به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان در ادامه سفر به لبنان با عبدالله بوحبیب، وزیر امور خارجه لبنان دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: شرایط منطقه به گونه‌ای است که ایجاب می‌کند به طور مستمر با هم مشورت و گفتگو داشته باشیم.

وی افزود: ایران چیزی جز خیر و رفاه بیشتر برای لبنان نمی‌خواهد و خوشحال هستیم که شاهد امنیت و ثبات هر چه بیشتر در لبنان باشیم.

امیرعبداللهیان تاکید کرد: لبنان قلب منطقه است و هر گونه شرایط در لبنان بر کل منطقه تأثیر می‌گذارد.

وزیر امور خارجه کشورمان اظهار امیدواری کرد که هر چه سریع‌تر با توافق طرف‌های لبنانی موضوع انتخاب رئیس جمهور نهایی شود.

وی افزود: انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت جدید گام مهمی برای لبنان و منطقه خواهد بود.

رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: منطقه شاهد مرحله جدیدی است و تمام طرف‌ها تلاش می‌کنند تفاهم را جایگزین مناقشات کنند. همچنین شاهد تحولات مثبتی در روابط ایران و عربستان هستیم و ارزیابی ما از روند روابط دو کشور مثبت است و این روند تأثیر مثبتی بر کل منطقه و لبنان خواهد گذاشت.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: رژیم صهیونیستی دشمن کل منطقه و ثبات و امنیت آن است و اعتقاد داریم که هرگونه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی به ضرر منطقه خواهد بود.

امیرعبداللهیان همچنین گفت: روابط اقتصادی ایران و لبنان مهم است که باید مورد توجه هر چه بیشتر قرار گیرد.

وی تاکید کرد: تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند مانع روابط اقتصادی ایران و لبنان شود، کما اینکه این تحریم‌ها نتوانسته مانع همکاری‌های ایران با عراق، ترکیه، پاکستان، آسیای مرکزی و قفقاز شود. فلذا امیدواریم پیشنهادات ایران برای توسعه روابط اقتصادی با لبنان مورد توجه قرار گیرد. در این راستا شرکت‌های ایرانی آماده مشارکت در حل مشکل برق در لبنان هستند. همچنین آماده ایم کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور را بلافاصله پس‌از تشکیل دولت جدید لبنان در تهران برگزار کنیم.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ما در مورد اهانت به قرآن کریم و کتب آسمانی، شاهد اقدام نامناسبی توسط برخی کشورهای اروپایی بودیم و شما در جریان تلاش‌های ایران از جمله اقدام مشترک ایران عراق و عربستان برای برگزاری اجلاس فوق العاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی هستید و به زودی نیز با پیگیری ایران و برخی کشورهای اسلامی شاهد برگزاری نشست مجازی رؤسای مجالس کشورهای اسلامی در این زمینه خواهیم بود و این ابتکار امروز مورد حمایت نبیه بری، رئیس مجلس لبنان نیز قرار گرفت.

وی تاکید کرد: امیدواریم با کمک شما و همه کشورهای اسلامی شاهد اهانت به کتب و مقدسات هیچ‌یک از ادیان آسمانی نباشیم.

امیرعبداللهیان از بوحبیب جهت سفر به تهران دعوت کرد.

عبدالله بوحبیب وزیر خارجه لبنان در این ملاقات ضمن تشکر از جمهوری اسلامی ایران در حمایت از لبنان گفت: ایران کشور عزیز و دوست ماست، لذا همیشه به شما در لبنان خوشامد می‌گوئیم و ما همیشه علاقمند به توسعه روابط با ایران هستیم.

وی افزود: زمینه‌های زیادی برای همکاری با ایران داریم که امیدواریم با تشکیل حکومت جدید در لبنان، بتوانیم از این زمینه‌های مثبت برای تقویت روابط بیش از پیش استفاده کنیم.

وزیر خارجه لبنان گفت: از پیشرفت روابط ایران و عربستان خرسندیم و از آن استقبال می‌کنیم و آن را به نفع لبنان و منطقه می‌دانیم.

بوحبیب گفت: ما اهانت به قرآن و مقدسات را محکوم کردیم و از ابتکار کشورهای اسلامی به منظور ایجاد بازدارندگی در این زمینه به طور جدی حمایت می‌کنیم.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در جریان سفر به لبنان صبح امروز (جمعه) با عبدالله بوحبیب، وزیر امور خارجه لبنان دیدار و گفتگو کرد.

گفتنی است، پیش از این دیدار امیرعبداللهیان با نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان نیز دیدار و گفتگو کرد.