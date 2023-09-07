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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۶:۰۸

مهر بررسی کرد؛

پدیده «انسان سگ‌نما»؛ ارمغان جدید غرب برای جهان

پدیده «انسان سگ‌نما»؛ ارمغان جدید غرب برای جهان

آزادی بی‌قید وشرط و بی‌بندوباری در غرب هر روز شگفتی تازه‌ای خلق می‌کند تا جایی که ۱۰ هزار «انسان‌ سگ نما» تنها در انگلیس وجود دارد؛ پدیده‌ای شرم‌آور که در اروپا و آمریکا در حال گسترش است.

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: دنیای عجیبی شده و هر روز آزادی بی‌حد و حصر و افسارگسیخته غربی، پدیده شگفتی‌سازی را رقم می‌زند و اینک نوبت به رونمایی از «Human Pups» یا «Human Dogs» در اروپا به ویژه بریتانیا، رسیده‌است؛ هزاران مرد بالغ که می‌خواهند «سگ» شوند!

این افراد که «انسان‌های سگ‌نما» نامیده می‌شوند، لباس‌هایی شبیه سگ از جنس لاتکس و چرم می‌پوشند و می‌خواهند زندگی سگی داشته باشند. تعداد افرادی که در این پدیده شرم‌آور درگیر هستند، تنها در بریتانیا به ۱۰ هزار نفر می‌رسد. افزایش شمار آنها باعث شد که مغازه‌هایی برای فروش لوازم و مربیانی برای آموزش آنها پیدا شود.

در این ارتباط روزنامه «ساوت چاینا مورنینگ پست» (SCMP) هنگ‌کنگ چین نوشت که تعداد ناشناخته‌ای از مردم در سراسر جهان دوست دارند کلاه‌های سگ مانند، یقه‌ها، دم‌ها، زانو بندهای محکم و لباس‌های چرمی یا لاستیکی را در خلوت بپوشند اما این فشار جدید برای گسترش بازی سگی و ارائه آن به فضای باز توسط بریتانیا هدایت می‌شود.

به نوشته این روزنامه، سازمان‌دهندگان ادعا می‌کنند که بریتانیا تا ۱۰ هزار انسان سگ‌نما و «هندلر» یا افرادی دارد که نقش محافظتی صاحبان یا مربی‌هایشان را بر عهده می‌گیرند.

«دیلی میل» نیز در گزارشی مشابه اما به صورت تصویری به جزئیات این پدیده البته در استرالیا اشاره کرد و نوشت که اعضا لباس‌های لاستیکی سگ می‌پوشند و خود را در قفس حبس می‌کنند. از طرفی، مربیان توله‌سگ‌های انسانی به آنها ترفندهایی را در طول جلسات ماهانه آموزش می‌دهند.

پدیده «انسان سگ‌نما»؛ ارمغان جدید غرب برای جهان

طنز تلخ آنجا است که به نوشته «دیلی میل»، اعضای این گروه استرالیایی از جامعه پزشکان، کارمندان دولتی و مکانیک‌ها تشکیل شده‌است و انسان‌های سگ‌‎نما در سراسر اروپا، آسیا، استرالیا و ایالات متحده حضور دارند.

حامیان این پدیده معتقدند که انسان سگ نما در فرهنگ‌های مختلف جهان هر چقدر هم که بد باشد اما در حال افزایش است. بنابراین احتمال اینکه این پدیده در آینده طبیعی جلوه کند، دور از ذهن نیست.

پدیده «انسان سگ‌نما»؛ ارمغان جدید غرب برای جهان

چرا انسان غربی تمایل به سگ بودن دارد؟

با نگاهی موشکافانه به ابعاد مختلف این پدیده و گفت وگوهایی که با آنها صورت گرفته‌است، می‌توان به برخی از ریشه‌های آن پی برد؛ ریشه‌هایی از مسئولیت‌گریزی و عدم اعتماد به نفس گرفته تا همجنس‌گرایی.

یکی از کسانی که به این گروه ملحق شده در اظهاراتی به روزنامه بریتانیایی «گاردین» می‌گوید: سگ‌ها زندگی فوق العاده راحتی دارند. آنها مجبور نیستند سر کار بروند یا به دلیل انواع مشکلات انسانی رنج ببرند. آنها حتی حسی نسبت به آینده ندارند …سگ من ۱۶ ساعت در روز می خوابد… من خوش شانس هستم اگر بتوانم چند ساعت را پشت سر بگذارم بدون اینکه از اضطراب نهفته بیدار شوم.»

گزارش‌هایی حاکی از آن است که بیشترین طرفداران این پدیده کسانی هستند که در جوانی با مشکلاتی اعم از تسلیم در برابر قلدری یا عدم اعتماد به نفس مواجه شده‌اند و به این ترتیب زندگی سگی را سپری می‌کنند.

البته بسیاری نیز بر این باورند که این توله‌سگ‌های انسانی، مردانی همجنسگرا هستند که تمایلات جنسی خود را مانند یک حیوان در جامعه غربی به ویژه انگلیس به معرض نمایش می‌گذارند.

در سال ۲۰۱۶ مستندی تحت عنوان «Secret Life Of The Human Pups» در شبکه ۴ کشور انگلیس پخش شد؛ در این مستند، تصویر مردهای همجنسگرایی که لباسی مانند سگ به تن داشتند به نمایش گذاشته شد و سعی شده بود تا با واکاوی رفتار آنان، علت شیوع این پدیده در جامعه انگلیس مشخص شود.

روزنامه «گاردین» در گزارشی در سال ۲۰۱۶ نوشت که این پدیده «انسان سگ‌نما» از دل گروه‌های همجنسگرایی در ۱۵ سال اخیر در کشور انگلیس متولد و سطح دسترسی به اینترنت باعث گسترش آن در جامعه انگلیسی شده‌است.

البته «ساوت چاینا مورنینگ پست» نیز از این زاویه به پدیده می‌نگرد و می‌نویسد، رفتار کردن مانند توله سگ‌ها، پوشیدن یقه، زانوبند، دم، کلاه سگ مانند کت و شلوار لاستیکی، چرمی یا لیکرا و تسلیم کردن خود به یک «هندلر» از باشگاه‌های اسارت و میله‌های همجنس‌گرایان به این جریان تسری یافته‌است.

پدیده «انسان سگ‌نما»؛ ارمغان جدید غرب برای جهان

«فری‌ها»، الگوی انسان‌های سگ‌نما

«فری‌ها» یا «خزدارها» (furry) افرادی هستند که لباس‌های حیوانات می‌پوشند و شخصیت آن حیوان را به خود می‌گیرند به عنوان نمونه مردان تمایل دارند لباس سگ بپوشند در حالی که زنان بیشتر به عنوان بچه گربه شناخته می‌شوند.

خرده‌فرهنگ فری (Furry Fandom) یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال بدنام‌ترین خرده‌فرهنگ‌های اینترنتی است. اعضای این خرده‌فرهنگ علاقه‌مند به حیوانات انسان‌نما (anthropomorphic) هستند مثلاً شخصیت‌های کارتونی مثل باگزبانی یا شخصیت‌های کارتونی دیزنی.

بعضی از اعضا، حتی پا را فراتر می‌گذارند و برای شخصیت‌های خود، لباس تمام‌بدن تهیه می‌کنند. این لباس‌ها عموماً در اجتماع‌های (convention) هر چند وقت یکباره اعضا پوشیده می‌شود.

پدیده «انسان سگ‌نما»؛ ارمغان جدید غرب برای جهان

این اجتماعات عموماً در سالن‌های هتل‌ها برگزار می‌شود. بعضی از فری‌ها در این اجتماعات دور هم جمع می‌شوند تا با یکدیگر برای مناسبتی جشن بگیرند. عموماً این اجتماعات به صورت سالانه برگزار می‌شود.

چندی پیش حدود ۳۰۰۰ نفر در کنوانسیون سالانه Biggest Little Fur Convention در شهر رینو در شمال ایالت نوادا شرکت کردند که در میان آنها حدود ۷۰۰ نفر لباس‌های خزدار بر تن داشتند.

پدیده «انسان سگ‌نما»؛ ارمغان جدید غرب برای جهان

سرعت بالای انحطاط اخلاق در غرب

سال‌هاست که آزادی‌های بی‌حدوحصر و خواسته‌های دور از شأن انسانی باعث بروز این‌گونه ناهنجاری‌های فرهنگی اجتماعی همچون همجنسگرایی و پدیده انسان سگ نما در جوامع غربی شده‌است؛ بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که این‌گونه ناهنجاری‌ها برگرفته از توسعه‌یافتگی بدون توجه به کرامت انسان است.

بنابراین امروزه بزرگترین بحرانی که بر جامعه بشریت خصوصاً بر جامعه‌های به اصطلاح پیشرفته و صنعتی حکومت می‌کند، بحران معنوی و اخلاقی است.

عقلانیت در کنار اخلاق می‌تواند انسان را در مسیر درست قرار دهد. در همین ارتباط یک فعال فضای مجازی در صفحه توئیتر خود نوشت: «اول عقاید و باورها رو میگیرن بعد شرم، حیا، عقلانیت، غیرت و مفهوم خانواده خودش میره بعدش لباس‌ها تغییر میکنه و نهایتاً انسان تبدیل میشه به حیوان. بیش از ۱۰۰۰۰ نفر در انگلیس خودشون رو به شکل سگ در آوردن و مثل اونا در خدمت اربابانشون هستند.»

فوکویاما با وجود حمایت از لیبرالیسم اما نگران فروپاشی اخلاق است و می‌نویسد «به نظر من جامعه آمریکا با بحران‌های جدی رو به رو است که آینده آن را تهدید می‌کند، مشکل جهان امروز، اقتصادی، سیاسی و … نیست بلکه بحران ناشی از فروپاشی انسجام اخلاقی است.»

از نگاه ناظران، بحران اخلاقی از جمله معضلات اساسی پیش روی جوامع غربی به خصوص آمریکا است. هرج و مرج اخلاقی و از دست رفتن ملاک‌های درست، محصول افول خانواده، عملکرد رسانه‌ها و نیز بی‌بند و باری و مسؤولیت ناپذیری جنسی است. عامل اساسی و مهمی که در ورای این عوامل تأثیر اساسی دارد، رویکرد تساهل محور و رواداری نسبت به مسائل غیراخلاقی در جامعه است.

«رابرت جی. رینگر» از جمله دانشمندانی است که با درک انحطاط فرهنگی غرب، ریشه‌های انحطاط را در فساد اخلاقی می‌داند و می‌نویسد: افول و زوال غرب را می‌توان به وسیله یک نمودار پرنوسان نشان داد. آثار انحطاط در ایالات متحده آمریکا در پنجاه سال مورد مطالعه (سال‌های بین ۱۹۱۲ تا ۱۹۶۳) بیش‌تر از ۱۳۷ سال پیش به چشم می‌خورد و نیز این آثار در بیست سال گذشته بیش‌تر از پنجاه سال پیش بوده است.

این واقعیت را می‌توان آشکارا در کلام رهبر معظم انقلاب شنید که یکم بهمن ۱۳۹۳ در دیدار قهرمانان و ورزشکاران مسابقات آسیایی و پارا آسیایی فرمودند: [غربی‌ها] افتخار می‌کنند به بی‌عفّتی و برهنگی، افتخار می‌کنند به عدم رعایت اخلاق جنسی؛ یعنی همانی که در روایات ما هست که معروف می‌شود منکر، منکر می‌شود معروف؛ این الان در دنیای غرب تحقّق پیدا کرده‌است.»

کد مطلب 5876016

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    نظرات

    • احمد IR ۰۸:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      9 3
      پاسخ
      خوک های وحشی
    • GB ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      21 2
      پاسخ
      خدایا شکرت الحمدالله مسلمان هستیم الحمدالله خدایا شکرت
    • Ali IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      10 3
      پاسخ
      خدا شفاشون بده
    • RO ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      12 3
      پاسخ
      پناه برخدا از اینهمه بی ارزش بودن
    • هدیه IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      15 12
      پاسخ
      خیلی ها در ایران هم دقیقا دارن جا پای این غربیها قدم بر میدارن و با سرعت به منجلابی که بوی تعفن میده میشتابن ،ای کاش تا دیر نشده یه فکری به حال غرب گراهای ایرانی که به شعار مفلوکانه ی زن زندگی ازادی پیش میرن بشه وجلوشون گرفته بشه وبازدارنده ی مناسبی برای این روند فاجعه بار باشه
    • عغف IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      5 1
      پاسخ
      باتوجه به گذشت زمان بصورت خودکار و اتوماتیک به این نتیجه میرسیم که میکن ذات آدمی رو چون نمیشه عوض کرد بنا براین خودش رو از بد نوجوانی تا پیری در معرض نمایش میزاره البته تو این مورد واقعا برای اینگونه از آدما بد در معرض نمایش گذاشت
    • IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      6 9
      پاسخ
      بلی بعدشم غربی ها برای ما مسلمانان انسانیت یاد میدن
    • IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      9 5
      پاسخ
      بله می‌خواهند چنین کارهایی را درایرانم رواج بدهند،، خدا قربونش برم چه درست فرموده که می‌گوید،، غذای حرام ومشروب خوری باعث میشه انسان بیشتر به سمت خوی حیوانی خودش تمایل پیداکند،، غرب هرروز داره از انسانیت فاصله میگیره،، این تمدن غرب هست،، الانم باترویج برهنگی و پخش مشروب درایران دنبال همین کارهستن،،
    • معین IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      10 3
      پاسخ
      خدا بدادمون برسه در این أحوالات آخر الزمان اللهم عجل لولیک فرج...آمین یا رب العالمین
    • نازی IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      19 22
      پاسخ
      هر انسانی اختیار خودشو داره به شماها مربوط نیست
    • جعفر IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      5 4
      پاسخ
      اینکه اشخاصی تمایل دارند در حیوان بشوند ودرانظار خودنمایی بکنند چوب بدست شیطان میدهند وقلاده بدوش به ذات خودشان برمیگردند
    • Ht IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      10 5
      پاسخ
      باید اینجور تفکر را از نطفه ش خفه کرد. کسی که برای خودش ارزش قائل نشه و کرامت انسانیشو زیر پا بزاره اصلا قابل احترام نیست چون همینا باعث زایل شدن جامعه میشه
    • سید IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      8 6
      پاسخ
      طرفدارهای زن زندگی آزادی که غربی فکر می کنید شما هم حاضرید این دستاورد جدید غرب رو قبول کنید؟
    • امیر IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      10 0
      پاسخ
      بدتر از انسان های سگ نما همانا سگ های انسان نما هستند
    • تنها IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      7 4
      پاسخ
      اللهم عجل لولیک الفرج
    • ناشناس US ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      5 4
      پاسخ
      لعنت الله علی الکافرین
    • باشو IR ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      5 0
      پاسخ
      زمانی که ادمی از معنویات فاصله بگیرد رو ب انحطاط میرود و از پست ترین موجودات میشود ولی همین ادمی با پرورش روح خود میتواند ب بالاترین درجات کمال ادمی برسد، کاش بیساری از مردم ما اینها را میدیدن البته این کار رسانه ملی است که مستنداتی پخش کند تا ملت بیدار بشود اولش با کنار گذاشتن عفت چه در زن و
    • باشو IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      6 0
      پاسخ
      و چ در مرد شروع میشود و پا در مسیری میگذارد که انتها ندارد. دعا کنیم برای فرج که این فرج ما انسان هاست
    • IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      10 3
      پاسخ
      اقا این غرب غرب چیه هی میگید. یه واژه ای رو چند دهه پیش امثال فردید و آل احمد و شایگان انداختن رو زبونتون. ولی واسه جامعه امروز ایران دیگه کاربردی نداره این ایدئولوژی
    • JP ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      6 1
      پاسخ
      پناه بر خدا!
    • علي US ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      5 3
      پاسخ
      الحمدلله على نعمة الاسلام
    • IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      2 2
      پاسخ
      هیچ بعید نیست که چندوقت دیگه چشمتان به این سگ نماهاداخل ایران روشن بشه.بالاخره پیشرفت کشور در گرو اطاعت از غرب هست.مسخ شدگان غربزده یکمدت دوست داشتن گوسفندباشندتو مزارع سوئیس
    • زهرا IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      6 1
      پاسخ
      ظهور منجی نزدیک است ان‌شاءالله اللهم عجل لولیک الفرج
    • برزو IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      7 4
      پاسخ
      اینها همه غرب ستیزی اگر کشورهای غربی بد بودن چرا مسعولین کشور خودمون بچه هاشون میفرستادن غرب پس انقدرها بد نیست شاید اصلا هم بد نباشد
    • IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      2 2
      پاسخ
      مرگ بر غربی های فاسد
    • امین IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      3 1
      پاسخ
      خدایا به داد ادم ها برس
    • رامین IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      4 1
      پاسخ
      واقعا خودشون حالشون بهم نمیخوره؟؟؟ خب لعنتی آخه اگه تو سگ باشی که کلی آزادی انسانی رو از خودت میگیری کلی مزایا رو از خودت میگیری..خداوکیلی با تمام مشکلاتی که تو کشورمون داریم ولی بازهم فرهنگ اون وری هارو نمیتونم درک کنم و برم اونور زندگی کنم
    • IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      2 5
      پاسخ
      بی حجابها بیشتر بخوانند
    • IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      5 5
      پاسخ
      ماهم داریم فسادطلبان که دوست دارندسگ صهیونیستهاباشن
    • ناشناس IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      5 2
      پاسخ
      یک مشت احمق هستند اینا کاش از اول سگ به دنیا می آمدند که آرزوی سگ بودن نمی کردن
    • AE ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      5 7
      پاسخ
      درود بر آزادی واسع شما همه چیز حرامع ولی آنها آزادی تام دارن. اونجوری دوست داره اون تعداد چون شما آزادی ندارین بعید میاد من خودم دوست دارم نعشع باشم کلا تو خیابونا تو دیسکو قمار خونه ها همه جا هال کنم ولی شما میگین حرامع
    • IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      1 1
      پاسخ
      شما با این مقاله تون همون کار رو کردین ، انتشار این رذیله!
    • IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      4 2
      پاسخ
      نتیجه ازادی غربیشون یعنی این
    • بی خیال IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      2 4
      پاسخ
      یعنی زبانم قاصر هست از این خفت حیوانی واقعن تو فرهنگتون.......
    • بی نام IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      4 5
      پاسخ
      سال ها میگذرد تا هدف اصلی انها مشخص شود امیدوارم هیچ مسلمانی در دام این شیاطین نیفتد
    • ابراهیم IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      1 1
      پاسخ
      هر دم از طوله بری میرسد .اینا به خودشون باغ اروپاین
    • IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      2 0
      پاسخ
      به جای اینکه انسان روز به روز به مراتب عالی بندگی در درگاه خدا برسه این جماعت مثلا روشنفکر غربی انسان رو دارن به سمت عصر جاهلیت مدرن پیش میبرن
    • تورج IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 5
      پاسخ
      خیلی دروغگو و عوامفریب هستید در ایران خود ما وضع از این هم بدتر است منتهی شما و مسئولان چشم و گوش خود را بسته اید.
    • مریم IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      3 3
      پاسخ
      الله اکبر الهم عجل الولیک الفرج
    • فاطمه IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      3 1
      پاسخ
      خاک بر سر غرب وهرکسی که از غرب کثیف حمایت میکنه این غربی های آشغال آبروی هرچی انسان را برده اند
    • احمد IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      3 2
      پاسخ
      آینده ایران با وجود حکومت اسلامی. فرهنگ حکومت اسلامی هست نه فرهنگ غربی!
    • سیما IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      1 0
      پاسخ
      سلام.در دنیای امروز مسخ شدن انسانها حدومرزی ندارد.از تبدیل شدن مردبه زن وزن به مرد خسته شده اند وحالا می خواهند سگ باشند مگر چندسال پیش زنی باجراحیهای پیدرپی صورتش را گربه نکرد؟ این مسخ شدن تنها زندگیعادی رادربرنمی گیرد بلکه ابعاد بسیاری از مظاهر مادی ومعنوی را تحت تاثیرقرارمی دهد.
    • فاضلی IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      5 4
      پاسخ
      بی دین یعنی این به پوچی رسیدن این همان زندگی لاکچری که امریکا برای جوانان آروز می‌کند لعنت الله عليهم خدایا ما را از کسانی قراره ده بر دین خود ثابت و حافظ اسلام باشیم
    • کاوه IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      4 1
      پاسخ
      اللهم عجل لولیک الفرج، انسانیت کجا داره کشیده میشه
    • حسن‌ IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      2 1
      پاسخ
      این‌ازادی‌خارجیها
    • نبوی IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      3 6
      پاسخ
      سلام و درود به کلام رهبر انقلاب که این غربی های نجس رو میشناسه کاش همه پیرو کلام رهبر انقلاب باشند وقدرت را بدانند
    • محمد حسین صادقی IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      1 0
      پاسخ
      انسان ها شیر نما. فیل نما زن های پری دریایی زیاد است
    • IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      3 0
      پاسخ
      عاقبت بی خدایی وانحطاط اخلاقی تمدن غربی.... اولئک کالانعام بل هم اضل ...پست ترازحیوانات....؟!؟!؟
    • مسعود IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      3 1
      پاسخ
      برای شما کاردیگران عجیب است اما سگ هار شرف داردبه دزد ،فاسد وطن فروش ،وطن خراب کن ناکارآمد تشنه ی قدرت
    • IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      2 3
      پاسخ
      اگررواج وتبلیغات کافی برای دین عزیز اسلام به صورت گسترده تر وبین الملل انجام داده شود واحکام زنده شوند دیگر سگنما نخواهیم دید
    • ناشناس UA ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      2 2
      پاسخ
      اینها را دیدم باید کفاره بدم. لابد اینها دیوونه هستند. حتما نباید اسکیزوفرن باشیم که...
    • IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      1 2
      پاسخ
      الان بعضی ها میگن واییییی چقدر کیوت
    • محمد IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      2 1
      پاسخ
      شکر خدا رو بجا نمی آوردند که هیچ . ناشکر هم هستند خداوند میبایست اینها رو از همون اول سگ خلق کنه نه آدم چون خوی سگ دارند وقتی کافر و حرام زاده باشی عاقبتش این میشه
    • IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      2 1
      پاسخ
      آیا کسی نیست اینگونه حرکات رو محکوم کند ؟ یا فقط پیاده روی اربعین و هیئت قابل محکوم شدنه؟ لال شدید چرا ؟البته توقعی هم از شماها غرب زدگان و بعضی از آقازادگان نیست،چون پول حرام گرایش به همجین چیزایی رو افزایش میده ، همونطوری که امام حسین فرمودند: میدانید چرا حرف حق را نمیفهدچون شکمهاتون ازحرام پرشده
    • علی ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      6 3
      پاسخ
      امام زمان کجایی زودتر ظهور کن😞
    • IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      4 5
      پاسخ
      هم کالانعام بل اضل، انان چون چهارپایانند بلکه پست تر از ان
    • IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      2 2
      پاسخ
      جنگل غرب
    • Alish IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      1 3
      پاسخ
      دقت کردین دارن چیکار میکنن؟ هندلر چرا؟ تشکیل شده از دو کلمه از دو قوم یا زن هایی ک میخواهند بچه گربه باشند و بعد میگویند گربه پرشین و مدتی است گربه ب عنوان حیوان خونگی در ایران مد شده دقت میکنید؟ایا بنظر شما پشت پرده چنین کارای تحقیر جامعه نیستن؟
    • محمد IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      3 1
      پاسخ
      چه دروغی این چرندیات رو از کجاتون در میارید
    • IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 2
      پاسخ
      اگر دقت کنید توی خاورمیانه هم می بیند
    • محمد IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      1 0
      پاسخ
      غربی ها دارن نعمت انسان بودنشونو حیف و میل میکنن، زنده باد اسلام که هدفش رسوندن انسان به قله کمال و شرف است
    • GB ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      2 0
      پاسخ
      بعضاً انحراف جنسی نیز هست
    • IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      3 0
      پاسخ
      بهتر از سگه انسان نما هست
    • IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      2 0
      پاسخ
      پایینشون رو قیچی کنید دیگه دست بر می دارند ، اینم یک نوع از فساد و فحشا و زندگی شیطانی و سگی هست ، لعنت خدا بهشون
    • اسی IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      2 1
      پاسخ
      این روش بهتر از هزار نفری که سو واقعیا اما لباس انسان دارن. و در اجتماع ادمی زندگی میکنن. اینها در زندگی قبلیشون سگ بودن
    • ابوالفضل IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      اونا خودشونو عین سگ میکنند ما هم عین یه مرد از صبح تا شب میدویم برای یه لقمه نان حلال
    • معین NL ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      2 0
      پاسخ
      چقدر جالب از خوشحالی نمی‌دونن چکارکنن
    • IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      2 0
      پاسخ
      خدایا ما را به حال خود وا مگذار .
    • ورده IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      3 0
      پاسخ
      حالم بهم خورد
    • سقف کاذب gst IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام مفید و عالی بود
    • علی IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      3 1
      پاسخ
      این ها یک مشت نفهم هستن که در جهالت به سر میبرند
    • علی IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      2 0
      پاسخ
      این ها یک مشت نفهم هستن که در جهالت به سر میبرند
    • ناشناس IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خب داداش به جای این همه داستان و سفسطه و فلسفه بیاین مثه آدم بگین آمار زندگی سادومازوخیستی تو اروپا بالا رفته
    • علی IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خخخخخخخخ دیوانه شدن
    • علی IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خخخخخخخخ دیوانه شدن
    • فیلسوف IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      برادر عزیز اینطور نیست ، اینها همه وقتی هستند تجربه می‌شوند و چه بسا از دیدن اینجور موارد انسانهای بسیاری انسان تر می‌شوند ، تو مملکت ما از اینا بدتر هم هست فقط اجازه بهشون نمیدن خودشون رو نشون بدن ...
    • حسین IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      3 0
      پاسخ
      خاک برسر بی فرهنگشون کنند ای کاش فقط توایران مد نشد فقط همین.
    • Masoum IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      2 0
      پاسخ
      پناه برخداازشر شیطان رانده شده وجهالت خدایا ظهور مهدی موعود رو نزدیک بفرما دیگه اینو کجای دلم بزارم
    • IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سگ از اروپا وارد کنید برای چوپان هامون هم فال هم تماشا
    • IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      1 0
      پاسخ
      خدا کنه توخودشون بمونه وهمشونونابودکنه
    • Tsd IR ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      1 0
      پاسخ
      اونهای که دنبال غرب هستن حتما بخونن تا یادبگیرن
    • فاطمه IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      2 0
      پاسخ
      از خدا میخوام که شر این ها به ما نرسه
    • hasan IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      1 0
      پاسخ
      واقعا انسان ،انسان بودن خود را فراموش میکند. شرم آور است .انسان چقدر خود را ذلیل میکند.
    • حامد IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      1 1
      پاسخ
      قابل توجه غربگراهای عزیز
    • بنده IR ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      1 1
      پاسخ
      بدویید بدویید اونا که عاشق آزادی جنسی غرب و ولنگاری غربی هستن بدویید سگ شید
    • مهمان IR ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خدا همه موجودات را آزاد آفریده ولی
    • fati IR ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      1 0
      پاسخ
      این نشون میده که انسان بی خدا راحت میتونه یه زندگی سگی داشته باشه حتی فراتر بره انشاالله هر چه زودتر نجات دهنده ی دنیا ظهور کنه
    • عیسی IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      این ب اصطلاح سگ ها اگر به کسی تجاوز کنند.ایا مجرم می‌شوند یا اینکه.یک سگ در جایی ب یک زن یا مردی تجاوز کره.و چون .سگ نما هست.هیچ جرمی متوجه طرف نیست.و اون زن و یا مرد مبخت برگشته.که گیر اینا افتاده.چ حالی خواهند شد.
    • احمق IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      احمق به خودش آسیب می‌زند این حقیقت که آسیب عینی به دیگران در همین دنیا بخود برمیگردد پس آسیب به دیگری حتی یک اهانت حماقت است پس کسیکه با کلمات بازی میکند و به همنوعان‌ در عنوان همجنس‌گرایی و سگ شدن اهانت میکند یک احمق است چون او به آنان آسیب رسانده در حالیکه آنان به او آسیب نرساندند پس یک احمق است
    • Whiteshadow IR ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      چرا مطالب اینگونه بازگو می‌کنید بله مطمئنا در دنیا به این بزرگی باشند کسانی که از نظر ذهنی بیمار باشند ولی مابقی این افراد به گفته خودتان پزشک منهدس.. هستن چطور کسی که در اتاق عمل در حال نجات جون انسان دیگری هست.. واقعیت اینگونه فستیوال ها در نامشان هست فستیوال و شیوه‌ی وانتخابی براپرکردن باطریشان ه
    • بوبوب IR ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      1 3
      پاسخ
      پاشید برید اونجا برای اونا هم تصمیم بگیرید ...عقاید وسلیقه های خودتون رو به دنیا تحمیل کنید درست ونادرست رو ک تعیین ؟میکنه خوب وبد رو رو ک مشخص میکنه؟ مبت رو نابود کردید هنوز زبونتون درازه
    • بهراد IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 1
      پاسخ
      پرتوپلا نزارید و برای خودتون چرندیات نبافید
    • IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      1 0
      پاسخ
      خدا رحم کنه. تو ایران هم مد نشه صلوات
    • ناشناس IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      1 2
      پاسخ
      عاقبت زن زندگی ازادی
    • ناشناس IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      1 1
      پاسخ
      عاقبت زن زندگی ازادی
    • ناشناس IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      2 1
      پاسخ
      حالا چندسال دیگه هم بعضیا توایران هوس سگ نما بودن میکنن ومیرن شعار میدن سگ زندگی آزادی
    • ناشناَ IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      هر بدبختی میکشیم از پدرسوختگی غرب بی خود غار نشین نبودن
    • IR ۱۹:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      1 0
      پاسخ
      اخلاق سقوط کرده متاسفانه اخلاق افسانه شده
    • احمد IR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      دین اسلام انسانو اشرف مخلوقات میدونه.ایکاش از این افراد سوال میشد به چه دینی اعتقاد دارن؟اونوقت معلوم میشد چرا اسلام کاملترین دین دنیانست؟حالا روشنفکرانی که دین رو افیون توده ها میدونن بیان جواب بدن که این ماجرا یعنی چه؟ازنظر اسلام تمام مخلوقات جایگاهشون محترمه.به شرطی که جایگاه خودشونو بدونن.
    • IR ۲۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      1 0
      پاسخ
      یا اباصالح مددی😨
    • AE ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      1 0
      پاسخ
      خلایق هر چه لایق
    • آمنه IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      1 0
      پاسخ
      سگ انسان نما خوبه؟😏
    • IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      راستی چرا بر طبق نظریه داروین، اینا تبدیل به سگ نمیشن؟ یا لااقل کم کم به شباهت با سگ نمیرسن؟
    • ناشناس IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 1
      پاسخ
      خخخخخ عاقبت زن زندگی ازادی
    • IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      1 0
      پاسخ
      شرم اور و زشت، کارتن خوابی و کوه خوابی و گور خوابی و زباله خوری و ... است نه اینکه مردم یک کشور ازادی کامل داشته باشند که قانون را رعایت کنند و به کسی صدمه نزنند ولی هر جور راحت هستند زندگی کنند
    • مهرداد IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      1 0
      پاسخ
      خدایا در ظهور حضرت تعجیل کن
    • محمد RO ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      از کوزه همان برون تراود که در اوست خدا مرگشان بده مایه ننگ بشر هستند
    • IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      2 0
      پاسخ
      مرگ بر غرب
    • IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      باید بدونید که این افراد بیمارهستند وتمایل به برده بودن تحقیرشدن و سگ بودن دارن و اما خب این کار اشتباهه باید درمان بشن. این چه کاریه اخه🙄
    • کیان IR ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      یکی نیست بیاد بگه به سلیقه ای آدما احترام بزارید هر جوری هستن...هر کی دوست داره هر جوری بخواد زندگی کنه....هر کی بیاد اینجور کامنتی بزاره هزارتا فوش بهش میدم...
    • سیداصغر IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      جل الخالق
    • زهرا IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خدا به راه راست هدایتشون کنه اگر قابل خدایان اگر هم نیستن آن شاءالله سقوط شون زودتر اتفاق بیفته
    • IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام نتیجه ی دوری از راه مستقیم خدا ، گمراهی و پوچ گرایی و مسخ شدن و از چهارپایان هم بدتر شدن است .
    • IR ۲۲:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 1
      پاسخ
      شما خوبید
    • محمد IR ۲۲:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      2 0
      پاسخ
      واقعا خاک تو سرشون از ما به دور این آشغالا
    • IR ۲۲:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      1 0
      پاسخ
      از رفاه بیش از حد خل شدند
    • رضا IR ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      1 0
      پاسخ
      مسخ شدن
    • IR ۲۳:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      انسان. سگ نما تجلی حقیقت فرهنگ غربی ومدرنیته در قاموس دهها هزار شهروند آن کشور است (انگلیس) که از درون وباطن زیست غربی به بیرون آن پس از چند قرن نشت نموده است چون هرگا خواستگاه یک فرهنگ وسبک واسلوب زیستی مملو ومشحون از علایق وسلایق وجاذبه های مادی وحیوانی شد بطور طبیعی از اندرون به بیرون تسری می‌کن
    • امید IR ۲۳:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      روزی می‌رسد که ارزش ها ضد ارزش و ضد ارزش ها به ارزش تبدیل می‌شود و آن روز چقدر به این روزهای ما شبیه است....
    • مارال IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      مبارکشون باشه این ارمغان لیاقتشون همینه
    • مارال IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      مبارکشون باشه این ارمغان لیاقتشون همینه
    • AE ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      1 0
      پاسخ
      یاخدا
    • خلیلی IR ۲۳:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      1 0
      پاسخ
      خاک توسرشون
    • ا IR ۲۳:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
      1 0
      پاسخ
      خداشفابده
    • مهدی IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۷
      1 0
      پاسخ
      الهم کل لولیک الفرج خدایا هر چه زودتر ظهور امام زمان را برسان دیگر جای زندگی نیست دنیا
    • IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      حاجی این چه سمی بود
    • فرشاد RO ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۷
      1 0
      پاسخ
      انسانهای گوسفند نما در کشور ما کم نیستند ، زمان ثبت نام خودرو این جماعت خودنمایی میکنه ، در زمان انتخابات همچنین ، در زمان خرید و فروش دلار و سکه و بورس و غیره این جماعت گوسفند نما بسیارند .
    • بهاری IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۷
      1 0
      پاسخ
      خیلی زود وارد تهران خواهد شد اگه تا امشب نرسیده باشه
    • اسماعیل IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۷
      11 2
      پاسخ
      خدایا خودت ظهور کن
    • آرین IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      همه ی این بدبختیا به خاطر نبود ایمان.فرهنگ زپرتی غربی.
    • مامان RO ۰۲:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۷
      2 0
      پاسخ
      یعنی فقط خدا رو شکر ما مسلمان خلق شدیم
    • IR ۰۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۷
      1 0
      پاسخ
      مرگ بر هرچی ادم بی دین بی فرهنگه ادم رو تا چه حد پست کردند مرگ بر هرچی غرب گرای بی منطقه مرگ بر هرچrrی خره
    • سید سعیدالماسی IR ۰۳:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۷
      1 0
      پاسخ
      اللهم عجل لولیک فرج ، 💚💚🤲🤲 واقعا نمیدانم چی تایپ کنم، زبان قلم عاجز میشود از این گونه رفتارها ، در این مواقع فقط باید به الله پناه ببریم ، وبگوییم پرودگارا مارا به راه راست هدایت فرما، و عاقبت همه را ختم به خیر بفرما ، انشاالله 🤲🤲 مرگ بر انگلیس شیطان پرست ،
    • IR ۰۵:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      غرب زده ها حالشان چطوره در زندگی خود تجدیدنظر نمی کنند زندگی سگی هم کادوی غرب هست تقلید نمی کنید ترسم ازان روز که در گوشه ای از تهران اعلام وجود کنند
    • یوسیس IR ۰۷:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۷
      12 2
      پاسخ
      ارزش انسانیت رو میارن پایین
    • کیان IQ ۰۷:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      فرهنگ غرب که ی عده یقه جر میدن واسش بیش از این نیست از کوزه همان برون آید که در اوست غیر این بود باید تعجب میکردیم
    • فاطمه IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۷
      11 5
      پاسخ
      اینم از آخر عاقبت غرب دیوانه. حالم ازشون بهم میخوره
    • IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۷
      1 0
      پاسخ
      خدا کمکمون کنه غرب می خواد ماها رو هم مثل خودش کنه اینه مهد تمدن غرب انسان اشرف مخلوقات رو در حد حیوان تنزل دادن.
    • فاطیما IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      خدا کنه قانون اتانازی جهانی بشه اینارو ببرن کلیه وقلب وبقیه اعضای بدنشون هدیه بدن به آدما اینا مغز ندارن
    • زهرا IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۷
      1 0
      پاسخ
      چه دنیای مذخرفی....😔
    • فرهنگی IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      مسئولین مواظب باشن این بی فرهنگی ها در کشور ما گسترش پیدا نکنه هرچند سگ گردانی متاسفانه رایج شد و کسی جلوی آنها را نگرفت
    • ایلیا IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      اگه دین و ارزش بعنوان یه نگهدارنده وجود نداشته باشه و آدم اخلاقیات رو از یاد ببره شده،آدما تو شکستن مرزهای بی غیرتی،بی شرفی و پستی هیچ حدی رو نمیشناسن....افسوس که بعضیا نمی‌دونن و کاملا عامدانه جذب فرهنگ بی ناموسی و عریان غرب میشن..عبرت نمیگیرن و حتی از یک هم پست تر میشن...کالانعام بلهم عزل...
    • شنتیا IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
      1 0
      پاسخ
      حالا شما اینو واسه بعضی از غرب زده ها و فاسدین داخلی بگو ،قطعا یه توجیه و یه دلیلی واسه درست بودن کار اینا رو میکنن...کی خودتحقیرهای وطنی به این نتیجه میرسن که ته بی دینی و بی اخلاقی سگ شدنه و یا شاید بدتر...حد و مرز نداره
    • ناشناش IR ۱۹:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      خوبه کمرو دست و پاشون درد نمیگیره چقدر نادونند😔😔
    • IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
      1 0
      پاسخ
      بیشتر تجارت مد نظره فروش لباس و مد طرف مثل سگ زندگی میکنه پس واقعیت داره
    • صادق IR ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
      0 1
      پاسخ
      قابل توجه جوانان امروزی ما!!!!!!! مثل سگ وفادارهست؟!
    • مرتضی IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
      1 0
      پاسخ
      اللهم عجل لولیک الفرج....
    • مهیا AE ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
      10 0
      پاسخ
      خداوند انسان هارا اشرف مخلوقات آفرید ،،وای بر اینها
    • حسین محمدنظامی فرزند ماه جمال و منصور IR ۰۸:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      فریب خوردگی در تمام متن دیده می شود.
    • IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۷
      1 0
      پاسخ
      بسم الله الرحمن الرحیم
    • IR ۰۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۴
      1 0
      پاسخ
      خدایا ،خداوندا ،بار الها،تورو به حق آقا امیرالمومنین علی ع،و خانم فاطمه الزهرا س قسمت میدم مردم ما و تمام مسلمانان و خانواده و زن و اولاد ما را در پناه خودت از این بلاها و خطرات آخرالزمان حفظ بفرما،و ظهور آقا امام زمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف را هر چه زودتر نزدیک بگردان
    • متین IR ۰۶:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۴
      0 0
      پاسخ
      حالم بد شد و نظرم راجب انسانها عوض شد خب حداقل گربه می شدن چرا سگ ولی نه شوخی کردم بگم اینا خیلی بهتر از سگ های انسان نما هست که که در عربستان زیاد پیدا می شه

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