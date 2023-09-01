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۱۰ شهریور ۱۴۰۲، ۲۰:۱۵

فرانسه: به‌تأسیساتمان در نیجر تعرض شود، آماده پاسخ هستیم

فرانسه: به‌تأسیساتمان در نیجر تعرض شود، آماده پاسخ هستیم

ستادکل ارتش فرانسه امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: به‌تأسیساتمان در نیجر تعرض شود، آماده پاسخ هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستادکل ارتش فرانسه امروز جمعه طی بیانیه‌ ای به خبرگزاری آناتولی اعلام کرد: ارتش فرانسه آماده پاسخگویی به هرگونه تشدید اوضاع با هدف آسیب رساندن به تأسیسات نظامی و نمایندگی‌ های دیپلماتیک این کشور در نیجر است.

دولت نظامی نیجر روز گذشته اعلام کرده بود که مصونیت «سیلوین ایت» سفیر فرانسه در نیامی که در ۲۵ آگوست از وی خواسته شده بود تا ظرف ۴۸ ساعت نیجر را ترک کند، لغو شده و از کشور اخراج خواهد شد.

در یادداشت اعتراضی که از سوی وزارت خارجه نیجر به وزارت خارجه فرانسه ارسال شد، آمده است که «سیلوین ایت» چون ظرف مدتی که به او داده شد، نیجر را ترک نکرده است، از ۲۸ آگوست دیگر نمی‌تواند از امتیازات دیپلمات خود برخوردار شود و اعتبارنامه وی هم لغو شد.

در این یادداشت اعتراضی همچنین آمده است که به پلیس نیجر برای اخراج «سیلوین ایت» دستور داده شده و کار و روادید دیپلماتیک خانواده وی نیز لغو شده است.

وزارت امور خارجه نیجر در ۲۵ اوت به «سیلوین ایت» سفیر فرانسه در نیامی نیز برای بازگشت به کشورش ۴۸ ساعت مهلت داده بود.

کد مطلب 5876536

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    نظرات

    • حسن ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
      0 3
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      این ماجرا نشون داد که غربیها وقتی در تنگنا قرار بگیرن،،،ذات واقعی که نشعت گرفته از فرهنگشونه نشون میدن و وحشی میشن،،.اگه شنیدین در فرانسه سفیر نیجر رو سر بریدن تعجب نداره.
    • مرتضی IR ۰۴:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
      1 1
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      واقعا دول اروپایی پررو یند میگند ما آقا بالا سر شماییم در اصل ارباب و صاحب اختیار سر ومنابع شماییم وچه بد ولی نعمتی هستند تف به این آدمهای بی رحم زورگو وتف بر ما که بخواهیم حامی اینها باشیم یا مقابل اینها سکوت کنیم
    • عبدالله IR ۰۶:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
      1 3
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      تو ( فرانسه ) هیچ غلطی نمیتونی بکنی.
    • IR ۰۶:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
      0 3
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      زمان اخته کردن غربی ها رسیده است .باید غیر مستقیم به نیجر کمک وانها را تسلیح و از لحلظ اقتصادی کم‌ک کرد .این مهم بیشتر وظیفه چین وروسیه است..و اگر روسیه میخواهد اروپاییان را درقاره سیاه درگیر کند .باید ضربه ای به فرانسوی ها زده شود که مجبور به اقدام گردند
    • FI ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
      0 2
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      فرانسه وغرب این همه غارت ودزدی باز پرو هستند وتهديد می‌کند. هرچه فرانسه وغرب در آفریقا دارند غارت است
    • AE ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
      0 1
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      عجب روی دارند این متکبر های احمق . گذشت اون دوران شما . بعید نیست اگر نیجریها کوتاه بیان فرانسه مدعی تمامیت ارزی نیجر هم نشود. درود بر مردم مقاوم و مظلوم نیجر
    • عرش IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
      0 3
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      فرانسه غلط زیادی میکنه. تاسیسات متعلق به ملت آفریقا است. باید به نفع ملت و دولت آفریقا مصادره شود. دولت دیکتاتور فرانسه بهتر است از از جیب خودش خرج دموکراسی و حقوق بشر کند.
    • حمید خانی IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۲
      0 0
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      خوی استبداد مستعمره گری تو باید نشان بدی کجاست آزادی

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