خسارت ۳ هزار میلیارد تومانی سرمازدگی به باغات چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین برزگر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: دو اتفاق در باغات استان در حال وقوع است، اول مسئله سرمازدگی که سالانه بین ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان خسارت به باغات استان وارد می‌کند.

وی افزود: در ۱۰ سال گذشته متوسط با قیمت روز، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان خسارت سرمازدگی به باغات چهارمحال و بختیاری بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در خصوص دومین اتفاقی که در باغات استان در حال رقم خوردن است، ادامه داد: از دهه ۷۰ که توسعه باغات در استان آغاز شد، در حال حاضر در انتهای عمر اقتصادی باغات در استان قرار داریم لذا حذف و جایگزینی باغات بادام در دست اقدام قرار گرفت.

برزگر عنوان کرد: این دو اتفاق باعث شد ارقامی که برای جایگزینی باغات خصوصاً باغات فرسوده و اصلاح باغات درجه ۲ در استان با آن مواجه هستیم نیازمند چاره‌اندیشی باشد.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل با همکاری مسئول تحقیقات باغبانی کشور و پژوهشکده میوه‌های معتدل و سردسیری ثمردهی ۶۰ رقم تجاری و ژنوتیب‌های امیدبخش بادام در طرح مقایسه و بررسی سازگاری این ارقام در شهرستان بن و به صورت همزمان در ایستگاه تحقیقات بادام اجرا شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه عمر باردهی درختان گردو زیاد است، اضافه کرد: به دنبال شناسایی ژنتیک‌های برتر این محصول در استان هستیم، همچنین سازگاری ارقام تجاری دنیا در ایستگاه تحقیقات بادام سوادجان و بخش خصوصی در حال انجام است.

برزگر افزود: همچنین در حوزه بذرهای مورد استفاده در حوزه زراعت، توسعه بذرهای اصلاح شده از ارقام جدید در سطح‌های پرورشی در مراکز تحقیقاتی چهارمحال و بختیاری در حال تکثیر و آزمایش هستند.