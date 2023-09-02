به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله شعبانی‌موثقی در بازدید از منطقه کوی کوثر با بیان اینکه باید از اهالی این منطقه بابت تحمل سختی‌های موجود تشکر کنیم، اظهار کرد: پخش کلیپی از مشکلات اهالی این منطقه در نماز جمعه همدان به علت آن بود که حرف و درد دل مردم به گوش مسئولان رسانده شود.

وی افزود: متأسفانه برخی مشکلات قانونی در این زمینه وجود داشته که باعث شده این کار عقب بیفتد

امام جمعه همدان با بیان اینکه نباید اجازه دهیم برخی مشکلات دستگاه‌ها زندگی مردم را مختل کند، گفت: دستگاه‌ها مشکلات موجود بین خود را هرچه سریع‌تر برطرف کنند.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی خاطرنشان کرد: امروز همه مسئولان و متولیان در این مکان جمع شده‌اند تا مشکلات مردم اهالی کوی کوثر را برطرف کنند.

وی با بیان اینکه نمی‌شود به مردم گفت مشکل هست و شما فعلاً تحمل کنید، بیان کرد: آبفا، شهرداری و فرمانداری با استفاده از ظرفیت کارشناسان خود هر چه سریع‌تر مشکلات این منطقه را بررسی و حل کنند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان عنوان کرد: شرایط این محل هم از نظر بوی نامطبوعی که وجود دارد سخت است و هم وجود برخی حیوانات باعث اذیت مردم شده هر چه زودتر باید کار در عرصه رفع مشکل مردم این منطقه را شروع کرد.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی افزود: اگر منعی وجود دارد، باید امروز به صورت صریح به مردم گفته شود.