارمندان دولتی و مکانیک‌ها تشکیل شده‌است و انسان‌های سگ‌‎نما در سراسر اروپا، آسیا، استرالیا و ایالات متحده حضور دارند.

حامیان این پدیده معتقدند که انسان سگ نما در فرهنگ‌های مختلف جهان هر چقدر هم که بد باشد اما در حال افزایش است. بنابراین احتمال اینکه این پدیده در آینده طبیعی جلوه کند، دور از ذهن نیست.

چرا انسان غربی تمایل به سگ بودن دارد؟

با نگاهی موشکافانه به ابعاد مختلف این پدیده و گفت وگوهایی که با آنها صورت گرفته‌است، می‌توان به برخی از ریشه‌های آن پی برد؛ ریشه‌هایی از مسئولیت‌گریزی و عدم اعتماد به نفس گرفته تا همجنس‌گرایی.

یکی از کسانی که به این گروه ملحق شده در اظهاراتی به روزنامه بریتانیایی «گاردین» می‌گوید: سگ‌ها زندگی فوق العاده راحتی دارند. آنها مجبور نیستند سر کار بروند یا به دلیل انواع مشکلات انسانی رنج ببرند. آنها حتی حسی نسبت به آینده ندارند …سگ من ۱۶ ساعت در روز می خوابد… من خوش شانس هستم اگر بتوانم چند ساعت را پشت سر بگذارم بدون اینکه از اضطراب نهفته بیدار شوم.»

گزارش‌هایی حاکی از آن است که بیشترین طرفداران این پدیده کسانی هستند که در جوانی با مشکلاتی اعم از تسلیم در برابر قلدری یا عدم اعتماد به نفس مواجه شده‌اند و به این ترتیب زندگی سگی را سپری می‌کنند.

البته بسیاری نیز بر این باورند که این توله‌سگ‌های انسانی، مردانی همجنسگرا هستند که تمایلات جنسی خود را مانند یک حیوان در جامعه غربی به ویژه انگلیس به معرض نمایش می‌گذارند.

در سال ۲۰۱۶ مستندی تحت عنوان «Secret Life Of The Human Pups» در شبکه ۴ کشور انگلیس پخش شد؛ در این مستند، تصویر مردهای همجنسگرایی که لباسی مانند سگ به تن داشتند به نمایش گذاشته شد و سعی شده بود تا با واکاوی رفتار آنان، علت شیوع این پدیده در جامعه انگلیس مشخص شود.

روزنامه «گاردین» در گزارشی در سال ۲۰۱۶ نوشت که این پدیده «انسان سگ‌نما» از دل گروه‌های همجنسگرایی در ۱۵ سال اخیر در کشور انگلیس متولد و سطح دسترسی به اینترنت باعث گسترش آن در جامعه انگلیسی شده‌است.

البته «ساوت چاینا مورنینگ پست» نیز از این زاویه به پدیده می‌نگرد و می‌نویسد، رفتار کردن مانند توله سگ‌ها، پوشیدن یقه، زانوبند، دم، کلاه سگ مانند کت و شلوار لاستیکی، چرمی یا لیکرا و تسلیم کردن خود به یک «هندلر» از باشگاه‌های اسارت و میله‌های همجنس‌گرایان به این جریان تسری یافته‌است.

«فری‌ها»، الگوی انسان‌های سگ‌نما

«فری‌ها» یا «خزدارها» (furry) افرادی هستند که لباس‌های حیوانات می‌پوشند و شخصیت آن حیوان را به خود می‌گیرند به عنوان نمونه مردان تمایل دارند لباس سگ بپوشند در حالی که زنان بیشتر به عنوان بچه گربه شناخته می‌شوند.

خرده‌فرهنگ فری (Furry Fandom) یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال بدنام‌ترین خرده‌فرهنگ‌های اینترنتی است. اعضای این خرده‌فرهنگ علاقه‌مند به حیوانات انسان‌نما (anthropomorphic) هستند مثلاً شخصیت‌های کارتونی مثل باگزبانی یا شخصیت‌های کارتونی دیزنی.

بعضی از اعضا، حتی پا را فراتر می‌گذارند و برای شخصیت‌های خود، لباس تمام‌بدن تهیه می‌کنند. این لباس‌ها عموماً در اجتماع‌های (convention) هر چند وقت یکباره اعضا پوشیده می‌شود.

این اجتماعات عموماً در سالن‌های هتل‌ها برگزار می‌شود. بعضی از فری‌ها در این اجتماعات دور هم جمع می‌شوند تا با یکدیگر برای مناسبتی جشن بگیرند. عموماً این اجتماعات به صورت سالانه برگزار می‌شود.

چندی پیش حدود ۳۰۰۰ نفر در کنوانسیون سالانه Biggest Little Fur Convention در شهر رینو در شمال ایالت نوادا شرکت کردند که در میان آنها حدود ۷۰۰ نفر لباس‌های خزدار بر تن داشتند.

سرعت بالای انحطاط اخلاق در غرب

سال‌هاست که آزادی‌های بی‌حدوحصر و خواسته‌های دور از شأن انسانی باعث بروز این‌گونه ناهنجاری‌های فرهنگی اجتماعی همچون همجنسگرایی و پدیده انسان سگ نما در جوامع غربی شده‌است؛ بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که این‌گونه ناهنجاری‌ها برگرفته از توسعه‌یافتگی بدون توجه به کرامت انسان است.

بنابراین امروزه بزرگترین بحرانی که بر جامعه بشریت خصوصاً بر جامعه‌های به اصطلاح پیشرفته و صنعتی حکومت می‌کند، بحران معنوی و اخلاقی است.

عقلانیت در کنار اخلاق می‌تواند انسان را در مسیر درست قرار دهد. در همین ارتباط یک فعال فضای مجازی در صفحه توئیتر خود نوشت: «اول عقاید و باورها رو میگیرن بعد شرم، حیا، عقلانیت، غیرت و مفهوم خانواده خودش میره بعدش لباس‌ها تغییر میکنه و نهایتاً انسان تبدیل میشه به حیوان. بیش از ۱۰۰۰۰ نفر در انگلیس خودشون رو به شکل سگ در آوردن و مثل اونا در خدمت اربابانشون هستند.»

فوکویاما با وجود حمایت از لیبرالیسم اما نگران فروپاشی اخلاق است و می‌نویسد «به نظر من جامعه آمریکا با بحران‌های جدی رو به رو است که آینده آن را تهدید می‌کند، مشکل جهان امروز، اقتصادی، سیاسی و … نیست بلکه بحران ناشی از فروپاشی انسجام اخلاقی است.»

از نگاه ناظران، بحران اخلاقی از جمله معضلات اساسی پیش روی جوامع غربی به خصوص آمریکا است. هرج و مرج اخلاقی و از دست رفتن ملاک‌های درست، محصول افول خانواده، عملکرد رسانه‌ها و نیز بی‌بند و باری و مسؤولیت ناپذیری جنسی است. عامل اساسی و مهمی که در ورای این عوامل تأثیر اساسی دارد، رویکرد تساهل محور و رواداری نسبت به مسائل غیراخلاقی در جامعه است.

«رابرت جی. رینگر» از جمله دانشمندانی است که با درک انحطاط فرهنگی غرب، ریشه‌های انحطاط را در فساد اخلاقی می‌داند و می‌نویسد: افول و زوال غرب را می‌توان به وسیله یک نمودار پرنوسان نشان داد. آثار انحطاط در ایالات متحده آمریکا در پنجاه سال مورد مطالعه (سال‌های بین ۱۹۱۲ تا ۱۹۶۳) بیش‌تر از ۱۳۷ سال پیش به چشم می‌خورد و نیز این آثار در بیست سال گذشته بیش‌تر از پنجاه سال پیش بوده است.

این واقعیت را می‌توان آشکارا در کلام رهبر معظم انقلاب شنید که یکم بهمن ۱۳۹۳ در دیدار قهرمانان و ورزشکاران مسابقات آسیایی و پارا آسیایی فرمودند: [غربی‌ها] افتخار می‌کنند به بی‌عفّتی و برهنگی، افتخار می‌کنند به عدم رعایت اخلاق جنسی؛ یعنی همانی که در روایات ما هست که معروف می‌شود منکر، منکر می‌شود معروف؛ این الان در دنیای غرب تحقّق پیدا کرده‌است.»