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۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ۲۰:۲۳

استاندار خراسان شمالی:

مناسب‌سازی محیطی برای معلولان عزم جدی مدیران را می‌طلبد

مناسب‌سازی محیطی برای معلولان عزم جدی مدیران را می‌طلبد

بجنورد- استاندار خراسان شمالی مناسب سازی محیطی برای معلولان را امری ضروری برشمرد و گفت: نشاط اجتماعی معلولان در گرو اجرای این امر بوده که با عزم جدی مدیران قابل اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد عصر شنبه در ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی محیطی برای معلولان که در محل استانداری برگزار شد، اظهار داشت: مناسب سازی محیط برای معلولان عزم جدی می‌طلبد لذا باید با نظارت و همراهی دستگاه‌های متولی استان این امر محقق شود.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه معلولان افراد بی ادعا هستند که باید مورد حمایت قرار گیرند، گفت: تفاوت پیاده رو با خیابان و محل عبور دوچرخه و موتور با فرهنگ سازی باید انجام شود تا افراد دارای معلول دچار مشکل نشوند.

وی افزود: ادارات، دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها اهتمام جدی به موضوع مناسب سازی داشته باشند چون شهر برای همگان است.

حسین نژاد گفت: قانونگذار الزاماتی برای مردم و دستگاه‌های اجرایی قائل شده تا مسئولان حوزه مناسب سازی وضع موجود را رصد کنند.

استاندار خراسان شمالی مناسب سازی را موجب افزایش نشاط اجتماعی افراد دارای معلولیت دانست.

کد مطلب 5877300

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