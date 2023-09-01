تشکیل اتاق مشترک میان مقاومت نشاندهنده حرکت هوشمندانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک سه جانبه امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با آقای زیاد النخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیروت برگزار شد.

در این نشست آخرین تحولات فلسطین و جبهه مقاومت مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست ضمن اظهار خرسندی از دیدار مشترک با برادران حماس و جنبش جهاد اسلامی فلسطین، گفت: در روند مبارزات رهایی بخش ملت فلسطین علیه اشغالگری صهیونیستی، نقش حماس و جهاد و تلاش‌های وحدت بخش آنان بسیار تعیین کننده بود و در حمله اخیر دشمن صهیونیستی به غزه نیز اعلام تشکیل اتاق مشترک میان مقاومت از جمله حماس و جهاد، نشان دهنده حرکت هوشمندانه مقاومت در مبارزه علیه دشمن غاصب صهیونیستی است.

وزیر امور خارجه کشورمان حمایت از قضیه فلسطین، مقاومت و مبارزات رهایی بخش ملت فلسطین را سیاستی تغییر ناپذیر و جوهره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و بر ضرورت وحدت عمل تمام ملت و گروههای فلسطینی برای احقاق حقوق کامل ملت فلسطین و تشکیل دولت واحد فلسطینی در سراسر فلسطین تاریخی به پایتختی قدس شریف تاکید کرد.

رهبران جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین نیز در این نشست مشترک، ضمن قدردانی مجدد از حمایت قاطع و مؤثر جمهوری اسلامی ایران از مقاومت ملت فلسطین، از دستاوردهای روزافزون جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف داخلی و سیاست خارجی ابراز خرسندی کردند و بر عزم و اراده شکست ناپذیر گروههای مقاومت و ملت فلسطین برای ادامه مبارزه تا شکست کامل رژیم صهیونیستی و احقاق حقوق کامل ملت فلسطین تاکید نمودند.