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۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ۱۷:۳۷

پایان کار در مسابقات جهانی ۲۰۲۳؛

پرونده تیم ملی مچ اندازی ایران با ۶ مدال بسته شد

پرونده تیم ملی مچ اندازی ایران با ۶ مدال بسته شد

تیم های ملی مچ اندازی ایران با کسب ۶ مدال رنگارنگ در رده های سنی مختلف به کار خود در بخش مردان و زنان پایان دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، چهل و چهارمین دوره مسابقات مچ اندازی قهرمانی جهان ۲۰۲۳ که از روز ۲ شهریورماه در آلماتی قزاقستان آغاز شده بود، امروز با برگزاری رقابت‌های دست راست بزرگسالان پیگیری شد.

نمایندگان کشورمان نیز در مسابقات امروز در بخش مردان و زنان به میدان رفتند که در نهایت اکبر حبیب الله زاده به مقام پنجم، حسین جعفری به مقام ششم، طیبه فریدزادگان به مقام ششم و رؤیا مهبودی به مقام هشتم دست یافتند.

همچنین در مجموع تیم ملی ایران که در دوره‌های قبلی فقط در بخش مردان و در رده‌های سنی امید و پیشکسوتان موفق به کسب مدال جهانی شده بود، این بار با کسب ۶ مدال (۲ نقره و ۴ برنز) به کار خود در مسابقات قهرمانی جهان پایان داد.

اسامی مدال آوران ایران در مسابقات جهانی به شرح زیر است:

نوجوانان
کارینا کرمی – برنز

جوانان
آرتین یاری نژاد – نقره

امیدها
حسین جعفری – برنز

پیشکسوتان
رؤیا مهبودی – یک نقره و یک برنز
مرضیه مهدی زاده – یک برنز

گفتنی است؛ کاروان تیم ملی مچ اندازی ایران بعد از پایان مسابقات جهانی، ساعت ۱۶ روز یکشنبه وارد تهران خواهد شد.

کد مطلب 5877249

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