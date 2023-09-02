پرونده تیم ملی مچ اندازی ایران با ۶ مدال بسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، چهل و چهارمین دوره مسابقات مچ اندازی قهرمانی جهان ۲۰۲۳ که از روز ۲ شهریورماه در آلماتی قزاقستان آغاز شده بود، امروز با برگزاری رقابتهای دست راست بزرگسالان پیگیری شد.
نمایندگان کشورمان نیز در مسابقات امروز در بخش مردان و زنان به میدان رفتند که در نهایت اکبر حبیب الله زاده به مقام پنجم، حسین جعفری به مقام ششم، طیبه فریدزادگان به مقام ششم و رؤیا مهبودی به مقام هشتم دست یافتند.
همچنین در مجموع تیم ملی ایران که در دورههای قبلی فقط در بخش مردان و در ردههای سنی امید و پیشکسوتان موفق به کسب مدال جهانی شده بود، این بار با کسب ۶ مدال (۲ نقره و ۴ برنز) به کار خود در مسابقات قهرمانی جهان پایان داد.
اسامی مدال آوران ایران در مسابقات جهانی به شرح زیر است:
نوجوانان
کارینا کرمی – برنز
جوانان
آرتین یاری نژاد – نقره
امیدها
حسین جعفری – برنز
پیشکسوتان
رؤیا مهبودی – یک نقره و یک برنز
مرضیه مهدی زاده – یک برنز
گفتنی است؛ کاروان تیم ملی مچ اندازی ایران بعد از پایان مسابقات جهانی، ساعت ۱۶ روز یکشنبه وارد تهران خواهد شد.
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