به گزارش خبرگزاری مهر، ستادکل ارتش فرانسه امروز جمعه طی بیانیه‌ ای به خبرگزاری آناتولی اعلام کرد: ارتش فرانسه آماده پاسخگویی به هرگونه تشدید اوضاع با هدف آسیب رساندن به تأسیسات نظامی و نمایندگی‌ های دیپلماتیک این کشور در نیجر است.

دولت نظامی نیجر روز گذشته اعلام کرده بود که مصونیت «سیلوین ایت» سفیر فرانسه در نیامی که در ۲۵ آگوست از وی خواسته شده بود تا ظرف ۴۸ ساعت نیجر را ترک کند، لغو شده و از کشور اخراج خواهد شد.

در یادداشت اعتراضی که از سوی وزارت خارجه نیجر به وزارت خارجه فرانسه ارسال شد، آمده است که «سیلوین ایت» چون ظرف مدتی که به او داده شد، نیجر را ترک نکرده است، از ۲۸ آگوست دیگر نمی‌تواند از امتیازات دیپلمات خود برخوردار شود و اعتبارنامه وی هم لغو شد.

در این یادداشت اعتراضی همچنین آمده است که به پلیس نیجر برای اخراج «سیلوین ایت» دستور داده شده و کار و روادید دیپلماتیک خانواده وی نیز لغو شده است.

وزارت امور خارجه نیجر در ۲۵ اوت به «سیلوین ایت» سفیر فرانسه در نیامی نیز برای بازگشت به کشورش ۴۸ ساعت مهلت داده بود.