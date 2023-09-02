به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد عصر شنبه در ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی محیطی برای معلولان که در محل استانداری برگزار شد، اظهار داشت: مناسب سازی محیط برای معلولان عزم جدی می‌طلبد لذا باید با نظارت و همراهی دستگاه‌های متولی استان این امر محقق شود.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه معلولان افراد بی ادعا هستند که باید مورد حمایت قرار گیرند، گفت: تفاوت پیاده رو با خیابان و محل عبور دوچرخه و موتور با فرهنگ سازی باید انجام شود تا افراد دارای معلول دچار مشکل نشوند.

وی افزود: ادارات، دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها اهتمام جدی به موضوع مناسب سازی داشته باشند چون شهر برای همگان است.

حسین نژاد گفت: قانونگذار الزاماتی برای مردم و دستگاه‌های اجرایی قائل شده تا مسئولان حوزه مناسب سازی وضع موجود را رصد کنند.

استاندار خراسان شمالی مناسب سازی را موجب افزایش نشاط اجتماعی افراد دارای معلولیت دانست.